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      • Сотрудники ГАИ снова на страже дорожного порядка

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 12:15
      (голосов: 1)
      Сотрудники ГАИ снова на страже дорожного порядкаВ последнее время В Полоцке, да и по всей Витебской области прокатилась новая волна ДТП. И многие из них связаны с превышением скорости движения до недопустимого уровня. В связи с этим было принято решение, с 20 по 25 июня в Витебской области провести профилактическое мероприятие «Скорость». В эти дни сотрудники дорожной службы усилят контроль нарушений скоростного режима, правил маневрирования и обгона.

      Загвосткой для водителей станет тот факт, что для выявления нарушений стражи дорог будут использовать не только гласный, но также негласный и смешанный контроль. Кроме того, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц сообщил, что во время мероприятия будет производиться отработка магистральных улиц Витебска, а так же всех автомобильных дорог области.

      Накануне проведения мероприятия «Скорость», служба ГАИ напоминает автолюбителям, чем им грозит игнорирование правил дорожного движения. Так, нарушения скоростных режимов несет за собой административную ответственность от 1 до 10 базовых величин. При повторном нарушении в течении года – вплоть до лишения права управления транспортным средством сроком до 1 года.

      Кроме вышесказанного, сообщаем, что Полоцкая ГАИ наконец то рассмотрела наболевший вопрос полоцких водителей - установку светофоров на перекрестках улиц Гоголя – Франциска Скорины и Юбилейной – Успенской. 

      Впрочем, официально, вопрос был решён ещё в 2015 году, когда комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Полоцком райисполкоме заключила, что светофор на перекрестке улиц Гоголя – Франциска Скорины в Полоцке нужен. Но... как говорится, "финансы поют романсы". Как зачастую и бывает, в виду отсутствия средств выполнить установку светофорного объекта не представляется возможным. В свою очередь, в службе ГАИ отметили, что они неоднократно обращались в КУП «ЖКХ г. Полоцка», как ответственную организацию, о необходимости выделения денег на этот светофор. Выходит, несмотря на внимание ГАИ к данной проблеме порадовать полочан нечем. Ведь ЖКХ до сих пор так и не нашло средств для решения вопроса. Более того, в этом году оно их уже точно и не найдёт. В итоге мы имеем своего рода замкнутый круг. Похожая ситуация с перекрестком улиц Юбилейная – Успенская – проспект Франциска Скорины. Установка светофора входит в состав проекта «Капитальный ремонт моста через р. Двина по ул.Юбилейной в г. Полоцке». Но по данным ЖКХ работы по реконструкции моста на 2017 год не запланированы.
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