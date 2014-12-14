В Полоцке пройдет научная конференция

25 апреля 2015 года Полоцкий государственный университет с ознакомительным визитом прибыли представители французской Академии Парижа. Гости встретились с руководством ПГУ, на встрече с иностранной делегацией присутствовали ректор...
Более сорока видных ученых из Беларуси, России, Украины собрала VI «История и археология Полоцка и Полоцкой земли». Масштабный форум, поддерживаемый ЮНЕСКО, проходит 1-3 ноября, став завершающим событием из...
С 10 по 18 декабря 13 декабря в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси проходит I Минский международный Рождественский конкурс вокалистов. I Минский международный Рождественский конкурс вокалистов...
Думается, большинство полочан и жителей республики поддержат предложение о причислении Франциска Скорины к лику святых, выдвинутое международным общественным ...
Лучшим студентам Полоцкого государственного университета выпала часть стать участниками Республиканского Президентского Бала, участие в бале также принимал Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Президентский бал...
Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник мероприятия с 31 мая по 6 июня. Концертный зал Софийского собора: 1 июня (воскресенье) 15.00. Концерт органноймузыки. Ксения Погорелая. Цена билета — 60...
Документ из архива полоцкий архиепископов датированный XV веком, неожиданно обнаружен Минскими учеными в архивах Нижнего Новгорода. Дмитрий Яцевич, директор Национального исторического архива Республики Беларусь, прибывая на...
Выставочный показ образцов дензнаков бывших в обиходе в первые несколько десятилетий становления СССР, состоится 06 ноября в Полоцке. Показ охватывающий период от введения полновесных червонцев до твердых советских рублей,...
В следующем году городом принимающим масштабные мероприятия празднования "Дня белорусской письменности 2017" предстоит стать Полоцку. Все масштабные празднования Дня белорусской письменности 2017 года на этот раз доверили...
Концертный зал Софийского собора: 18 мая (воскресенье) 15.00. Концерт органноймузыки. Ксения Погорелая. Цена билета — 60 000 руб. 18 мая (воскресенье) 18.00. «Детский альбом». П.И.Чайковский. Концерт учеников Полоцкой...
05 декабря в Приозерье состоится презентация книги посвященной этноастрономии. Автором литературного шедевра стал Тимофей Авилин. Исходя их теории автора, многие люди опаздывая утром на работу, или по другим важным делам,...
Софийский собор: Выстава «Помнікі архітэктуры Старажытнага Полацка» (з археалагічнага збору НПГКМЗ). Тел.: 42-53-40 Концертный зал Софийского собора: 25 января (воскресенье) 15.00. Ксения Погорелая — орган. Цена билета — 80...
Беспрецедентными брутальными задержаниями накануне и во время «отметила» Беларусь очередную годовщину Дня Воли. В субботу в Минске запрещенная властями акция, в которой приняли участие несколько тысяч человек, прошла без лидеров...
Личность Владимира Лобача не осталась незамеченной Конгрессом исследователей Беларуси. Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПГУ находится в пятёрке лауреатов премии....
Природно-экологический музей: 12 сентября Празднование 10-летия Природно-экологического музея Начало программы в 13.00. "Через лес ведёт дорога" театрализованное представление-миниатюра Образцового юношеского театра-студии...
29 - 31 мая Гребная база Международная встреча по гребле академической городов-побратимов «Под парусом дружбы». 30 мая ДК КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Мероприятия в рамках Дня химика. Стадион «Спартак»...
Софийский собор: Выстава «Помнікі архітэктуры Старажытнага Полацка» (з археалагічнага збору НПГКМЗ). Тел.: 42-53-40 Концертный зал Софийского собора: 1 февраля (воскресенье) 15.00. Ксения Погорелая — орган. Цена билета — 80...
Проведение третьего Международного форума специалистов-птицеводов состоялось в Новополоцке 04 декабря 2015 г. Участников международного мероприятия встречал Дворец культуры«Нафтан». Участниками международных форумных заседаний...
Детский музей: Выставка кинофотоаппаратуры «Волшебный фонарь» (из СОБРАНИЯ НПИКМЗ). Тел.:42-45-48 Софийский собор: Выстава «Помнікі архітэктуры Старажытнага Полацка» (з археалагічнага збору НПГКМЗ). Тел.: 42-53-40 ...