Концерта к Дню города в Новополоцке не будет

Программа: День Молодежи каждый год отмечается в Беларуси. Днем празднования молодежного праздника принято считать последнее июньское воскресенье. В этом году это 28 июня. Молодежный праздник Новополоцк встретит представив...
Организация «Белая Русь» стала основателем рок-концерта на главной площади Новополоцка. Концертная программа с участием рок-музыкантов состоится 02.09.2016 г. Жителям и гостям Новополоцка предоставится прекрасная возможность...
Сегодня ГУ «Централизованная библиотечная система г. Новополоцка» принимала участников областного семинара на тему «Публичные библиотеки Придвинья: итоги, достижения, проблемы». Сотрудники библиотеки и представители городской...
27 июня на главной Полоцкой пл.Свободы пройдет Пенная вечеринка. Таким образом организаторы вечеринки планируют провести мероприятия Дня Молодежи - 2015 в городе. С помощью пенных брызг древний город покажет новый формат...
В 17:00 в четверг 23 июля в честь Дня Пожарной службы в городе Новополоцк на пл.Строителей, Городской отдел по ЧС организует показ-выступление сотрудников МЧС. На посвященных Дню Пожарных Служб праздничных мероприятиях,...
КУП «Полоцкий городской парк культуры и отдыха», приглашает всех жителей Полоцка и гостей города, посетить парк в пятницу 1 мая 2015 года и стать участниками открытия весенне-летнего сезона. Парк приготовил для гостей праздничную...
Датой основания города Новополоцка считается 7 июня 1958 года. В следующем году город отметит свое 60-летие, поэтому, очень символично, что именно в следующем году Новополоцк станет культурной столицей. Такой статус присвоен...
Жителей Полоцка и гостей города 03.10.2015 года, в субботу, приглашают в Городской парк на мероприятия посвященные закрытию весеннего и летнего сезонов,- сообщает Полоцкий районный исполнительный комитет. Проведение...
Празднования дня рождения древнего города начались 05 июня. Главные праздничные события происходили 06 июня в субботу. Проведение праздника прошло под покровительством Святой Ефросинии Полоцкой, а торжества посвященные полоцкой...
Так называемые дни пройдут в городе в период с 25 мая по 25 июня. Мероприятия состоятся в рамках Европейской недели устойчивой энергии: желающие смогут поучаствовать в городском квесте, среди школьных лагерей будет организован...
В Полоцке пройдёт военно-патриотический слет православной молодежи. Мероприятия десятого военно патриотического слета православной молодежи, пройдут с 21 июня по 26 июня. Местом проведения слета станет База Полоцкого...
к юбилею родного города совершит 55 добрых дел, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела образования по идеологической работе Новополоцкого горисполкома Ирина Каспутис. Инициативу свершения в честь родного...
29 - 31 мая Гребная база Международная встреча по гребле академической городов-побратимов «Под парусом дружбы». 30 мая ДК КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Мероприятия в рамках Дня химика. Стадион «Спартак»...
Накануне празднования Дня города Полоцк обновляется и преображается. Древний город чистят, моют, убирают, осовременивают. На площади Ф.Скорины, силами молодых спасателей, наполняется фонтанная чаша, подготавливая город к теплому...
Новополоцк станет культурной столицей Беларуси 2018 года. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры, сообщает сайт этого ведомства. Свою историю Новополоцк начал 7 июня 1958 года. В 2018-м он отметит 60-летие. В...
Конец лета в Новополоцке ознаменуется одним из самых ожидаемых событий года - проведением концерта, с участием более двадцати молодых и успешных творческих коллективов из двух городов, расположенных на берегу Западной Двины...
В городе Новополоцк состоятся соревнования международного турнира по легкой атлетике участие в котором примут спортсмены из 4-х стран. Проведение восьмого международного состязания с участием легкоатлетов метателей посвятят...