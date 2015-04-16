Полочанам покажут экспериментальное кино

Долгими скучными вечерами каждый хочет как-то развлечься. Чаще всего дома сделать это трудно, но есть один способ который обычно всем помогает. Просмотр фильмов - интересное и занимательное занятие. Во время просмотра можно не...
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«Ага»- именно так называется персональный выставочный показ художника Александра Коновалова. Название показа дано в честь утвердительного междометия подтверждающее результативность творческих открытий автора. Полоцкая...
С 23 октября Полоцк внедряет практику посещения культурно-выставочных мероприятий и кинопоказов в позднее вечернее время. Для поздних вечерних посещений Полоцк открывает работу специального культурного проекта, в ходе...
Участие в городском патриотическом молодежном проекте «Мой фильм о войне» посвящалось 70 летию Победы. Победу в конкурсе получил видео-ролик в котором главной героиней выступила Ева Федосовна Лис, именно ей посвящался...
Семья — одна из главных ценностей жизни. Видео, в котором мама, папа, дети и другие члены семьи выступают в роли самых настоящих киногероев — совершенно новое явление, набирающее все большую популярность во всем мире. Такие...
Американский фильм «Child 44» о советском прошлом (в русскоязычных странах должен был выйти под названием «Номер 44»), не будет показан в Беларуси. Василий Коктыш, генеральный директор белорусского «Киновидеопроката»...
Всю свою сознательную жизнь человек, как правило, стремится к саморазвитию и самосовершенствованию. Он много читает, много наблюдает за другими, а также порой записывается на специализированные кружки и секции, дабы научиться...
Название: Повар на колесах Название зарубежное: Chef Год: 2014 Страна: США Слоган: «Starting from scratch never tasted so good» В ролях: Роберт Дауни мл, София Вергара, Оливер Платт, Бобби Каннавале, Джон Легуизамо, Дастин...
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Хорошо провести некоторую часть собственного свободного времени, насладится прекрасными зрелищами, разворачивающимися на экране телевизора, ожидать развязки самого закрученного и лихо повернутого сюжета, переживать и эмоционально...
Том Круз родился в многодетной семье в 1962 году 3 июля. У тома было три сестры. Его мама была актрисой, а папа был инженером, но из – за проблем с работой по специальности, семье часто приходилось часто переезжать с места...
В Полоцком кинотеатре “Родина” состоялась премьера нового фильма Александра Дмитроченко. В жанре «слэшер» был снят очередной, одиннадцатый, фильм “Радуница”. В главной роли -- серийный убийца и...