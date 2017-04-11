polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » В Боровухе прошла выставка собак

      • В Боровухе прошла выставка собак

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 11:11
      (голосов: 1)
      В Боровухе прошла выставка собак
      Это знаменательное событие, которое добавило массу положительных эмоций к и без того прекрасному, по-настоящему летнему дню прошло в субботу, 17 июня на территории Новополоцкого училища олимпийского резерва (Боровуха 1). Примечательно, что выставка была не одна, а целых три: республиканская выставка собак всех пород и две монопородные – республиканская выставка молоссов и республиканская выставка компаньонов и тоев.

      Было действительно на что посмотреть, ведь на выставке представили в общей сложности около 300 собак разных пород, которые приехали из разных уголков Республики Беларусь. Более того, своим присутствием порадовали зарубежные гости из Прибалтики и России.

      Выставка проходила на двух рингах одновременно, и каждый мог выбрать себе породу по вкусу. Кто-то восторгался огромным немецким догом, кого-то приводили в умиление кривые лапы и добродушно-недоумевающее выражение морды английского бульдога, кто-то упивался мощью и грацией русского черного терьера – легендарной собаки родом из СССР, «созданной» питомником «Красная звезда» по приказу самого Сталина. Кто-то предпочитал маленьких и гламурных собачек, справедливо утверждая, что даже самая маленькая собака может быть большим другом.

      Особенно удивляло предоставленное разнообразие весьма редких пород собак. Из таковых можно отметить следующие: австралийская овчарка (вопреки названию, порода, выведенная в США для работы на ранчо); шипперке (миниатюрная овчарка, напоминающая телом шпицев, а головой грюнендаля); керри-блю-терьер (старинная порода из Ирландии); веймаранер (охотничья подружейная собака); курцхаар (очень активная порода легавых собак, выведенная в Германии); немецкий дратхаар (охотничья жесткошерстная легавая); перуанская голая собака или голая собака инков (древняя порода собак, которая практически обожествляется у себя на родине).
      Loading...
      Почему важно иметь дома машинку для стрижки собак?
      Разное

      Почему важно иметь дома машинку для стрижки собак?

      Абсолютно все домашние питомцы, но особенно собаки требуют много внимания и заботы. Последняя, может проявляться во многом, например своевременном кормлении питомца, регулярной проверке его здоровья, чистота и даже состояние его...

      Мир корма
      Разное

      Мир корма

      «Мир корма» предлагает широкий выбор в категории сухой корм для собак. Так, на сайте представлено более 150 товаров, среди которых каждый любитель собак может выбрать наиболее подходящий вариант для своего питомца в зависимости...

      Сумки для собак и их особенности
      Разное

      Сумки для собак и их особенности

      В ассортименте современных зоомагазинов присутствуют различные сумки для собак выполненные из разных материалов и несущих разное функциональное предназначение. В большинстве случаев переноски предназначены для небольших собак. С...

      Зачем приобретают породистых собак?
      Разное

      Зачем приобретают породистых собак?

      Породистые животные имеют ряд достоинств, которые зачастую являются причиной именно их приобретения. В первую очередь, будущий хозяин имеет уверенность в будущем внешнем виде подросшего щенка и может заранее учесть все...

      Питбуль и его особенности
      Разное

      Питбуль и его особенности

      О такой породе как питбуль рассказали специалисты сайта Pitbull Puppies For Sale профессионально занимающиеся данной породой. Питбули считаются собаками средних размеров, телосложение у них крепкое, мускулатура выраженная. У...

      Питомник среднеазиатских овчарок Клови - старейший племенной питомник Росси ...
      Разное

      Питомник среднеазиатских овчарок Клови - старейший племенной питомник Росси ...

      Такая уникальная порода московского племенного питомника Клови как среднеазиатская овчарка имеет родословную связанную с одним из самых старейших российских питомников. На протяжении более чем тридцатилетнего периода, владельцы...

      Лабрадоры: история и популярность
      word4

      Лабрадоры: история и популярность

      Происхождение лабрадоров или лабрадоров-ретриверов (более правильное название) поражает своей необычностью. Многие думают, что собаки породы лабрадор появились в Лабрадоре. Это, конечно же, не так. Начало происхождению этой...

      Дрессировка собак с помощью электронного ошейника
      Разное

      Дрессировка собак с помощью электронного ошейника

      При обучении собак дрессировке зачастую используется электроошейник для собак являющийся по сути своей электронной обучающей системой. Применение ошейника помогает подавить агрессию, хватание с земли непонятной еды, непослушное...

      При первых признаках болезни бейте тревогу
      Разное

      При первых признаках болезни бейте тревогу

      Забота о братьях наших меньших – это то, что ложиться на плечи каждого человека, который привел в свой дом очередное живое существо. Она подразумевает под своей основой не только ежедневные процедуры по кормлению и уборке за...

      Все для верного друга
      Разное

      Все для верного друга

      Появление в доме собаки, как правило, сопровождается бурной радостью со стороны детей всех возрастов и горестным в выражением лица у взрослых, поскольку именно на последних ложиться вся ответственность за дальнейшее...

      Уход за четвероногими
      Разное

      Уход за четвероногими

      Если провести социологический опрос, например, в своем дворе, то со стопроцентной гарантией можно заявить, что у большей части опрашиваемых людей есть домашний питомец. Зачастую это кот или собака, реже морская свинка или...

      Лучший друг любого человека
      Разное

      Лучший друг любого человека

      С давних времен лучшим другом любого человека считалась собака. Она не только охраняла жилище от посторонних посягательств, но и защищало самых людей. Кроме того, велика была заслуга наших четвероногих друзей и в таком не легком...

      Британские кошки
      Разное

      Британские кошки

      Разнообразие домашних питомцев на сегодняшний день настолько велико, что редкий человек знает название всех пород кошек и собак. Так же нередко и даже очень модно в наше время держать дома экзотических домашних животных, рыбок и...

      Породы собак
      Разное

      Породы собак

      Прежде чем завести собаку, вы должны определиться,для чего она вам нужна! В зависимости от этого и стоит выбирать собаку определённой породы. Все породы собак хороши по-своему. Но собак всех пород объединяет одно- они...

      Корм для собак Акана
      Разное

      Корм для собак Акана

      В последнее время все чаще и чаще представители человеческого общества, имеющие собственных домашних питомцев, или же просто любящих животный мир, обращаются за профессиональной помощью к специалистам....

      В Боровухе-3 закрывается приют для животных «Друг»
      Новости региона

      В Боровухе-3 закрывается приют для животных «Друг»

      В Боровухе-3 закрывается приют для животных «Друг». Это происходит по предписанию ЖКХ. Если не найдется другое помещение, или не найдут хозяев для собак, то до 1 ноября текущего года они подлежат усыплению. Всего в...

      Фармина
      Разное

      Фармина

      А знаете ли вы, что еще с древних времен самым преданным и верным другом для человека являлась собака. Она не только охраняла жилище, но и помогала охотникам добывать пищу, а также успешно отводила угрозу в виде волков, медведей...

      Доска объявлений
      Разное

      Доска объявлений

      Все люди практически всегда что-то продают и покупают. Кто - то между знакомыми, кто-то через интернет. Например, объявления в Арзамасе размещают на популярном сайте объявлений из Рук в руки. Объявления размещают разного...

      Стаффордширский терьер
      Разное

      Стаффордширский терьер

      Заведение собаки это очень ответственный шаг. Вы должны все хорошенько обдумать, прежде чем завести собаку.  В особенности при заведении  стаффордширского терьера фото можете посмотреть в интернете.  В первую...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    «Заозерская березуха - 2017» - второй сезон!

    «Заозерская березуха - 2017» -


    Ночь музеев в концертном зале Софийского собора

    Ночь музеев в концертном зале


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь