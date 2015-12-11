Определена самая распространенная причина пожаров в Новополоцке

Напомним, что было принято решение провести акцию под данным лозунгом по всей Республики Беларусь в период с 13-го по 28-е ноября текущего года. Цель акции "Не прожигай свою жизнь!" следующая: предупреждение пожаров и гибели...
Неспокойной оказалась ночь с 15 на 16 февраля для сотрудников Полоцкого ГРОЧС. В 02.56 дежурный части принял сигнал о помощи, бригада тут же выехала на место происшествия. Пожар случился в жилом доме по улице Я. Журбы. Увидев...
За несколько весенних месяцев, спасатели столкнулись с большим количеством пожаров, по причине выжигания гражданами сухих растений. Люди наводят порядок на своих участках, совершенно не думая о том, что последствия могут быть...
Стало известно, что в 2017 году на «Полимире» по сравнению с прошлым годом снизилась выработка товарной продукции, это связано с полной остановкой цеха №104 из-за прошлогодней аварии. За первый квартал завод переработал более 67...
Бешеный ритм жизни современного городского жителя заставляет каждого из нас, буквально по минутам расписывать каждый день. В эти сложные графики порой так хочется внести коррективы, но такова участь современного, успешного жителя...
В пятницу,15 января 2016 года, в утреннее время (около девяти часов утра), на пульт дежурной части МЧС г.Полоцка поступил звонок с сообщением о пожаре возникшем на территории одного из городских шиномонтажных предприятий. ...
Процесс приготовления завтрака, обеда или ужина вызывает у вас отвращение? Ваша кухонная мебель, давно не вызывает восхищения? А лишь один взгляд на поверхность самого главного приспособления для приготовления пищи - плиты -...
На территории Полоцкого района в результате пожара в собственном доме сгорел его хозяин. Пожар унесший жизнь хозяина дома произошел в Дроздах по ул.Крынычной 11.12.2015г. Сообщение о возгорании в Полоцком районе пришло на...
К сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья. 36-летний новополочанин, очевидно потерял всякий...
Возгорание произошло на участке двухстадийной выработки цеха по непрерывной выработке стекловолокна в 17:15. Работники завода оперативно среагировали ещё до приезда пожарных, что позволило минимизировать потери. Они...
Праздник 1 мая ознаменовался для города не самыми приятными событиями. Витебское областное управление МЧС сообщила, что в этот день призошел пожар в общежитии по ул. Юбилейной в городском поселке Шумилино. Возгорание...
В городе Полоцк молодой семье удалось спастись от ночного пожара в собственном доме благодаря разбудившему хозяйку коту. Спасение от пожара молодой полоцкой семье принес их собственный домашний любимец, сообщает МЧС...
В Полоцком районе в течении всего двух дней, произошло сразу три чрезвычайных происшествия. Зафиксировано три пожара, а также один преднамеренный поджог. К сожалению не обошлось без жертв, во время одного из пожаров погиб хозяин...
Гибель человека в результате произошедшего в одной из квартир пожара, зафиксирована сегодня ночью в Новополоцке. Реанимационные мероприятия проводимые на месте происшествия так и не смогли вернуть хозяина квартиры к жизни. ...
Сотрудники МЧС неоднократно, проводя профилактическую и разъяснительную работу с населением, напоминают о соблюдении необходимых мер безопасности. Соблюдая их, каждый гражданин заботится о себе и своих близких....
Количество произошедших пожаров по Новополоцку уменьшилось, но по прежнему фиксируется много выездов пожарных подразделений на большое количество связанных с возгораниями происшествий. Такую статистику озвучили в ходе заседания...
Любая хозяйка прекрасно знает о том, что приготовить вкусный и сытный ужин без продуктов просто не возможно. Однако, она также учитывает и тот фактор, что свою лепту в общее вкусовое качество того или иного приготовленного блюда...
Очередная подкуренная прямо в доме сигарета, стала роковой для жителя Экимани в Полоцком районе. Мужчина погиб задохнувшись дымом от возникшего в доме пожара. Пожар на территории одного из частных жилых домов в Экимани возник...
23 июня в д. Голяково Адамовского с/с произошел пожар жилого дома 7х9 м. В результате уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Вечером того же дня в Полоцке по ул....