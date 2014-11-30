Загрязнение воздуха в Новополоцке превышает норму

Как стало известно, прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело по ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий) в отношении бывшего гендиректора одного из предприятий Полоцка. Уголовный вопрос касается очистных...
Очистка сточных вод – это комплекс мероприятий по устранению загрязнений содержавшихся в бытовых и промышленных стоках. Очистка обеспечивает безопасную жизнедеятельность городов, поселков и частных предприятий. Она приводит к...
Согласно материалам, опубликованным государственным статистическим комитетом Республики Беларусь, объемы выбросов загрязняющих атмосферу веществ, продолжают увеличиваться. Количество выбросов в 2014, по сравнению с аналогичным...
Состояние трансграничных водных объектов на Западной Двине и их качественные показатели продолжат исследоваться в на протяжении следующего года, сообщает Белта со ссылкой на Витебский облкомитет природных ресурсов. Мероприятия...
Новополоцк – город молодой и перспективный, с отлично налаженным производством и самым загрязнённым в республике воздухом....
Сотрудники МЧС провели проверки на объектах ОАО«Нафтан», об итогах проведенных проверок журналистам рассказал Дмитрий Пивень, начальник ПАСО№1,- сообщает Вестник Нафтана. По словам Дмитрия Пивня, за первое полугодие 2015 года...
В городе Новополоцк с 17 марта 2015 г. по 17 апреля 2015г. , пройдут общественные обсуждения относительно строительства установки «Производство водорода» на ОАО «Нафтан». Установка «Производство водорода» на ОАО «Нафтан»,...
На транспортную проходную ОАО«Нафтан» 16.07.2015 года прибыло очередное крупногабаритное оборудование. На предприятие доставлена 104-тонная польская емкость V-151. Предназначением емкости является хранение азота для последующего...
На новополоцком стадионе «Атлант» состоится матч второго тура футбольного чемпионата Беларуси. Особенно радует то, что новополоцкий стадион «Атлант» впервые с 2010 года, допущен федерацией АБФФ, для проведения матчей чемпионата....
В прошлые выходные помощник Президента Республики Беларусь по вопросам национальной безопасности, а по совместительству старший сын Александра Лукашенко Виктор, посетил этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Абу-Даби....
На этот раз изменения коснулись установки замедленного коксования. На ней был выполнен уникальный монтаж многотонной этажерки. 22 апреля текущего года был произведён монтаж финального элемента металлоконструкции коксовой...
Уже в эту субботу 18.04.2015 г. в 16-00 пройдет футбольный матч Второго тура Беларусбанка чемпионата Беларуси по футболу сезон 2015 года. Участниками футбольного матча станут две команды высшей лиги футбольный клуб «Гранит»...
Выполняя те или иные строительные работы, связанные в возведением и введением в эксплуатацию жилых, торговых, медицинских, развлекательных и прочих зданий, руководители компаний-застройщиков должны обратить особое внимание и на...
20 января 2015 года, в Лондоне (Великобритания) Министром экономики Беларуси Владимиром Зиновским и Управляющим директоров Северной экологической финансовой корпорацией Магнусом Ристедтсом подписано Рамочное...
Инжиниринговая компания «Машсистем» оказывает комплексные услуги по разработке ректов переоснащения производств, в том числе услуги по монтажу и шеф-монтажу металлообрабатывающих станков и центров на предприятии заказчика. У...
Полоцкий комбинат хлебопродуктов пользуется хорошей репутацией. Выпускаемая им продукция известна далеко за пределами региона и страны, пользуется спросом потребителя, становится победителем многочисленных конкурсов. ...
Происшествие случилось около 2 часов ночи 28 февраля. Согласно информации телеканала «Вектор», молодому человеку удалось самостоятельно выбраться из воды, однако в дальнейшем без помощи медиков он передвигаться не мог....
Срок реализации мероприятий Комплексной программы развития Полоцка продляется до 2015 года. Это предусмотрено указом №358 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. №647", который подписал 7...
Отключение горячего водоснабжения состоится в 1-,2-,3- микрорайонах Новополоцка. Без горячей воды старая часть Новополоцка останется в период с 7.07.2015 по 20.07.2015 (включительно). Принудительные закаливающие процедуры,...