В Полоцке открыли верёвочный городок

Прошедшие выходные ознаменовались проведением областного молодежного туристического слета. Слет посвященный 70 - летию Победы состоялся в Полоцком районе на о.Суя. Главными организаторами слета стали Витебский...
Управление спорта и туризма областного исполнительного комитета, на итоговой коллегии проходившей 28.02.2015 г. в зале заседаний Октябрьского района города Витебска подвело итоги работы в области физкультурно-спортивной...
Весна 2015 года обещает Полоцку большое количество зелени и свежего воздуха. В рамках реализации городской инициативы, получившей поддержку европейских партнеров, в нынешнем сезоне в Полоцке высадят около 4 000 деревьев и 75 000...
16 февраля 2013 года на территории центра туризма, краеведения и экскурсий отдела образования Полоцкого горисполкома (ул. Вологина, д.1-А) пройдет городской спортивный праздник "Полоцкая лыжня - 2013". Торжественное открытие в...
Сегодня, 26.09.2015г. Полоцк собирает юных эрудитов, более трехсот представителей Белорусских школ. Юные интеллектуалы приехали в Полоцк для участия в "Скориновских играх", открытом интеллектуальном турнире. Более трехсот...
В течении двух дней в Полоцке проходил трансграничный туристический форум. Он состоялся в рамках проекта Европейского Союза “Белла Двина 2”. Участники из Беларуси Латвии и Литвы, обсудили перспективы развития...
Присоединиться к Европейской инициативе развития экологических способов передвижения, первым в Беларуси может Полоцк. Данное нововведение станет возможным благодаря недавнему подписанию хартии Европейской Недели Мобильности....
Жителям Полоцка 07 ноября предлагают стать участниками забега "В погоню за здоровьем!". Проведение спортивного мероприятия посвящается Станиславу Горностаю - тренеру преподававшему лыжный спорт, сообщает Белта со ссылкой на...
Райисполком Полоцка и Министерство образования Беларуси в этом году особенно отличились: они запланировали проведение праздника для всех молодых людей Беларуси. Мероприятие состоится 2 и 3 февраля 2017 года в городе Полоцк. Эта...
В век достижений, инноваций и открытий каждый представитель нашего современного общества может найти себе занятие по душе. Кто-то предпочитает пейнтбол, кто-то скалолазание, а кто-то очень даже не против пройти веревочный...
Оздоровительный туризм в виде нового туристического маршрута предложенного «Звездной диадемой Полоцкой земли» будет включать в себя байдарочный сплав по Полоцким озерам. Сообщение об этом пришло от Натальи Синицы, главного...
«Неделя здоровья - 2015» проходила в Полоцком государственном университете с 6.04.15 по 10.04.15 года. В рамках недели здоровья в стенах университета прошли различные мероприятия посвященные пропагандированию здорового образа...
В стенах Полоцкого районного исполнительного комитета состоялось очередное заседание участниками которого стали главы сельских исполнительных комитетов региона. В ходе заседания представители сельской власти отчитались за...
В начале лета, в городе Полоцк состоялись соревнования беговой легкоатлетической эстафеты на четыре стометровые дистанции. Участниками эстафеты стали предприятия, организации и сельские советы Полоцкого района. Организатор...
Европейский союз в лице своих специалистов намеревается помочь Полоцку с разработкой и дальнейшей реализацией стратегий туристической сферы. Самыми посещаемыми туристическими объектами нашего региона являются исторические...
Наш город является крупным мировым центром туризма и ежегодно сюда приезжает тысячи туристов. И несомненно в регионе уделяется важное значение развитию данной отрасли. Полоцк, в мае нынешнего года отметивший свое 1150-летие, как...
До наступления самого сказочного праздника осталось меньше одного месяца и уже сейчас на улицах Полоцка можно повстречать сказочных зимних героев. Одним из них стал Дед Мороз приглашающий полочан и гостей Полоцка к себе в...
Большинству полочан уже известно радостное событие: родному Полоцку присвоено почётное звание «Город, дружественный детям». В скором времени состоится торжественное вручение Почётного знака....
Во всех Полоцких микрорайонах организована ежедневная выездная торговля плодоовощной продукцией. При осуществлении заказа граждане могут получить доставку картофеля прямо к подъеду своего дома. По словам Натальи Шанторицкой,...