На директора Полоцкого ЖКХ завели уголовное дело

Всё дело в том, что Александр Лукашенко 1 июня оценил работу нефтеперерабатывающих предприятий страны. Лукашенко сказал: "Вклад нефтепереработки в белорусскую экономику, к сожалению, снижается. Добавленная стоимость в ВВП в 2016...
Крупнейшая афера была раскрыта на предприятии "Нафтан", в результате чего к ответственности привлечены сразу три должностных лица. В деле были замешаны заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению,...
Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила, что в производстве Россонского районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело по ч.2 ст.281 УК Республики Беларусь (добыча рыбы в...
На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
Следственным комитетом завершено расследование уг.дела по поводу нанесения топ-менеджерами "Нафтана" 2-миллионного ущерба предприятию. В настоящий момент дело передано в прокуратуру с дальнейшей передачей в судебную инстанцию. ...
23 июня 2015 года, на совещании у по актуальным внутриполитическим вопросам Глава белорусского государства высказал уверенность, что депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 30 июня 2015 года на...
На Полоцком кладбище «Экимань» в результате совершенного акта вандализма осквернено больше шестидесяти могильных надгробий. Около шестидесяти трех надгробий подверглись разрушению по вине вандалов. Полоцкое кладбище на котором...
Ещё в 2015 году было возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного посредничества при проведении закупок оборудования, хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, покушения на похищение средств предприятия,...
Директор "Полоцкого винодельческого завода" стал фигурантом 15-и возбужденных против него и его помощников уголовных дел. Как сообщил информационный портал tut.by, со ссылкой на издательство «Беларусь Сегодня», преступная...
Витебская область выявила, что больше всего преступлений связанных с коррупцией произошло в здравоохранительной сфере. По словам Евгения Лапковского, представителя Витебской областной прокуратуры, начальника отдела борьбы с...
Футбольный клуб Белоруссии «Нафтан» получит финансирования участия в высшей лиге. Об этом информирует председатель клуба Леонида Подлипский. Сообщается, что во вторник, 28 марта, прошла встреча представителей руководства...
Дело экс-мэра города Полоцка Владимира Точило и еще трех бывших высоких должностных лиц - закрыто, как сообщил 06 февраля 2013 года начальник отдела процессуального контроля Следственного комитета Беларуси Дмитрий Воробьев....
В предверии празднования первой годовщины подписания А.Г.Лукашенко указа о создании Следственного комитета (он был подписан 12 сентября 2011 года), председатель Следственного комитета Валерий Вакульчик обнародовал результаты...
На прошлой неделе, на «Нафтане» с ознакомительным рабочим визитом побывали представители Китайской Народной Республики. Сторонами обсуждалась перспектива взаимовыгодных отношений и сотрудничества. В ходе посещения Беларуси...
Возгорание произошло на участке двухстадийной выработки цеха по непрерывной выработке стекловолокна в 17:15. Работники завода оперативно среагировали ещё до приезда пожарных, что позволило минимизировать потери. Они...
Как стало известно, прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело по ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий) в отношении бывшего гендиректора одного из предприятий Полоцка. Уголовный вопрос касается очистных...
23 декабря 2014 года глава Администрации Президента Беларуси Андрей Кобяков, представил трудовому коллективу ОАО "Могилевхимволокно" нового генерального директора предприятия - Петра Рудника. Бывший гендиректор Сергей...
В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...
Директор одной из фирм Витебской обл. попалась на махинациях присвоив более миллиарда рублей, Витебскую и Полоцкую недвижимость и два автомобиля. По сообщению пресс-центра Комитета Государственного Контроля, женщиной...