Новополочане лично участвуют в благоустройстве города

Горожане охотно поддерживают любые инициативы по облагораживанию Новополоцка. Взять хотя бы 2015 год. В этом году благодаря заработанным во время субботника средствам удалось привести в порядок территорию в районе музыкальной школы. . Взять хотя бы 2015 год. В этом году благодаря заработанным во время субботника средствам удалось привести в порядок территорию в районе музыкальной школы.





В прошлом году также не обошлось без помощи местных жителей. Тогда общими усилиями был установлен светофор вблизи ТЦ «Пралеска» и обновлена дорожка у центрального входа в парк культуры и отдыха. В текущем году новополочане решили не изменять традициям и снова откликнулись на просьбу властей - на субботнике всего трудилось порядка 20 тысяч человек. Ведь стояла задача – заработать деньги на восстановление асфальтобетонного покрытия пешеходной части городского парка. По предварительным данным уже собрано 25 тысяч рублей, окончательная сумма будет известна в конце месяца.





Воплотить доброе начинание по традиции вызвалась Новополоцкая спецавтобаза. Уже в понедельник, не дожидаясь, когда средства поступят на счет предприятия, работники участка благоустройства спецавтобазы вышли в парк и выполнили колоссальное количество работы. Перво-наперво обновили асфальтобетонное покрытие центральной аллеи – уложили порядка 6 000 кв.м асфальта. Для скамеек и урн сделали специальные карманы. Следом заменили светильники уличного освещения на светодиодные. Новую энергосберегающую жизнь получил 31 фонарь.





Не остались в стороне и работники участка озеленения, внеся свою скромную лепту. Как только была отремонтирована дорожка парка, они начали работы по обустройству газонов. Убрали с обочин слой дерна, разровняли землю, высадили траву. Финальным штрихом станут разметка дорожки для велосипедистов – благо 5-метровая ширина тротуара позволяет – и установка обновленных скамеек.





Главный инженер спецавтобазы Игорь Кудрин подчеркнул: "К работам приступили с недельным запасом, ведь хотели успеть благоустроить парк ко Дню города. Уже на следующей неделе планируем завершить начатое. Удивительно, но не успели работники отремонтировать асфальт, как новополочане тут же устремились в парк оценить сделанное. Отдыхающих стало намного больше. Уверен, что с благоустройством у парка начнется новая жизнь. И все это благодаря усилиям самих жителей".

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