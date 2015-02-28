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      • В Полоцке открыли верёвочный городок

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 10:10
      (голосов: 1)
      В Полоцке открыли верёвочный городокДанное развлечение в Полоцке организовали в рамках реализации проекта ЕС-ООН «БЕЛМЕД» – «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь». Здесь каждый желающий может испытать чувство полета и пережить острые ощущения. Испытания в веревочном городке проходят участники районного турслета.

      Заявка Полоцкого центра местных инициатив как раз соответствует тенденциям времени. Ведь в последнее время в Европе очень распространены парки активного отдыха и развлечений и всё больше людей предпочитают проводить свободное время оригинально, увлекательно и с пользой для здоровья. Однако где найти средства для реализации подобных идей?

      Финансовую поддержку Европейского союза получила инициатива «В погоню за здоровьем», цель которой – содействовать развитию и успешной жизнедеятельности местного населения посредством внедрения инновационных направлений активного отдыха. Средства в сумме 250 млн рублей были направлены на приобретение оборудования, проектирование и монтаж веревочного городка, установленного в лесном массиве на территории отдела туризма и краеведения районного центра детей и молодежи.

      Что из этого вышло, у полочан будет возможность проверить лично. Дабы ввести горожан в суть дела, расскажем, что детская полоса парка состоит из 5, взрослая – из 14 этапов испытаний. На деревьях закреплены деревянные платформы, между которыми натянуты подвесные мосты и бревна, организованы различные препятствия. Преодолев зигзаги и петли, можно пролететь с ветерком на троллее, ощутив мощный прилив адреналина. Драйв и экстрим гарантированы! Теперь, чтобы почувствовать себя альпинистом, не надо ехать в далекие страны, – пережить захватывающие приключения можно и рядом с домом. Такой вид времяпрепровождения, как говорят специалисты, – отличное лекарство от болезней, он тренирует силу воли, развивает внимание, ловкость, уверенность в себе и, конечно же, дарит прекрасную возможность отвлечься от будней, испытать незабываемые эмоции.
      Заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко отметил: "Веревочный городок – замечательный подарок и взрослым, и детям. Он станет изюминкой нашего города, ведь подобных тренировочных комплексов нет ни в одном из близлежащих регионов. В дальнейшем планируем продолжить развитие этого центра активного отдыха, чтобы он работал с максимальной отдачей".

      Касательно развлечений веревочном парке, некоторые полочане будут иметь особые привилегии. А именно, полочане, занимающиеся в кружках отдела туризма и краеведения смогут абсолютно бесплатно тренироваться в веревочном городке. По словам заведующей кружками Инги Улосевич, сейчас у неё более 500 юных подопечных. А остальные  любители экстрима заплатят за прокат туристского снаряжения. Чтобы пройти трассу или спуститься на троллее, специальных навыков не требуется. Опытный инструктор объяснит, как и что надо делать. Безопасность гарантирует надежная страховка.

      В числе первых самую сложную взрослую полосу протестировал заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Алексей Клинишов, а скоростной пуск по натянутому канату – представители депутатского корпуса. На детской полосе сразу после открытия прошли соревнования в рамках районного турслета.
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