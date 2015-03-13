Новополоцк налаживает международные связи

Стало известно что с визитом в Новополоцк прибыла делегация из китайского города-двухмиллионника Хэйхэ. Горисполком уже возлагает надежды на то, что Нефтеград приобретет еще одного побратима. Стало известно что с визитом в Новополоцк прибыла делегация из китайского города-двухмиллионника Хэйхэ. Горисполком уже возлагает надежды на то, что Нефтеград приобретет еще одного побратима.





Сам мэр Новополоцка Дмитрий Демидов утром поприветствовал гостей, а затем для них была организована культурная программа. Иностранцы отправились знакомиться с важными культурными и социальными объектами: в Музей истории и культуры Новополоцка, территориальный центр соцобслуживания населения, центральную горбольницу, Полоцкий госуниверситет и другие учреждения образования, включая училище олимпийского резерва.

Однако, это ещё не всё. Также, делегация планирует посетить целый ряд предприятий: ОАО «Нафтан», завод «Полимир», СООО «ЛЛК-Нафтан», ОАО «Измеритель», санаторий ОАО «Нафтан», туристический комплекс «Красный бор».





В Новополоцком горисполкоме пояснили: "По всей Беларуси сейчас активизируется межрегиональное сотрудничество с городами и провинциями Китая. У Новополоцка уже есть один побратим в КНР - город Вэйхай. Теперь же мы расширяем связи и пригласили новых потенциальных партнеров из города-двухмиллионника Хэйхэ. Делегация из шести представителей административного аппарата во главе с секретарем комитета Компартии Китая в Хэйхэ прибыла к нам с ознакомительным визитом и пробудет до 9 июня".





У четырех дневной программы, составленной для китайской делегации есть общая цель. Предполагается, что она позволит гостям получить широкое представление о развитии всех сфер жизни города и найти точки для сотрудничества.





Кроме того, в горисполкоме заключили: "Итогом визита, возможно, станет подписание протокола о намерениях, а в перспективе мы рассчитываем, что Новополоцк приобретет еще одного побратима в Китае".

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