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      • Определена самая распространенная причина пожаров в Новополоцке

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 08:33
      (голосов: 1)
      Определена самая распространенная причина пожаров в НовополоцкеСделать соответствующие выводы помогла старая добрая статистика текущего года, данными которой поделился старший инженер ИНиП Игорь Задровский. Как выяснилось, с начала 2017 года подразделения Новополоцкого ГОЧС 76 раз выезжали на загорания в жилом фонде, из них 30 выездов, а это 40% от общего количества – на загорания пищи на плите. То есть, это практически каждый второй выезд спасателей в Новополоцке.

      Причём, любопытен тот факт, что возгорания на кухне возникают вовсе не в процессе приготовления пищи, а при её разогревании. Например, одной из самых частых является следующая модель ситуации: новополочанин, уставший после трудового дня возвращается домой, ставит на плиту подогреваться свой ужин и уходит в другую комнату. Там усталость заставляет человека присесть, а то и прилечь ненадолго, после чего и заснуть недалеко! А пока он уснул без сил, в кухне ужин разогрелся до такой температуры, что пора вызывать пожарников. 

      Впрочем, встречаются и другие случаи. Бывает так, что гражданин приходит домой на обед, ставит пищу для разогрева на огонь, обедает и снова уходит на работу. Вот только из-за внешних отвлечений или собственной невнимательности, человек попросту не замечает, что огонь на плите так и продолжил гореть. Как результат - пожар в доме.

      Кроме того, свою лепту в неутешительную статистику вносят и пожилые граждане. Невнимательность, рассеянность и забывчивость, часто присущие их возрастной категории, нередко играют злую шутку и доводит до возгорания на бытовой плите.

      Конечно, есть и другие причины, которые впрочем тоже можно отнести к фактору невнимательности. Из таковых отметим слишком близкое расположение воспламеняющихся предметов к источнику тепла. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов проблему различных неисправностей в электрике.

      В связи с данной информацией, хотелось бы призвать новополочан не ослаблять свою бдительность и внимание на кухне у плиты, во избежание пожаров вашего жилища! 
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