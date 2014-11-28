Новополоцкое предприятие "Нафтан" попал под лавину критики президента Беларуси

Всё дело в том, что Александр Лукашенко 1 июня оценил работу нефтеперерабатывающих предприятий страны. Лукашенко сказал: "Вклад нефтепереработки в белорусскую экономику, к сожалению, снижается. Добавленная стоимость в ВВП в 2016 году составляет всего полпроцента. Вклад двух НПЗ сопоставим, например, с такой компанией, как «Белтелеком». Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль". Лукашенко сказал: "Вклад нефтепереработки в белорусскую экономику, к сожалению, снижается. Добавленная стоимость в ВВП в 2016 году составляет всего полпроцента. Вклад двух НПЗ сопоставим, например, с такой компанией, как «Белтелеком». Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль".





Кроме того, президент напомнил, что в совершенствование и модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет. На запланированную в 2015 году глубину переработки нефти более 90% так и не удалось выйти. Глава государства сомневается, что завершить модернизацию заводов удастся к 2019 году из-за некомпетентной подготовки проектов, неграмотного распределения сил и средств.





Также Александр Лукашенко заявил, что отечественные предприятия оказались не готовы работать в новых условиях мировых цен на нефть, хотя должны были действовать на упреждение. Тут то "Нафтану" и досталось. Лукашенко сказал: "А теперь «Нафтан» еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства". Президент подчеркнул, что при согласовании назначения новых директоров "Нафтана" и Мозырского НПЗ им ставились четкие задачи по выработке программ действий в реальной ситуации. Он добавил: "Времени прошло достаточно, чтобы вникнуть в суть дела. Я их предупреждал, что стать в старую колею и катить по накатанной (а я это вижу из ваших предложений на сегодняшний день) не получится".





В свою очередь, председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко рассказал, сколько средств планируют потратить на завершение модернизации на «Нафтане» и Мозырском НПЗ: "Завершить проекты планируется в 2019 году. Средства для этого потребуются значительные. По одному заводу это более $500 млн, по другому — свыше $700 млн".





Напомним, бывший руководитель новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков был отправлен в отставку 9 февраля в связи «с затягиванием сроков модернизации производства, невыполнением ряда экономических показателей». Временно пост гендиректора ОАО «Нафтан» занимал Сергей Алтухов — заместитель гендиректора по производству. 15 марта президент Беларуси согласовал назначение Александра Демидова в качестве нового руководителя "Нафтана".

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