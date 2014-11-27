Полоцк - встречай тепло

В начале недели сохранится неустойчивая погода, но температурный фон начнет повышаться. А со среды снова похолодает, сообщает Республиканский гидрометеоцентр. 28 марта, во вторник, порывистый ветер сохранится. Температура...
В последнюю неделю марта сохранится неустойчивый характер погоды, связанный с быстрым перемещением фронтальных разделов и областей повышенного атмосферного давления, так что солнечные дни будут чередоваться с пасмурными, не...
Как рассказали специалисты сайта pogoda.nur.kz ежедневно публикующие прогноз погоды по всему Казахстану, разнообразие погодных явлений в стране привлекает многих интересующихся людей. И это неудивительно, поскольку вытянувшиеся...
Погодные прогнозы по Полоцку говорят о том, что на смену пронесшейся недавно над городом Даниеле, идет новый циклон названный Эммой. По прогнозам белорусских синоптиков, с субботним приходом нового циклона ожидается выпадение...
На территории Полоцкого региона в пятницу, 30.10.2015 г. произошло два возгорания с последующим пожаром. В первом случае горел легковой автомобиль, во втором жилой дом. Возгорание легкового автомобиля Фиат произошло днем в...
На ближайшие несколько дней в Беларуси объявлен красный уровень опасности, виной всему установившаяся жара. Большая территория страны находится во власти жаркой и сухой погоды. Синоптики говорят что на территориях большинства...
Установившаяся в регионе жара и дальнейшее повышение температуры стали причиной введения синоптическими станциями максимального, "красного" уровня опасности. В субботу 08.08.2015 года еще будет действовать назначенный...
Жителей Полоцка на этих выходных ожидает жаркая и сухая погода. Температура воздуха в эти дни будет достигать +30 +33 градуса. Формировать погодные условия в регионе будут поступающие с юго-западного европейского направления,...
17 апреля 2015 года Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с национальным праздником - Днем Эвакуации. ...
20 апреля 2015 года, в Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности. Ожидается ветряная, облачная с прояснениями, погода, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
Больше всего за эти выходные от погодных условий пострадали жители Рогачёвского и Чечерского районов. В пресс-службе МЧС по Гомельской области сообщили, что дождевыми и талыми водами подтапливались подворья, которые...
В Белгидромете сообщили, что на этой неделе в стране ожидается спокойная зимняя погода. Дмитрий Рябов, начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей...
В эти выходные в Беларусь пришло потепление. Термометры днем поднялись до уже ставшей непривычной для белорусов плюсовой температуры. Первых несколько зимних дней выдались морозными и, по информации синоптиков, температура...
Во вторник, 2 декабря, в Беларуси установится облачная с прояснениями погода, сообщает сайт Республиканского гидрометцентра страны pogoda.by. Серьезных осадков не ожидается. В отдельных районах возможно появление слабых...
В первое декабрьское утро водителям следует быть предельно внимательными на дорогах. Синоптики сообщают, что утром 1 декабря обусловленная туманами видимость на дорогах будет составлять не более 600-1000 метров. Кроме того, в...
Самый сложный для минских автомобилистов день недели — пятница, вечером ситуация на дорогах обычно хуже, чем утром, длинные пробки чаще всего возникают на МКАД. К таким выводам пришли аналитики компании «Яндекс», изучив дорожную...
Большинство из нас имеют собственные автомобили: трехдверные или пятидверные, седаны, универсалы и хечбеки. Но когда встает вопрос переезда, увы, они особо нам помочь не могут. И тогда приходится обращаться за помощью к большим...
Ожидается резкое ухудшение погоды на всей территории Республики Беларусь. МЧС РБ предупреждает, 20 мая объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается сильный шквальный ветер, скорость которого...
В ближайшие дни в Полоцком районе ожидаются дожди и туманы. Холод и снег сменится дождем и туманом. В понедельник 5 ноября средняя температура днем будет колебаться от 4 до 6 градусов выше ноля (в утренние часы и вечером...