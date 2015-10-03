Концерта к Дню города в Новополоцке не будет

В этом году такое решение властей стало главным нововведением празднования Дня города, которое Новополоцк отметит 6-11 июня. Вместо этого новополчанам предложена альтернативная программа - 10 июня на площади Строителей для всех желающих бесплатно будет организован танцевальный вечер под выступления артистов белорусской эстрады. Вместо этого новополчанам предложена альтернативная программа - 10 июня на площади Строителей для всех желающих бесплатно будет организован танцевальный вечер под выступления артистов белорусской эстрады.





Заместитель начальника отдела по идеологической работе, культуре и по делам молодежи горисполкома Владимир Беляев рассказывает: "Событий будет много, в организации мы старались предложить жителям и гостям как можно более свободный формат. Например, отказались от традиционной торжественной концертной программы. Вместо нее 10 июня на площади Строителей для всех желающих бесплатно будет организован танцевальный вечер под выступления артистов белорусской эстрады. Аналогично накануне пригласим на эту же площадку молодежь города, прежде всего выпускников, на большую дискотеку - своеобразный единый выпускной".





Еще одним подарком городу станет проведение в дни празднований сразу двух крупных спортивных событий: ставшего уже традиционным Международного турнира по воднолыжному спорту памяти Н.Генова (причем это уже второй раз, когда состязания пройдут не в бассейне, а на открытой воде - на озере Люхово) и открытого республиканского турнира по тяжелой атлетике памяти С. Лагуна, на который, ожидается, приедут даже несколько олимпийских чемпионов.





Однако, традиционные мероприятия тоже остаются в почёте. К ним относятся митинг у историко-мемориального комплекса «Первая палатка», праздничное шествие, работа ярмарки «Город мастеров» по бульвару Л. Новожилова и ул. Кирова, где состоится открытый городской конкурс на лучшее оформление площадки мастера. Городской сквер украсит своеобразный вернисаж от преподавателей и учащихся детских школ искусств Новополоцка, некоторые из них будут даже проводить мастер-классы по изобразительному искусству. Но основными тремя площадками в эти дни станут площадь Строителей, парк культуры и отдыха и «Детский городок» в сквере возле детской школы искусств №1.





К этому праздничному дню жители Новополоцка приглашаются в городской парк, где все дни будут работать аттракционы, батуты, игровые площадки, праздничная торговля, площадка средневековой культуры. А 8 июня здесь состоится необычный фестиваль-конкурс флешмобов «В ритме города». Кроме того, 7 июня в парке будет организован большой праздник книги и чтения от централизованной библиотечной системы Новополоцка.





Также Владимир Беляев добавил: "Наши библиотеки начали активно использовать интерактив, чтобы привлекать больше людей в читательские залы - и это работает. Весь июнь, в том числе в дни города будет организовано много разных интерактивных выставок, квестов, творческих мастерских, литературных флешмобов и прочего".

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