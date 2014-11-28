polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Новополоцкое предприятие "Нафтан" попал под лавину критики президента Беларуси

      • Новополоцкое предприятие "Нафтан" попал под лавину критики президента Беларуси

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 17:52
      (голосов: 1)
      Новополоцкое предприятие Всё дело в том, что Александр Лукашенко 1 июня оценил работу нефтеперерабатывающих предприятий страны. Лукашенко сказал: "Вклад нефтепереработки в белорусскую экономику, к сожалению, снижается. Добавленная стоимость в ВВП в 2016 году составляет всего полпроцента. Вклад двух НПЗ сопоставим, например, с такой компанией, как «Белтелеком». Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль".

      Кроме того, президент напомнил, что в совершенствование и модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет. На запланированную в 2015 году глубину переработки нефти более 90% так и не удалось выйти. Глава государства сомневается, что завершить модернизацию заводов удастся к 2019 году из-за некомпетентной подготовки проектов, неграмотного распределения сил и средств. 

      Также Александр Лукашенко заявил, что отечественные предприятия оказались не готовы работать в новых условиях мировых цен на нефть, хотя должны были действовать на упреждение. Тут то "Нафтану" и досталось. Лукашенко сказал: "А теперь «Нафтан» еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства". Президент подчеркнул, что при согласовании назначения новых директоров "Нафтана" и Мозырского НПЗ им ставились четкие задачи по выработке программ действий в реальной ситуации. Он добавил: "Времени прошло достаточно, чтобы вникнуть в суть дела. Я их предупреждал, что стать в старую колею и катить по накатанной (а я это вижу из ваших предложений на сегодняшний день) не получится".

      В свою очередь, председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко рассказал, сколько средств планируют потратить на завершение модернизации на «Нафтане» и Мозырском НПЗ: "Завершить проекты планируется в 2019 году. Средства для этого потребуются значительные. По одному заводу это более $500 млн, по другому — свыше $700 млн".

      Напомним, бывший руководитель новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков был отправлен в отставку 9 февраля в связи «с затягиванием сроков модернизации производства, невыполнением ряда экономических показателей». Временно пост гендиректора ОАО «Нафтан» занимал Сергей Алтухов — заместитель гендиректора по производству. 15 марта президент Беларуси согласовал назначение Александра Демидова в качестве нового руководителя "Нафтана".
      Loading...
      Важные новости страны к вниманию полочан!
      Новости региона

      Важные новости страны к вниманию полочан!

      Снова подняли наболевшую тему рабочих мест и заработной платы. 12 мая Александр Лукашенко принимал решения по кадровым вопросам и высказался о необходимости выполнения задач по повышению жизненного уровня населения. Он...

      Лукашенко отправляется торжественно запускать калийный проект в Туркмениста ...
      В мире

      Лукашенко отправляется торжественно запускать калийный проект в Туркмениста ...

      Президент Беларуси Александр Лукашенко отправляется с официальным визитом в Туркменистан с 29 по 31 марта, сообщает пресс-служба главы государства. Лукашенко 30 марта сначала проведет переговоры с президентом Туркменистана...

      Президент о задержанных
      Общество

      Президент о задержанных "боевиках": Говорят, патриотизму детей учим. С бо ...

      В Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия...

      Лукашенко — о трудоустройстве всех до 1 мая: люди должны сами искать работу ...
      Общество

      Лукашенко — о трудоустройстве всех до 1 мая: люди должны сами искать работу ...

      Белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента. Александр Лукашенко...

      Лукашенко: В Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием
      Политика

      Лукашенко: В Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием

      В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан», сообщает...

      Лукашенко назначил и.о. госсекретаря Совбеза Беларуси
      Политика

      Лукашенко назначил и.о. госсекретаря Совбеза Беларуси

      1 июля 2015 года Александр Григорьевич Лукашенко подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности руководителя Совета безопасности Республики Беларусь назначается Станислав Зась. Ранее он являлся заместителем...

      Бразилия может стать главным партнером Беларуси в Латинской Америке
      Политика

      Бразилия может стать главным партнером Беларуси в Латинской Америке

      25 июня 2015 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что придаёт особое значение развитию сотрудничества между нашим государством и странами Латинской Америки. Это заявление глава государства сделал,...

      Лукашенко: «Скорее всего, президентские выборы состоятся 11 октября»
      Политика

      Лукашенко: «Скорее всего, президентские выборы состоятся 11 октября»

      23 июня 2015 года, на совещании у по актуальным внутриполитическим вопросам Глава белорусского государства высказал уверенность, что депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 30 июня 2015 года на...

      Лукашенко: Надо более эффективно сотрудничать с КНР
      Политика

      Лукашенко: Надо более эффективно сотрудничать с КНР

      16 апреля 2015 года, принимая с докладом Главу Администрации Президента Александра Косинца, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия с Китайской Народной Республикой. ...

      Лукашенко поздравил Башара Асада с днём Эвакуации
      Политика

      Лукашенко поздравил Башара Асада с днём Эвакуации

      17 апреля 2015 года Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с национальным праздником - Днем Эвакуации. ...

      Лукашенко не будет присутствовать 9 мая на Параде Победы в Москве
      Политика

      Лукашенко не будет присутствовать 9 мая на Параде Победы в Москве

      Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 7-8 мая 2015 года он, с белорусской делегацией  посетит Москву и "продемонстрирует единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу", а также примет участие в ряде...

      Лукашенко: заседание Госсовета Беларуси и РФ намечено на 3 марта
      Политика

      Лукашенко: заседание Госсовета Беларуси и РФ намечено на 3 марта

      Об этом сообщил сегодня, 29 января, на пресс-конференции Президент Беларуси Александр Лукашенко. Эта дата на данный момент согласована, однако, если в запланированный день заседание не сможет быть проведено, то состоится в...

      С иностранными журналистами Лукашенко говорил семь часов
      Политика

      С иностранными журналистами Лукашенко говорил семь часов

      Вчера, 29 января, во Дворце независимости Президент Беларуси отвечал на вопросы журналистов более семи часов. Пресс-конференция стартовала с краткого вступительного слова Главы государства. Он поведал об итогах развития...

      Путин надеется на дружбу с Лукашенко в новом году
      Политика

      Путин надеется на дружбу с Лукашенко в новом году

      Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом, сообщает пресс-служба российского лидера. В своем поздравлении Путин отметил, что в...

      Лукашенко пригрозил жесткими мерами в случае проблем с валютой
      Экономика

      Лукашенко пригрозил жесткими мерами в случае проблем с валютой

      30 декабря 2014 года во время представления в должности нового руководителя Национального банка страны Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не допустит еще одного обвала в стране. «Хочу сказать вам,...

      Лукашенко требует роста экономики
      Экономика

      Лукашенко требует роста экономики

      Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел оперативное совещание в правительстве, во время которого он заявил, что его не устраивают прогнозы социально-экономического развития, утвержденные на следующий год. ...

      Лукашенко требует профсоюзные ячейки на всех частных предприятиях
      Политика

      Лукашенко требует профсоюзные ячейки на всех частных предприятиях

      Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от  Федерации профсоюзов активизировать свою деятельность. Об этом белорусский лидер заявил 2 декабря  2014 года, на встрече  с председателем Федерации профсоюзов...

      Лукашенко поздравил ОАО «Галантэя» с 90-летием
      Экономика

      Лукашенко поздравил ОАО «Галантэя» с 90-летием

      Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО «Галантэя» с 90-летием со дня основания предприятия, сообщает пресс-служба Президента Беларуси. «За эти годы предприятие прошло путь от небольшого объединения...

      Лукашенко: сложилась положительная тенденция в торговле Беларуси и Санкт-Пе ...
      Политика

      Лукашенко: сложилась положительная тенденция в торговле Беларуси и Санкт-Пе ...

      Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко констатирует положительную тенденцию в торговле Республики  Беларусь и Санкт-Петербурга. На это Глава государства обратил внимание на встрече 27 ноября с губернатором...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Ночь музеев в концертном зале Софийского собора

    Ночь музеев в концертном зале


    11 апреля

    11 апреля "Душа на кончике смычка"


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь