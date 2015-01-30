Новополочане лично участвуют в благоустройстве города

В этом году такое решение властей стало главным нововведением празднования Дня города, которое Новополоцк отметит 6-11 июня. Вместо этого новополчанам предложена альтернативная программа - 10 июня на площади Строителей для всех...
Любому горожанину приятно находиться в чистом городе. А для чистоты нашего города каждый может внести свой посильный вклад. В ввиду этого, 7 мая в Новополоцке прошла акция по уборке береговой линии "Чистый берег Двины"...
Заместитель премьер-министра Василий Жарко подвел предварительные итоги республиканского субботника, который проходит в Беларуси 22 апреля. Всего в субботнике приняло участие более 3 млн человек. "Субботник прошел...
В Беларуси сегодня проходит республиканский субботник. Государственные и частные компании благоустраивают территории, перечисляют деньги или делают и то, и другое сразу — на добровольной основе. Мы поинтересовались у читателей,...
Порядок и благоустройство полоцких городских территорий взято под особый контроль лично Николаем Шевчуком, городским главой. Рабочие группы в количестве пяти единиц ведут постоянные рейды для регистрации нарушений и выдачи...
ОАО «РЖД» впервые за последние годы обходится без поддержки государства из федерального бюджета. Речь идет о субсидиях, обеспечивающих текущую деятельность и средства для капитального ремонта инфраструктурных объектов. В прошлые...
31.10.2015г. в Полоцке состоятся общественные мероприятия посвященные общегородскому субботнику. Проведение мероприятий также пройдет на территориях Полоцкого района. Чистоту и порядок в ближайшую субботу наведут по всей...
Новополоцк выбирает лучшую из недавно украсивших городской парк скамеек. После того как в городском парке установили двадцать две оригинальные, авторские скамейки, Новополоцку предстоит выбрать лучшую из лучших. ...
Жителей Полоцка и гостей города 03.10.2015 года, в субботу, приглашают в Городской парк на мероприятия посвященные закрытию весеннего и летнего сезонов,- сообщает Полоцкий районный исполнительный комитет. Проведение...
Дорожки для велосипедистов появятся между двумя городами благодаря работе проекта «Зеленые города Беларуси». По словам Ии Малкиной, первого белорусского замминистра по охране окружающей среды и природных ресурсов, появление...
В связи с началом длительного закрытия бассейна «Садко» на ремонт, новополочане будут посещать «Изумруд». В 2015 году, новополоцкий бассейн «Садко» (Дворец водного спорта) приостановил набор в группы по плаванию. По словам...
Программа: День Молодежи каждый год отмечается в Беларуси. Днем празднования молодежного праздника принято считать последнее июньское воскресенье. В этом году это 28 июня. Молодежный праздник Новополоцк встретит представив...
Новые велосипедные дорожки появились в Новополоцке, благодаря решению городских властей - нанести на городские тротуары специализированную разметку для велосипедов. В первую очередь, появление новых дорожек, обусловлено...
КУП «Полоцкий городской парк культуры и отдыха», приглашает всех жителей Полоцка и гостей города, посетить парк в пятницу 1 мая 2015 года и стать участниками открытия весенне-летнего сезона. Парк приготовил для гостей праздничную...
Сегодня, 30 января, было опубликовано постановление Совмина №46 от 26 января нынешнего года. Согласно этому документу юридических лиц реализующих сельскохозяйственную продукцию ожидают надбавки. В Минсельхозпроде сообщают,...
Маленький участок вдоль берега Западной Двины 1 мая был похож на большой карнавал. Сотни прогуливающихся пар, веселая детвора, работающие аттракционы, забавные массовики-затейники создавали замечательную атмосферу....
Современные жители крупных городов, городов районного значения, сел и поселков не представляют свою жизнь без уличного освещения. От этого блага цивилизации на прямую зависит жизнь и здоровье всех жителей населенного пункта,...
Беговая дорожка. В здоровом теле-здоровый дух! Эта истина известна многим, но не все имеют силу воли, чтобы держать себя в форме. Конечно можно взять абонемент на посещение спортивного зала или выложить кучу денег, наняв...
С 23 мая подорожал проезд в общественном транспорте. Для многих жителей городов Полоцка и Новополоцка утренняя поездка в общественном транспорте преподнесла сюрприз. Кондукторы в автобусах на каждой остановке громко объявляют по...