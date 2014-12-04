ПГУ завершило празднование своего дня рождения

Завершающей ноткой стала церемония вручения специального приза «Крыніца ведаў», которая прошла 17 мая. Это уже 9-ая торжественная церемония на счету ПГУ. Призы вручались в 10-ти номинациях в области образования, науки, спорта, творчества и общественной деятельности. Это уже 9-ая торжественная церемония на счету ПГУ. Призы вручались в 10-ти номинациях в области образования, науки, спорта, творчества и общественной деятельности.

Чтобы город знал своих героев, сообщаем имена некоторых завоевателей престижных призов церемонии:





в самой почётной номинации «Честь и слава университета» была награждена главный бухгалтер Валентина Турхина; «Руководитель года» - декан юридического факультета Ирина Вегера. Номинанты: декан ИСФ Александр Бакатович, и декан ФЭФ Анна Лавриненко; «Событие года» - Передача Полоцкому государственному университету учебных корпусов, расположенных в поселке Междуречье. Приз получила руководитель проекта, первый проректор Светлана Вегера. Также в этой номинации рассматривались День студенческого самоуправления и Республиканский молодёжный форум «Вместе мы - Беларусь!».





«Преподаватель года» - доцент кафедры прикладной механики и графики, кандидат технических наук Леонид Турищев. Номинанты: доцент, заведующий кафедрой вычислительных систем и сетей, кандидат технических наук Рихард Богуш и доцент кафедры физики, кандидат технических наук Ольга Петрович; «Молодой учёный года» - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, управления и экономической теории Екатерина Галешова. Номинанты: кандидат экономических наук, доцент кафедры учёта и аудита, логистики и менеджмента Надежда Борейко и кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой литературы и иностранных языков Зоя Третьяк;

«Специалист года» - ведущий инженер проектного института реконструкции и строительства Александр Поправко. Номинанты: начальник проектного института реконструкции и строительства Александр Ягубкин и заведующий контрольно-испытательной лабораторией научно-исследовательского сектора Сергей Денисёнок.





«Студент года» - Дмитрий Куксо (гр. 13-ЭП-БК), ранее завоевавший звания «Лучший студент» страны и «Человек года Витебщины»; «Спортсмен года» - мастер спорта международного класса по плаванию, студент 4 курса СПФ Антон Латкин. Номинанты: мастер спорта международного класса по каратэ, студент ИФФ Антон Исаков, и мастер спорта по гребле академической, студент СПФ Егор Мазяркин.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...