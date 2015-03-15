В Полоцке готовятся к проведению Дней энергии

Так называемые дни пройдут в городе в период с 25 мая по 25 июня. Мероприятия состоятся в рамках Европейской недели устойчивой энергии: желающие смогут поучаствовать в городском квесте, среди школьных лагерей будет организован спортивно-интеллектуальный турнир на тему энергоэффективности, научиться экономии энергии в быту и выиграть приз можно будет во время онлайн-марафона, заработает летняя архитектурная школа с полезными воркшопами. Мероприятия состоятся в рамках Европейской недели устойчивой энергии: желающие смогут поучаствовать в городском квесте, среди школьных лагерей будет организован спортивно-интеллектуальный турнир на тему энергоэффективности, научиться экономии энергии в быту и выиграть приз можно будет во время онлайн-марафона, заработает летняя архитектурная школа с полезными воркшопами.





Любителей конструировать, с 5 по 18 июня молодые архитекторы приглашают всех желающих на мастер-классы по созданию из экологических материалов малой архитектурной формы для города (павильона), посетить лекцию о вертикальном озеленении и попробовать смастерить качели и нескучную велопарковку своими руками. В уже созданном павильоне пройдут мастер-классы для детей по созданию городских энергоэффективных фонарей, которые зажгутся 24 июня.





Кроме того, 10 июня в Полоцке пройдут соревнования по городскому ориентированию. Участники квеста будут соревноваться за главный приз, решая нестандартные задачи на тему энергоэффективности. Не обделили вниманием и школьные лагеря Полоцка. Для них с 19 по 23 июня будет организован спортивно-интеллектуальный турнир, разбитый на два этапа - интеллектуальный квиз и футбольный турнир. На денежный приз школа-победитель сможет купить товары, которые помогут снизить потребление электроэнергии или адаптироваться к климатическим изменениям.

Научиться полезным лайфхакам и посоревноваться за призы можно будет во время онлайн-марафона энергоэффективности, который пройдет в группе «Энергичный Полоцк» с 25 мая по 25 июня.

Мероприятия в Полоцке пройдут благодаря проекту «ГорСвет», в результате которого к 2019 году Полоцк получит современное и энергоэффективное уличное освещение. На 16 улицах Полоцка появится 1280 энергоэффективных светильников, также улучшится декоративное освещение города. Реализуют проект Полоцкий райисполком и фонд «Интеракция» при финансовой поддержке Европейского Союза.





Стоит отметить, что как первый белорусский участник Соглашения мэров (c 2011 года), Полоцк стремится сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Соглашение мэров по климату и энергии - это глобальная инициатива по снижению выбросов парников газов и адаптации к изменениям климата. В 2012 году Полоцк принял План действий по устойчивому энергетическому развитию: выбросы CO2 в городе должны сократиться до 20% к 2020 году. Всего Соглашение мэров по климату и энергии следом за Полоцком подписали еще 26 белорусских города.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...