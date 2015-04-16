Полочанам покажут экспериментальное кино

Стало известно, что в субботу, 10 июня, в Художественной галерее, в рамках проекта «арт-полигон ROMBUS» состоится просмотр авторского, экспериментального кинофильма «Войны WARЫ vol. №1, 2, 3» художника-скульптора Константина Мужева, известного своими провокационными перформансами: «No Porno», «Социальный проект 1. Латентное насилие», «Инвалиды морали», «Социальный проект №2», «Архаика и вечность» и другими. Стало известно, что в субботу, 10 июня, в Художественной галерее, в рамках проекта «арт-полигон ROMBUS» состоится просмотр авторского, экспериментального кинофильма «Войны WARЫ vol. №1, 2, 3» художника-скульптора Константина Мужева, известного своими провокационными перформансами: «No Porno», «Социальный проект 1. Латентное насилие», «Инвалиды морали», «Социальный проект №2», «Архаика и вечность» и другими.





Видео-проекты Константина особенно подкупают по той причине, что их отличает особая злободневность выбранных тем. Однако форма выражения замысла автора настолько необычна, что её не сразу удаётся прочитать.





Видео-арт «Войны WARЫ vol. №1, 2, 3» - это фильм о войнах людей, как ни странно, против самих же себя. На первый взгляд, фильм может показаться, неудобоваримым видео-коллажем в жанре абсурд. Но стоит внимательно проследить за увиденным, и фильм расскажет о гипертрофированном возвеличивании многих достижений и ценностей цивилизации до состояния помешательства, когда «Благо» в супер-дозе приводит к деградации.





Константин Мужев, находя проблему, заставляет публику увидеть и проанализировать её. Действуя, таким образом, на опережение художник говорит со зрителем о главном через актуальное и современное явление — перформанс и видео-арт.





Подытоживая, можно сказать, что область искусства – это не всегда легко читаемая, «быстрая» форма поглощения, поскольку удовлетворение эмоций не запускает мыслительного процесса, подчеркнули в пресс-службе галереи.





После просмотра состоится обсуждение увиденного. Что примечательно, Константин сам будет смотреть фильм вместе со зрителями, поэтому можно смело поделиться своими мыслями о фильме, возможно, поспорить, задать свои вопросы художнику. Начало в 16.00, продолжительность фильма: 47 минут.





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