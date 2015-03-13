Новополоцк налаживает международные связи

На прошлой неделе, на «Нафтане» с ознакомительным рабочим визитом побывали представители Китайской Народной Республики. Сторонами обсуждалась перспектива взаимовыгодных отношений и сотрудничества. В ходе посещения Беларуси...
В среду с двухдневным визитом в Новополоцк прибыла латвийская делегация представителей образовательной сферы латвийского города Лудзы. Со стороны Новополоцка гостей встречала делегация во главе с Олегом Буевичем, заместителем...
Новополоцкая делегация стала почетным гостем на праздновании дня города Смилтене в Латвии. По словам Александры Колоцей, руководителя строительного подразделения городского исполкома, в составе делегации в Латвию отправилось...
С четвертого по девятое сентября в Полоцке гостит немецкая делегация из Фридрихсхафена. Состав делегации 53 человека, включая бургомистра Петэра Хаусвальда. Неделя для немецкой делегации проходит очень насыщенно. Сегодня в...
Датой основания города Новополоцка считается 7 июня 1958 года. В следующем году город отметит свое 60-летие, поэтому, очень символично, что именно в следующем году Новополоцк станет культурной столицей. Такой статус присвоен...
Такой вывод можно сделать судя из того, как город поощряет активную и талантливую молодёжь. Одним из демонстраций этого является Городской молодежный форум "Время настоящее", который пройдет 9 декабря в Центре культуры...
Новополочанам продолжат показывать постановки Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь на сцене Дворца культуры "Нафтан". Между Национальным академическим Большим театром оперы и балета...
Новополоцк станет культурной столицей Беларуси 2018 года. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры, сообщает сайт этого ведомства. Свою историю Новополоцк начал 7 июня 1958 года. В 2018-м он отметит 60-летие. В...
Привлекательность Новополоцка как города устремленного в будущее смогли оценить участники Новополоцкого экономического форума 2015. Экономика такого города как Новополоцк задействует не менее 50000 людей, в Новополоцке...
Всю прошлую неделю в Полоцке с визитом находилась делегация из немецкого города-побратима Фридрихсхафена. Встреча с гостями из Германии — больше чем просто переговоры. Ведь делегация из Фридрихсхафена во главе с Ротраут...
25 апреля 2015 года Полоцкий государственный университет с ознакомительным визитом прибыли представители французской Академии Парижа. Гости встретились с руководством ПГУ, на встрече с иностранной делегацией присутствовали ректор...
Проведение встречи руководителей Новополоцкого региона было посвящено "Году молодежи". 13.03.2015 в ПГУ прошло расширенное заседание с участием представителей директорского корпуса, членов парламента детей и молодежи города...
07.04.2015 года в стенах Полоцкого государственного университета, состоялось выездное заседание с участием руководителей и специалистов, курирующих вопросы государственной молодежной политики местных администраций районов в...
Выставку «Мир больших попугаев» впервые увидят жители Новополоцка. Проведение выставочного показа экзотических пернатых состоится в период с 15.09.2015 по 12.10.2015 года. Свой красочный мир экзотические попугаи продемонстрируют...
Программа: День Молодежи каждый год отмечается в Беларуси. Днем празднования молодежного праздника принято считать последнее июньское воскресенье. В этом году это 28 июня. Молодежный праздник Новополоцк встретит представив...
В настоящее время районными властями планируется подписание протокола, о намерении наладить отношения побратимов и установить породненные отношения между округом Муданьцзян китайской провинции Хэйлунцзян и Полоцким районом. ...
В российском городе Курске прошла XIV Коренская межрегиональная универсальная выставка-ярмарка, на которой были продемонстрированы достижения сельского хозяйства и промышленности региона....
Сегодня ГУ «Централизованная библиотечная система г. Новополоцка» принимала участников областного семинара на тему «Публичные библиотеки Придвинья: итоги, достижения, проблемы». Сотрудники библиотеки и представители городской...
Организация «Белая Русь» стала основателем рок-концерта на главной площади Новополоцка. Концертная программа с участием рок-музыкантов состоится 02.09.2016 г. Жителям и гостям Новополоцка предоставится прекрасная возможность...