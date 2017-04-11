В Боровухе прошла выставка собак

Это знаменательное событие, которое добавило массу положительных эмоций к и без того прекрасному, по-настоящему летнему дню прошло в субботу, 17 июня на территории Новополоцкого училища олимпийского резерва (Боровуха 1). Примечательно, что выставка была не одна, а целых три: республиканская выставка собак всех пород и две монопородные – республиканская выставка молоссов и республиканская выставка компаньонов и тоев.





Было действительно на что посмотреть, ведь на выставке представили в общей сложности около 300 собак разных пород, которые приехали из разных уголков Республики Беларусь. Более того, своим присутствием порадовали зарубежные гости из Прибалтики и России.





Выставка проходила на двух рингах одновременно, и каждый мог выбрать себе породу по вкусу. Кто-то восторгался огромным немецким догом, кого-то приводили в умиление кривые лапы и добродушно-недоумевающее выражение морды английского бульдога, кто-то упивался мощью и грацией русского черного терьера – легендарной собаки родом из СССР, «созданной» питомником «Красная звезда» по приказу самого Сталина. Кто-то предпочитал маленьких и гламурных собачек, справедливо утверждая, что даже самая маленькая собака может быть большим другом.





Особенно удивляло предоставленное разнообразие весьма редких пород собак. Из таковых можно отметить следующие: австралийская овчарка (вопреки названию, порода, выведенная в США для работы на ранчо); шипперке (миниатюрная овчарка, напоминающая телом шпицев, а головой грюнендаля); керри-блю-терьер (старинная порода из Ирландии); веймаранер (охотничья подружейная собака); курцхаар (очень активная порода легавых собак, выведенная в Германии); немецкий дратхаар (охотничья жесткошерстная легавая); перуанская голая собака или голая собака инков (древняя порода собак, которая практически обожествляется у себя на родине).

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