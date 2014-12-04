ПГУ завершило празднование своего дня рождения

В этом году учебное заведение не отступило от традиционной программы: в этот день станут известны лауреаты специальной премии «Крыніца ведаў» в нескольких номинациях: «Руководитель года», «Молодой ученый года», «Преподаватель...
Личность Владимира Лобача не осталась незамеченной Конгрессом исследователей Беларуси. Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПГУ находится в пятёрке лауреатов премии....
Соревнования Республиканского чемпионата по гиревому спорту, начинают традиционный республиканский сезон. В этом году соревнования проходящие с 27 по 29 марта принимал город Гомель. Полоцк в этом году представляла сборная команда...
Две бронзовые, а также одна золотая медаль на счету спортсменов Полоцкого государственного университета. Заслужить такое количество медалей, полоцкие спортсмены смогли в течении всего нескольких первых дней апреля. Первую...
Сборная команда Полоцкого государственного университета одержала победу на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки, проходящих в рамках Новополоцкой спартакиады проводимой среди коллективов физической культуры....
Кафедра архитектуры инженерно-строительного факультета Полоцкого госуниверситета отметила 10-летие со дня основания. Впрочем, корни подготовки архитекторов на Полоцкой земле уходят в далекое прошлое. Начиналась она еще в...
30 декабря 2014 года во время представления в должности нового руководителя Национального банка страны Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не допустит еще одного обвала в стране. «Хочу сказать вам,...
Встреча главного советника председателя Экономического Суда СНГ с полоцкими студентами юридического факультета, состоялась 13.04.2015 г. в стенах ПГУ. Корочкин Алексей Юрьевич посетивший Полоцкий государственный университет, сам...
Ученые поделились своими наблюдениями и прокомментировали народные способы. Бензин дорожает. Поэтому для автомобилистов актуален вопрос, как снизить его расход, тем более зимой. Конечно, есть народные средства,...
Лучшим студентам Полоцкого государственного университета выпала часть стать участниками Республиканского Президентского Бала, участие в бале также принимал Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Президентский бал...
Участников мирового чемпионата по гиревому спорту на этот раз принимала Словения. Среди спортсменов был и наш земляк, студент пятого курса Полоцкого университета - Александр Косниковский. Серьезнейшая подготовка к участию в...
Студенту Полоцкого государственного университета посчастливилось одержать победу в ходе проведения областного этапа конкурсных соревнований на звание Лучшего студента года в Беларуси. Площадкой для проведения конкурсных...
На счету Антона Латкина, студента спортивного факультета ПГУ, два бронзовых заплыва. Пловец участвовал в соревнованиях ХХІІ европейского чемпионата войдя в состав нацсборной Беларуси. Стать обладателем 2-х бронз спортсмену помог...
Шестерым гражданам Полотчины вручили награды почетного звания «Человека года Витебщины». Восьмая церемония награждения назвала имена полочан которыми может гордиться Полоцк и район, трудовые коллективы и семьи почетных граждан...
24 и 25 мая Полоцк удостоился чести провести IV Международнаю научнаю конференцию «Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов: к 500-летию белорусского книгопечатания». В древнем городе соберутся...
29 мая 2015 года стало известно, что замруководителя движения "За государственность и независимость Беларуси" Александр Мех собирается участвовать в президентских выборах. Политик ставит перед собой цель – объединить...
Полоцкий государственный университет отметил свой день рождения. Одним из знаменательных событий стало открытие зала исторического костюма в стенах бывшего иезуитского коллегиума....
В конце апреля, в городе Иваново неподалеку от Бреста, состоялось проведение Полесского легкоатлетического кросса, на приз Владимира Тямчика, мастера спорта международного класса. Спортивное мероприятие стало двенадцатым по...
1 июля 2015 года Александр Григорьевич Лукашенко подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности руководителя Совета безопасности Республики Беларусь назначается Станислав Зась. Ранее он являлся заместителем...