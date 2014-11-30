Загрязнение воздуха в Новополоцке превышает норму

Такой вывод сделан на основании результатов контроля, осуществляемого комплексной экологической лабораторией. Согласно проверке, в атмосферном воздухе Новополоцка периодически фиксируются превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по некоторым загрязняющим веществам. Для ОАО «Нафтан» из этого списка самым актуальным остается диоксид серы. Согласно проверке, в атмосферном воздухе Новополоцка периодически фиксируются превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по некоторым загрязняющим веществам. Для ОАО «Нафтан» из этого списка самым актуальным остается диоксид серы.





Вот как данную ситуацию прокомментировал главный инженер по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов ОАО «Нафтан» Виктор Дятлов: "Выбросы загрязняющих веществ и, в частности, соединений серы, находятся на особом контроле в органах Минприроды. Сегодня в комплексном природо-охранном разрешении для «Нафтана» установлены особые условия, напрямую связанные с качеством воздуха".





Далее Виктор поделился информацией, в отношении выполнения данных условий: "Необходимо выполнить план-график монтажа и ввода в эксплуатацию установки по переработке сероводорода методом «Клаус».В период неблагоприятных метеоусловий важно обеспечить дополнительный контроль основных источников выбросов диоксида серы, а также обеспечить непрерывный учет сероводорода, сжигаемого на факеле. На установке производства водорода необходимо смонтировать и ввести в эксплуатацию автоматическую систему контроля загрязняющих веществ в дымовых газах. На БОВ №2 вентиляторные градирни эксплуатируются с 1965 года, на БОВ №8—с 1973-го. В настоящее время существующее оборудование по охлаждению воды не позволяет достигнуть необходимой эффективности. Морально и физически устарело оборудование электроподстанций водоблоков. В неудовлетворительном техническом состоянии находятся здания и сооружения".





Проблем в этом вопросе не мало, и Виктор пояснил, что уже сейчас сделано для их решения: "Для решения перечисленных проблем производством № 7 разработаны и утверждены «Программа по модернизации узлов оборотного водоснабжения» и «Программа по модернизации градирен на БОВ № 2, 3, 8». Внимания в 2017 году потребуют объекты очистных сооружений. Реконструкция необходима аварийному пруду. С учетом пуска новых объектов реализация мероприятия позволит повысить безопасность эксплуатации очистных сооружений и снизить риск сброса загрязненных сточных вод в реки Ушача и Западная Двина с наложением огромных штрафных санкций".

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