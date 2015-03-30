"Полимир" после аварии - как обстоят дела

Возгорание произошло на участке двухстадийной выработки цеха по непрерывной выработке стекловолокна в 17:15. Работники завода оперативно среагировали ещё до приезда пожарных, что позволило минимизировать потери. Они...
Произошедший на Полимире пожар стал причиной возбуждения уголовного дела, ввиду причинения заводу крупного материального ущерба. Сообщение об это пришло от регионального Следственного Комитета. Возбуждение уг.дела состоялось...
Министерство Чрезвычайных Ситуаций Республики Беларусь сообщило о полной ликвидации продолжавшегося на протяжении почти двух дней пожара на территории новополоцкого завода «Полимир». В настоящий момент пожар полностью потушен....
Выясняются размеры ущерба от крупного пожара, который произошел 22 октября на складе яиц на территории птичника ОАО "Глубокский комбикормовый завод" Полоцкого производственного участка. По информации пресс-службы Витебского...
На территории Полоцкого региона в пятницу, 30.10.2015 г. произошло два возгорания с последующим пожаром. В первом случае горел легковой автомобиль, во втором жилой дом. Возгорание легкового автомобиля Фиат произошло днем в...
Каждый день не только в нашей стране, но и за рубежом, происходят какие-либо аварии и происшествия. И хотя соблюдаются все правила безопасности, почему-то происшествий меньше не становится. Благо, когда своевременно принимаются...
На улице Железнодорожной в Полоцке, произошел сильный пожар. Очаг возгорания, находился в подвале пятиэтажного жилого дома. Огонь распространялся достаточно быстро, наблюдалось сильное задымление помещения. Данные факты указывали...
Гибель человека в результате произошедшего в одной из квартир пожара, зафиксирована сегодня ночью в Новополоцке. Реанимационные мероприятия проводимые на месте происшествия так и не смогли вернуть хозяина квартиры к жизни. ...
В НГОЧС поступило сообщение о том, что в Боровухе-1, в одном из цехов ООО «Фабрика Экодревмебель», занимающегося производством мебели , случился пожар. Возгорание произошло в одноэтажном отдельно стоящем кирпичном...
Старушка погибла при ночном пожаре в своем собственном доме. Как выяснилось, причина пожара унесшего жизнь 87 летней женщины - короткое замыкание произошедшее в электрических проводах дома. Пожар принесший смертельный исход...
Очередная подкуренная прямо в доме сигарета, стала роковой для жителя Экимани в Полоцком районе. Мужчина погиб задохнувшись дымом от возникшего в доме пожара. Пожар на территории одного из частных жилых домов в Экимани возник...
Минувшие выходные выдались для Полотчины действительно "горячими". Сразу несколько пожаров (2) произошло на территории Полоцкого района на протяжении воскресенья 28.08.2016 г. Жертв в результате пожара, к счастью, нет. Первое...
На прошедшей неделе в Полоцке произошел крупный пожар, который, к большому сожалению, не обошелся без жертв. В двенадцать часов дня 4 декабря на пульт оперативного управления Полоцкого ГРОЧС поступил сигнал о пожаре, который...
На территории Полоцкого района в результате пожара в собственном доме сгорел его хозяин. Пожар унесший жизнь хозяина дома произошел в Дроздах по ул.Крынычной 11.12.2015г. Сообщение о возгорании в Полоцком районе пришло на...
30 августа в Полоцком районе в садовом товариществе Бездедовичи 2 загорелись сарай и баня. Служба МЧС получила вызов в половине десятого вечера и тут же направила по указанному адресу пожарных. В сухом летнем воздухе огонь быстро...
На Полимире, вчера 21.09.2015 года, осуществлялась аварийная остановка цеха по производству полиэтиленовой продукции. На Новополоцком Полимире ("ОАО Нафтан") 21 сентября произошла ситуация аварийной остановки...
Праздник 1 мая ознаменовался для города не самыми приятными событиями. Витебское областное управление МЧС сообщила, что в этот день призошел пожар в общежитии по ул. Юбилейной в городском поселке Шумилино. Возгорание...
По сообщению МЧС, вечером 30.03.2015 г. на пульт пожарной охраны поступило экстренное сообщение о пожаре от хозяина жилого дома расположенного в деревне Солоневичи Полоцкого района. Пожарная бригада сразу выехала на место...
23 июня в д. Голяково Адамовского с/с произошел пожар жилого дома 7х9 м. В результате уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Вечером того же дня в Полоцке по ул....