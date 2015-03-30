"Полимир" после аварии - как обстоят дела

Стало известно, что в 2017 году на «Полимире» по сравнению с прошлым годом снизилась выработка товарной продукции, это связано с полной остановкой цеха №104 из-за прошлогодней аварии. За первый квартал завод переработал более 67 000 тонн углеводородного сырья. Также причиной снижения выпуска продукции стал дефицит пропилена для производства нитрила акриловой кислоты и несвоевременная поставка сомономера, необходимого для выпуска синтетического волокна. Стало известно, что в 2017 году на «Полимире» по сравнению с прошлым годом снизилась выработка товарной продукции, это связано с полной остановкой цеха №104 из-за прошлогодней аварии. За первый квартал завод переработал более 67 000 тонн углеводородного сырья. Также причиной снижения выпуска продукции стал дефицит пропилена для производства нитрила акриловой кислоты и несвоевременная поставка сомономера, необходимого для выпуска синтетического волокна.





Что касается восстановления работы цеха № 104, то на предприятии разработана программа, в соответствии с которой сейчас разрабатывается проектная документация и закупается необходимое оборудование. Руководство «Полимира» планирует завершить восстановительные работы в июле 2018 года.





Напомним, пожар в цехе №104 на «Полимире» в Новополоцке произошел 18 июня 2016 года. После возгорания на газоразделительной установке началось факельное горение с высотой факела около 4 метров на этажерке высотой 30 метров корпуса №305. Ликвидировать пожар удалось только 20 июня, по факту возгорания возбудили уголовное дело, но его результаты пока неизвестны.





Также,известна вероятная причина возгорания на ещё одном полоцком предприятии. 17 мая на территории ОАО "Полоцк-Стекловолокно" произошел пожар. В МЧС рассказали о том, что пожар был ликвидирован в застигнутых размерах, а возгорание не представляет угрозы для окружающей среды и не повлияло на дальнейшую работу предприятия. Проверку по факту происшествия проводят следователи. В результате пожара были уничтожены силовые кабели, электропитание печи, силовые щиты, повреждена кровля и стены. Вероятнее всего, причиной происшествия стало короткое замыкание в системе. Следователи и эксперты продолжают проверку.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...