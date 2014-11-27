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      • Скоро полочане смогут перемещаться на отечественных легковушках

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 11:18
      (голосов: 1)
      Geely Emgrand X7Вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что первое производство легковых автомобилей по полному циклу в Беларуси будет введено в эксплуатацию уже в июне. Ожидается, что скоро Республика Беларусь будет славится не только производством сельскохозяйственного транспорта, но и полноценных качественных легковых автомобилей.

      Сам Семашко отметил: " Мне кажется, проект удался".  И это не пустые слова. Ведь строительно-монтажные работы на заводе «БелДжи» выполнены на 99,3%. Все технологическое оборудование уже поставлено, смонтировано и во многом отлажено.

      На заводе три базовых цеха — сварки, покраски (самый сложный и самый дорогой) и цех сборки. Вице-премьер рассказал: "Мы вчера принципиально оценили, что к 15 июня все эти цеха будут готовы к тестированию, которое заключается в том, что в течение трех суток, 72 часов непрерывной работы, должно быть собрано 222 автомобиля, первая партия". Таким образом проверяется производительность и качество сборки по всем параметрам.

      В июле-августе завод начнет выпуск еще нескольких моделей легковушки.

      Семашко уточнил: "К  года мы уже должны иметь предприятие, которое имеет мощность 60 тысяч автомобилей в год. Если все пойдет нормально, продажи пойдут, то в принципе завод имеет потенциал в 120 тысяч машин в год". 

      В частности, такова мощность цеха покраски. Другие два цеха для такого увеличения выпуска потребуют небольшого расширения.

      Вице-премьер отметил, что белорусский автомобиль «по совокупности более низкой цены и хорошего пробега, надежности и сервиса» имеет хорошие рыночные перспективы.

      Проектная мощность нового завода под Борисовом на первом этапе составит 60 тыс. машин в год. На уже существующем заводе налажено производство кроссовера Geely Emgrand X7, седана Geely SC7 и хетчбэка Geely LC Cross.
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