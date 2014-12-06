Сотрудники ГАИ снова на страже дорожного порядка

В результате ДТП в Новополоцке велосипедист получил травму головы. Известно, что молодой человек на перекрестке влетел в легковой автомобиль. Происшествие случилось в пятницу утром, 16 июня, на одной из улиц в частном секторе...
Ответить на этот вопрос можно на основании проверки одного из водителей маршрутного такси «Полоцк – Минск». Чтобы уличить водителя в нарушениях, правоохранители решили пойти на хитрость. План заключается в поездке маршрутом...
Уже давно в нашем городе сложилась не простая ситуация с парковками автомобилей. Однако, после того, как улицы города замело снегом эта сложная проблема обострилась ещё больше. Автолюбители часто бросают свой транспорт в местах,...
26 ноября на пресс-конференции в ГАИ Витебского региона были обнародованы статистические данные в отношении ДТП. Согласно этим данным, зафиксирован рост скрывающихся с места ДТП водителей по Витебской области. Если в 2015 году...
Мокрый снег и дождь в городе вносят свои коррективы в дорожную обстановку - за прошедшие сутки в Витебской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие, 22 из них — в областном центре. Пять ДТП относятся к особой...
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
До 28 октября планируется приблизить маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ к местам массового передвижения пешеходов. В рамках данной акции намечено осуществить целый комплекс мероприятий: проведение рейдов по отработке в часы...
Полоцк ведет активную подготовку к предстоящему празднованию. Поводом для празднования именно в Полоцке, стала отмечаемая в следующем году дата посвященная 500-летию со дня появления книгопечати в Беларуси, проходившей под...
По решению полоцких городских властей на главном проспекте установлен новый дорожный знак запрещающий движение мотоциклистов. Установка соответствующих знаков на главном городском просп.Ф.Скорины состоялась сегодня. С этого...
Служба Государственной автоинспекции, ранее входившая в структуры УВД Витебского облисполкома, в недавнем времени вошла в структуры ОВД Полоцкого райисполкома. В ОВД работает 38 инспекторов ГАИ, обеспечивающих безопасность на...
Полоцк присоединяется к "Европейской неделе мобильности". Данное мероприятие является частью "Плана устойчивой городской мобильности". Мероприятия спортивного эко-фестиваля состоятся в Полоцке в период 16-22 сентября этого года. ...
Отдел Госавтоинспекции на ул.Держинского,2 сформирован в конце февраля 2015 года. Создание отдела, позволяет осуществлять более оперативную реакцию на возникающие в городе дорожные происшествия. По словам Александра...
По информации ГАИ, наступление весеннего периода традиционно связанно с учащением случаев ДТП с участием мотоциклистов и водителей других двухколесных транспортных средств. Водители большинства из них молодые люди, несколько...
По сообщениям забивших тревогу жителей города Полоцка, происходит постепенное разрушение известного Полоцкого памятника Франциску Скорине, разрушающийся постамент памятника лишился части плит и камней. Памятник украшающий...
Согласно информации, размещенной на официальном сайте УГАИ, за прошедшие выходные на дорогах нашей страны произошло 400 ДТП с материальным ущербом, 26 ДТП, в которых 4 человека погибли (3 пассажира и 1 пешеход) и 27 получили...
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив федерального государственного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» с 250-летием со дня основания и своим указом наградил орденом Франциска Скорины его...
В городе с участием пешеходов совершено 12 ДТП, в которых погибло 2 человека, а ранено 10. При этом уменьшилось число ДТП по вине пешеходов, в которых пострадавшие получили травмы различных степеней тяжести. Гибели пеших...
Решение о запрете стоянки транспортных средств автовладельцев на проспекте Скорины и улице Пушкина вынесла комиссия по безопасности дорожного движения Полоцкого райисполкома. Данный шаг был продиктован необходимостью разгрузить...
Благоустройству улиц планируют уделить повышенное внимание власти Полоцка. При подготовке к 1150-летию Полоцка за счет выделения дополнительных средств из областного бюджета было заасфальтировано 20 км дорог, 52 улицы подсыпаны...