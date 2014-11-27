Скоро полочане смогут перемещаться на отечественных легковушках

26 ноября 2014 года на встрече первого вице-премьера Республики Беларусь Владимира Семашко...
Замдиректора УП "ПС Авто Групп" Валентин Тригорлов сообщил, что уже сегодня, 2 февраля, можно будет приобрести седан Peugeot 301 и кроссовер Peugeot 3008 собранные в Беларуси. Также Валентин Тригорлов отметил, что в...
В октябре-ноябре 2014 белорусы вывезли из России 21,5 тыс. автомобилей, сообщил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. «По самым скромным подсчетам это около 320 миллионов долларов. Это доллары, которые белорусы...
10 дней отвел Президент Беларуси на урегулирование вопроса поставок нашего продовольствия на российский рынок, - сообщил вице-премьер Республики Беларусь Михаил Русый по итогам совещания по вопросу снятия запретов на ввоз...
На Полимире, вчера 21.09.2015 года, осуществлялась аварийная остановка цеха по производству полиэтиленовой продукции. На Новополоцком Полимире ("ОАО Нафтан") 21 сентября произошла ситуация аварийной остановки...
Седан Lada Granta стоимостью 6750 евро признан самым дешевым автомобилем в Германии. Второе место занимает Dacia Sandero румынской сборки, которую можно приобрести за 6890 евро. Третье место занимает Lada Kalina,...
4-хдверка Peugeot 508, выпуск которой начался на заводе «Юнисон» в Минской области, поступил в продажу в Республике Беларусь. Доступно 2 комплектации: Peugeot 508 Active и Peugeot 508 Allure. Стоимость базовой...
В скором времени, в Полоцке планируется начать собственное производство круп. Оборудование для производства круп, в этом году, приобрел Полоцкий хлебокомбинат. Стоимость небольшого производственного цеха, обошлась...
Первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов считает, что серьезных препятствий для присоединения Киргизии к Таможенному союзу и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нет, несмотря на имеющиеся разногласия. Тем...
Еще в мае этого года Лукашенко лично приехал под Борисов, чтобы протестировать модели, собираемые «БелДжи». Тогда он остался доволен машинами и пообещал: вместе стимулировать продажу автомобилей. «Мы подумаем в правительстве, как...
Специалисты подтверждают заявления Лукашенко: лучшее идет россиянам, худшее остается в стране. После переговоров белорусской делегации в Москве с вице-премьером России Аркадием Дворковичем и представителями...
Это как минимум в три раза больше, чем в 2013 году. Бывший премьер Михаил Мясникович незадолго до своей отставки привел такую цифру: только за октябрь-ноябрь 2014 года жители Беларуси ввезли из России 21,5 тысячи авто....
В д.Фариново Полоцкого района, реализован уникальный проект современного завода, выпускающего металлоконструкции и нестандартизированное оборудование. Основанием для строительства завода стала база бывшего домостроительного...
Представители «Нафтана» приняли участие в конкурсе белорусских сварщиков, состоявшемся в городе Минск. Нафтановские сварщики были отмечены профессиональным конкурсным жюри, поставившим им высокие баллы. По словам Владимира...
Вице-премьер Республики Беларусь Михаил Русый заявил, что достигнуты первые положительные результаты переговоров между Республикой Беларусь и Российской Федерации по поводу запрета экспорта в Россию продукции мясоперерабатывающих...
Неизменным остается мнение заместителя премьер-министра Натальи Кочановой о том, что главная задача правительства заключается в заботе о человеке. На данный момент вице-премьер принимает участие в работе...
Полоцкий комбинат хлебопродуктов, один из ведущих комбинатов Республики Беларусь, приоритетным направлением работы комбината является производство мукомольной и комбикормовой продукции. Начиная с марта 2015 года предприятие ввело...
Журналисты побывали в цеху №007, самом новом промышленном объекте "Полимира" современном складе аммиака,- сообщает "Вестник Нафтана". Ровно год назад, летом 2014 года, подрядчики завершали монтажные работы, устанавливали...
Самому сильному человеку на «Полимире» удалось поднять 3т железа. В спортзале «Изумруда» проходили соревнования гиревиков-химиков. Участниками турнира стало тридцать спортивных мужчин вступивших в состязание за пять весовых...