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      • В прошлом месяце в Полоцком районе не трудоустроено 620 человек

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 09:00
      (голосов: 1)
      В прошлом месяце в Полоцком районе не трудоустроено 620 человекЭта официальная цифра показывает зарегистрированный уровень безработицы в 1,3%. В итоге, регион попал в число самых неблагополучных в стране. Самым безработным районом на начало мая был Молодечненский, где официально на 1 мая не могли трудоустроиться 1168 человек. На втором месте по этому показателю расположился Лидский район (889 человек), а на третьем — Кобринский (484 человека). Сразу за тройкой «лидеров» по уровню безработицы расположились Полоцкий, Оршанский и другие районы.

      Возможно, именно такая ситуация с рабочими местами толкает полочан на незаконную трудовую деятельность. Так, у безработного новополочанина изъяли 2,5 тонны говядины. Сотрудники милиции задержали фуру с мясом без сопроводительных документов в Россонском районе.

      Стало известно, что вечером 13 июня сотрудниками БДПС ГАИ и ОМОН УВД в деревне Краснополье была задержана автомашина «Рено-Мастер» под управлением неработающего 54-летнего жителя Новополоцка. В пресс-службе УВД Витебского облисполкома сообщили, что мужчина перевозил без сопроводительных документов 2500 килограммов мяса крупного рогатого скота на сумму 8750 рублей.

      На данный момент автомашина и груз задержаны. Проводится проверка.

      Но это не единичный случай. Ещё один житель Новополоцка не один год занимался нелегальной предпринимательской деятельность – перепродавал автомобили. Этому были найдены неопровержимые доказательства. Незаконный доход подозреваемого составил 113 000 рублей.

      Примечательно, что ранее мужчина уже привлекался к аналогичной уголовной ответственности, в связи с чем, тщательно конспирировал свою незаконную предпринимательскую деятельность. Пригнанные авто регистрировал на третьих лиц, а уже потом от их имени перепродавал автомобиль.

      У подозреваемого изъяты расписки продаваемых авто, копии техпаспортов и фото автомобилей. В данный момент мужчина признался в незаконной деятельности и пытается выплатить незаконно полученный доход.

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