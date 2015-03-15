В Полоцке готовятся к проведению Дней энергии

В Полоцке пройдёт военно-патриотический слет православной молодежи. Мероприятия десятого военно патриотического слета православной молодежи, пройдут с 21 июня по 26 июня. Местом проведения слета станет База Полоцкого...
Появление в Полоцке новых современных светильников городского освещения улиц состоится благодаря новому проекту Евросоюза - «ГОРСВЕТ». Запланировано, что в течении ближайших пяти лет (до 2020 г.) произойдет 15-процентное...
В городе Полоцк состоятся открытые спортивные состязания пауэрлифтинга и русского жима, принять непосредственное участие в котором смогут все желающие. Встреча участников открытого спортивного турнира будет проходить в...
В Полоцке с 23 по 29 июня проходит Неделя энергетики, направленная на популяризацию идей энергоэффективности. Главными ее событиями являются выставка-семинар «Возобновляемая энергетика в системе...
Полоцк присоединяется к "Европейской неделе мобильности". Данное мероприятие является частью "Плана устойчивой городской мобильности". Мероприятия спортивного эко-фестиваля состоятся в Полоцке в период 16-22 сентября этого года. ...
Присоединиться к Европейской инициативе развития экологических способов передвижения, первым в Беларуси может Полоцк. Данное нововведение станет возможным благодаря недавнему подписанию хартии Европейской Недели Мобильности....
С 4 по 7 июня в "Национальном Полоцком историко-культурном музее заповеднике" будет демонстрироваться уникальный артефакт 12 века - актовая печать Ефросинии Полоцкой. На протяжении четырех дней, реликвию смогут увидеть все...
Масштабные празднования Дня Конституции 15.03.2015 пройдут в Полоцке. Программой празднования предусмотрено большое количество различных общегосударственных и районных акций, предназначением которых является консолидация...
Празднования дня рождения древнего города начались 05 июня. Главные праздничные события происходили 06 июня в субботу. Проведение праздника прошло под покровительством Святой Ефросинии Полоцкой, а торжества посвященные полоцкой...
27 июня на главной Полоцкой пл.Свободы пройдет Пенная вечеринка. Таким образом организаторы вечеринки планируют провести мероприятия Дня Молодежи - 2015 в городе. С помощью пенных брызг древний город покажет новый формат...
В период с 16.08.2016 г. по 22.09.2016 г. в городе Полоцк проходит Европейская Неделя Мобильности, включающая в себя организованную программу мероприятий. Программой предусмотрены яркие, наполненные позитивом и новыми...
Международный детский турнир по плаванию им. Героя Советского Союза Степана Пашкевича, состоится 21-25 апреля 2015 года в Полоцком районе. Турнир соберет шестьсот пятьдесят участников из 9 стран. По сообщению Полоцкого...
20 июня в Полоцком районе состоится новый экстремальный экоквест «Полоцкий герой-2015». В соревнованиях нового эко-квеста «Экстрим - на грани возможностей» примет участие более трехсот человек, все они будут бороться за звание...
У подножия полоцкого памятника Франциску Скорине прошла световая инсталляция семи «Светосфер» оживившая и преобразившая древний Полоцк. Запуск «Светосфер» прошел в соответствии работе одной из проектных разработок, ранее...
С 01.09.2016 г. по 03.09.2016 г. в Полоцке будут проходить мероприятия Скориновских Дней 2016, национального детско-молодежного форума. Мероприятие проводится ежегодно, с наступлением первых осенних дней. Целью мероприятий...
29 - 31 мая Гребная база Международная встреча по гребле академической городов-побратимов «Под парусом дружбы». 30 мая ДК КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Мероприятия в рамках Дня химика. Стадион «Спартак»...
Оздоровительный комплекс «Полоцк-Стекловолокно» будет встречать зрителей и участников «Снежного фестиваля» в субботу, 23.01.2016 г. на берегу о.Суя. Организаторы приглашают всех желающих жителей города и района в оздоровительный...
Райисполком Полоцка и Министерство образования Беларуси в этом году особенно отличились: они запланировали проведение праздника для всех молодых людей Беларуси. Мероприятие состоится 2 и 3 февраля 2017 года в городе Полоцк. Эта...
Присоединится к обсуждению стратегии развития Витебского региона, предлагают жителям Витебщины. В период с 05 июня по 25 июня проводится онлайн-анкетирование в открытом режиме. Цель анкетирования - обсудить и доработать документы...