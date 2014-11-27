Полоцк - встречай тепло

Синоптики рассказали, когда в Полоцк и Новополоцк придет летняя жара. Заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова рассказала, что потеплеет в Беларуси уже в воскресенье, а в начале следующей недели будет летняя приятная погода, но с дождями и грозами. . Заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова рассказала, что потеплеет в Беларуси уже в воскресенье, а в начале следующей недели будет летняя приятная погода, но с дождями и грозами.





Согласно словам Светланы Рыбаковой май оказался близким к средним температурным нормам, а вот причиной прохладного и дождливого начала лета атмосферные фронты и холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы.





Светлана отметила: "В пятницу ночью преимущественно по северной части, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Сохранится ветреная погода: ночью по северу, днем во многих районах Беларуси порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов, по юго-западу - плюс 18-23".





В субботу будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 13-20.





В воскресенье днем на Беларусь начнут распространяться теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Ночью в северных районах, а днем и по западу страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха начнет повышаться: ночью от 3 по востоку до 10 по западу, днем 18-25, в юго-западных районах до плюс 29.





В начале следующей недели погоду в стране будут формировать атмосферные фронты и очень теплые воздушные массы с Западной Европы, что скажется на дальнейшем повышении температурного фона.





В понедельник на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 10-17 выше нуля, днем - 17-24, по юго-восточной части воздух прогреется до 25-29 градусов. Во вторник, 6 июня, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит 10-17, днем - 20-27 градусов. По юго-востоку будет теплее: ночью 16-19, днем 28-31 градус.

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