Скоро полочане смогут перемещаться на отечественных легковушках

Вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что первое производство легковых автомобилей по полному циклу в Беларуси будет введено в эксплуатацию уже в июне. Ожидается, что скоро Республика Беларусь будет славится не только производством сельскохозяйственного транспорта, но и полноценных качественных легковых автомобилей. Вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что первое производство легковых автомобилей по полному циклу в Беларуси будет введено в эксплуатацию уже в июне. Ожидается, что скоро Республика Беларусь будет славится не только производством сельскохозяйственного транспорта, но и полноценных качественных легковых автомобилей.





Сам Семашко отметил: " Мне кажется, проект удался". И это не пустые слова. Ведь строительно-монтажные работы на заводе «БелДжи» выполнены на 99,3%. Все технологическое оборудование уже поставлено, смонтировано и во многом отлажено.





На заводе три базовых цеха — сварки, покраски (самый сложный и самый дорогой) и цех сборки. Вице-премьер рассказал: "Мы вчера принципиально оценили, что к 15 июня все эти цеха будут готовы к тестированию, которое заключается в том, что в течение трех суток, 72 часов непрерывной работы, должно быть собрано 222 автомобиля, первая партия". Таким образом проверяется производительность и качество сборки по всем параметрам.





В июле-августе завод начнет выпуск еще нескольких моделей легковушки.





Семашко уточнил: "К года мы уже должны иметь предприятие, которое имеет мощность 60 тысяч автомобилей в год. Если все пойдет нормально, продажи пойдут, то в принципе завод имеет потенциал в 120 тысяч машин в год".





В частности, такова мощность цеха покраски. Другие два цеха для такого увеличения выпуска потребуют небольшого расширения.





Вице-премьер отметил, что белорусский автомобиль «по совокупности более низкой цены и хорошего пробега, надежности и сервиса» имеет хорошие рыночные перспективы.





Проектная мощность нового завода под Борисовом на первом этапе составит 60 тыс. машин в год. На уже существующем заводе налажено производство кроссовера Geely Emgrand X7, седана Geely SC7 и хетчбэка Geely LC Cross.

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