Новополоцкое предприятие "Нафтан" попал под лавину критики президента Беларуси

Снова подняли наболевшую тему рабочих мест и заработной платы. 12 мая Александр Лукашенко принимал решения по кадровым вопросам и высказался о необходимости выполнения задач по повышению жизненного уровня населения. Он...
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправляется с официальным визитом в Туркменистан с 29 по 31 марта, сообщает пресс-служба главы государства. Лукашенко 30 марта сначала проведет переговоры с президентом Туркменистана...
В Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия...
Белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента. Александр Лукашенко...
В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
1 июля 2015 года Александр Григорьевич Лукашенко подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности руководителя Совета безопасности Республики Беларусь назначается Станислав Зась. Ранее он являлся заместителем...
25 июня 2015 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что придаёт особое значение развитию сотрудничества между нашим государством и странами Латинской Америки. Это заявление глава государства сделал,...
23 июня 2015 года, на совещании у по актуальным внутриполитическим вопросам Глава белорусского государства высказал уверенность, что депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 30 июня 2015 года на...
16 апреля 2015 года, принимая с докладом Главу Администрации Президента Александра Косинца, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия с Китайской Народной Республикой. ...
17 апреля 2015 года Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с национальным праздником - Днем Эвакуации. ...
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 7-8 мая 2015 года он, с белорусской делегацией посетит Москву и "продемонстрирует единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу", а также примет участие в ряде...
Об этом сообщил сегодня, 29 января, на пресс-конференции Президент Беларуси Александр Лукашенко. Эта дата на данный момент согласована, однако, если в запланированный день заседание не сможет быть проведено, то состоится в...
Вчера, 29 января, во Дворце независимости Президент Беларуси отвечал на вопросы журналистов более семи часов. Пресс-конференция стартовала с краткого вступительного слова Главы государства. Он поведал об итогах развития...
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом, сообщает пресс-служба российского лидера. В своем поздравлении Путин отметил, что в...
30 декабря 2014 года во время представления в должности нового руководителя Национального банка страны Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не допустит еще одного обвала в стране. «Хочу сказать вам,...
Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел оперативное совещание в правительстве, во время которого он заявил, что его не устраивают прогнозы социально-экономического развития, утвержденные на следующий год. ...
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от Федерации профсоюзов активизировать свою деятельность. Об этом белорусский лидер заявил 2 декабря 2014 года, на встрече с председателем Федерации профсоюзов...
Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО «Галантэя» с 90-летием со дня основания предприятия, сообщает пресс-служба Президента Беларуси. «За эти годы предприятие прошло путь от небольшого объединения...
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко констатирует положительную тенденцию в торговле Республики Беларусь и Санкт-Петербурга. На это Глава государства обратил внимание на встрече 27 ноября с губернатором...