В прошлом месяце в Полоцком районе не трудоустроено 620 человек

Не проходит и недели, как в оперативных сводках в очередной раз появляется информация о задержании контрабанды. Так, на автодороге «Полоцк—граница РФ» была задержана автомашина «МАЗ» под управлением...
На 1 апреля нетрудоустроенными были 43,4 тысячи белорусов, а уровень зарегистрированной безработицы составлял 1% к экономически активному населению. Но в некоторых районах этот показатель был заметно выше, чем в среднем по...
В Прудниках (Верхнедвинский район) правоохранители обнаружили тело убитого мужчины. Им оказался житель Друи, одного из поселков в Браславском районе. Тело 23-летнего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено в...
5 сентября в историческом, духовном и культурном центре всей Витебской области и даже Беларуси - городе Полоцке задержана группировка из темных маклеров, состоящая из трех белорусов- жителей Полоцка, Новополоцка, Минска. На...
В одной из городских больниц зафиксирована смерть ранее избитого мужчины, жителя Новополоцка. У обнаруженного на одной из остановок в Лиозненском районе (д.Смородино) новополочанина была зафиксирована тяжелая черепно-мозговая...
На автодороге Лепель-Полоцк-граница РФ сотрудниками ГАИ и ОБЭП задержан «Мерседес Спринтер» под управлением 39-летнего гражданина Латвии. Предприимчивый мужчина пытался вывезти без сопроводительных...
Нигде не работающий 28-летний житель города Полоцк, был задержан военнослужащими в/ч 2034 ГПК РБ, совместно с сотрудниками Верхнедвинского РОВД вечером 22.04.2015 года, в Верхнедвинском районе, неподалеку деревни Борковичи. При...
В УСК по Гомельской области сообщили, что был задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на мозырский банк и хищении 80 миллионов рублей. Напомним, что 3 февраля, вечером, мужчина, угрожая ножом сотруднице...
Жителя Новополоцка задержали за хранение такого опасного вещества как метадон. В момент задержания 40 -летний мужчина имел при себе синтетический опиоид - метадон в количестве более 4 грамм. Задержание неработающего местного...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
1 июля 2015 года жлобинские спасатели получили информацию о том, что в деревне Новики (Жлобинский район) мужчина упал в колодец, выбраться сам не может. В пресс-службе МЧС сообщили, что инцидент произошел в районе двух...
По соообщению УВД Витебского облисполкома, против 27 летнего безработного жителя города Новополоцк, возбуждено уголовное дело по обвинению в краже женского белья и постельных принадлежностей из торгового павильона. Утром 19...
С того памятного момента, когда интернет зашёл в каждый дом и навсегда там остался, у человека стало одной проблемой меньше: вопрос «Как провести свободное время?» потерял свою актуальность. Всемогущий интернет...
Задержанного в Минске новополочанина имевшего при себе оружие и выданный «Правым сектором» документ признали вменяемым и привлекут к уг.ответственности, - сообщает Химик со ссылкой на Ивана Носкевича, председателя СК Республики...
Сотрудниками Глубокского РОВД конфисковано более десяти тысяч литров дизельного топлива у жителя Полоцкого района. Житель Полоцкого района был задержан правоохранительными органами в Глубоком, правонарушитель в...
Оперативно-поисковый отдел Витебской таможни, в лице своих сотрудников, задержал более 67т фруктовой продукции. Клубнику, яблоки, вишню и черешню везли в Россию погрузив в пять транспортных средств. Ни один из водителей...
Очередная смерть по вине алкоголя произошла в Новополоцке 29.09.2015 года. В пьяной ссоре двоих новополочан последним аргументом выступил нож, в результате чего один из участников конфликта погиб в результате ранения в шею....
Контрабандный товар переправляли в Латвию, поэтому раскрытие преступления шло в тесном взаимодействии с коллегами из Латвийской Республики. Известно, что фигурантами дела стали не только полочане. Помимо них в противоправную...
В связи с катастрофическим падением российского рубля, многие белорусы пытаются на этом моменте заработать лишнюю копейку. ...