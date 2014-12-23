На директора Полоцкого ЖКХ завели уголовное дело

Стало известно, что прокуратура Полоцка района возбудила уголовное в отношении должностных лиц ЖКХ Полоцка по фактам превышения служебных полномочий. В качестве подозреваемых по делу проходят директора и начальника отдела маркетинга ЖКХ. Сумма ущерба - более 467 тыс. рублей (около 250 тыс. долларов). В управлении Следственного комитета по Витебской области сообщили, что следователи уже приступили к расследованию уголовного дела. Стало известно, что прокуратура Полоцка района возбудила уголовное в отношении должностных лиц ЖКХ Полоцка по фактам превышения служебных полномочий. В качестве подозреваемых по делу проходят директора и начальника отдела маркетинга ЖКХ. Сумма ущерба - более 467 тыс. рублей (около 250 тыс. долларов). В управлении Следственного комитета по Витебской области сообщили, что следователи уже приступили к расследованию уголовного дела.





Проверка, которую провели сотрудники Госконтроля выявила, что в 2014-2015 годах должностные лица, имея возможность закупать древесное топливо для нужд предприятия у Полоцкого лесхоза по выгодной цене, без обоснования заключили договоры с частными фирмами. В результате они допустили излишнее расходование бюджетных денег в сумме более 467 тыс. рублей.





В итоге, 38-летнего директора полоцкого ЖКХ временно отстранили от занимаемой должности. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество подозреваемых наложили арест.

Тем временем, как некоторые не рационально используют государственные средства, это же самое государство всеми силами пытается помочь новополоцкому заводу "Нафтан". Правительство Беларуси поручило госорганам подготовить проекты решений, направленных на поддержку новополоцкого «Нафтана», испытывающего определенные финансовые сложности. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Совмина 30 мая.

Минэнерго совместно с концерном «Белнефтехим» необходимо проработать вопрос о снижении тарифа на электроэнергию для «Нафтана», который вскоре должен завершить масштабную модернизацию.





Напомним, 1 июня президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам нефтепереработки, где раскритиковал в том числе новополоцкое предприятие. – А теперь «Нафтан» еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства, – заметил глава государства.

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