В Боровухе прошла выставка собак

Абсолютно все домашние питомцы, но особенно собаки требуют много внимания и заботы. Последняя, может проявляться во многом, например своевременном кормлении питомца, регулярной проверке его здоровья, чистота и даже состояние его...
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В ассортименте современных зоомагазинов присутствуют различные сумки для собак выполненные из разных материалов и несущих разное функциональное предназначение. В большинстве случаев переноски предназначены для небольших собак. С...
Породистые животные имеют ряд достоинств, которые зачастую являются причиной именно их приобретения. В первую очередь, будущий хозяин имеет уверенность в будущем внешнем виде подросшего щенка и может заранее учесть все...
О такой породе как питбуль рассказали специалисты сайта Pitbull Puppies For Sale профессионально занимающиеся данной породой. Питбули считаются собаками средних размеров, телосложение у них крепкое, мускулатура выраженная. У...
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Происхождение лабрадоров или лабрадоров-ретриверов (более правильное название) поражает своей необычностью. Многие думают, что собаки породы лабрадор появились в Лабрадоре. Это, конечно же, не так. Начало происхождению этой...
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Забота о братьях наших меньших – это то, что ложиться на плечи каждого человека, который привел в свой дом очередное живое существо. Она подразумевает под своей основой не только ежедневные процедуры по кормлению и уборке за...
Появление в доме собаки, как правило, сопровождается бурной радостью со стороны детей всех возрастов и горестным в выражением лица у взрослых, поскольку именно на последних ложиться вся ответственность за дальнейшее...
Если провести социологический опрос, например, в своем дворе, то со стопроцентной гарантией можно заявить, что у большей части опрашиваемых людей есть домашний питомец. Зачастую это кот или собака, реже морская свинка или...
С давних времен лучшим другом любого человека считалась собака. Она не только охраняла жилище от посторонних посягательств, но и защищало самых людей. Кроме того, велика была заслуга наших четвероногих друзей и в таком не легком...
Разнообразие домашних питомцев на сегодняшний день настолько велико, что редкий человек знает название всех пород кошек и собак. Так же нередко и даже очень модно в наше время держать дома экзотических домашних животных, рыбок и...
Прежде чем завести собаку, вы должны определиться,для чего она вам нужна! В зависимости от этого и стоит выбирать собаку определённой породы. Все породы собак хороши по-своему. Но собак всех пород объединяет одно- они...
В последнее время все чаще и чаще представители человеческого общества, имеющие собственных домашних питомцев, или же просто любящих животный мир, обращаются за профессиональной помощью к специалистам....
В Боровухе-3 закрывается приют для животных «Друг». Это происходит по предписанию ЖКХ. Если не найдется другое помещение, или не найдут хозяев для собак, то до 1 ноября текущего года они подлежат усыплению. Всего в...
А знаете ли вы, что еще с древних времен самым преданным и верным другом для человека являлась собака. Она не только охраняла жилище, но и помогала охотникам добывать пищу, а также успешно отводила угрозу в виде волков, медведей...
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Заведение собаки это очень ответственный шаг. Вы должны все хорошенько обдумать, прежде чем завести собаку. В особенности при заведении стаффордширского терьера фото можете посмотреть в интернете. В первую...