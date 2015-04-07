Уже 17 мая Полоцкий госуниверситет отметит свой день рождения

В этом году учебное заведение не отступило от традиционной программы: в этот день станут известны лауреаты специальной премии «Крыніца ведаў» в нескольких номинациях: «Руководитель года», «Молодой ученый года», «Преподаватель года», «Талант года» и других. в этот день станут известны лауреаты специальной премии «Крыніца ведаў» в нескольких номинациях: «Руководитель года», «Молодой ученый года», «Преподаватель года», «Талант года» и других.





В номинации «Руководитель года» на университетскую награду претендуют декан инженерно-строительного факультета Александр Бакатович, декан юридического факультета Ирина Вегера и декан финансово-экономического факультета Анна Лавриненко. Также в ПГУ выбирают «Событие года». Достойными такого звания посчитали День студенческого самоуправления, Республиканский молодежный форум «Вместе мы ‒ Беларусь!» на базе ПГУ и передачу университету учебных корпусов в Междуречье. Подробную информацию о претендентах во всех номинациях можно почитать на сайте университета.





Однако одно новшество всё же удалось обнаружить: ко Дню Полоцкого государственного университета на территории комплекса зданий Полоцкого коллегиума появится скульптурная композиция «Профессор Полоцкой академии».





Внешне статуя представляет из себя следующее: в руках у профессора большая книга в кожаном переплете, а указательный палец его правой руки указывает вверх, словно профессор старается донести до окружающих какую-то очень важную мысль, а взгляд его направлен в сторону скульптуры «Полоцкий студент».





Кроме дня рождения ПГУ, в Полоцке юбилей отметило ещё одно предприятие - работники аварийно-спасательного отряда №1 городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Событие состоялось 12 мая. В честь юбилея в центре города были организованы праздничные торжества, выставка пожарной техники, показательные выступления спасателей и соревнования по пожарному кроссфиту. С 11 до 18 часов в центре города царила праздничная атмосфера. Была организована праздничная торговля, на площади обосновались пожарно-спасательные автомобили и спецтехника.





Для детей спасатели придумали много развлечений и забав: можно было посидеть в пожарной машине, потушить «пламя» из настоящего пожарного рукава, посетить дымокамеру, спрыгнуть со страховкой с высоты 3 метра, померить спецодежду и разрисовать лицо аквагримом. Движение автомобильного и общественного транспорта было частично перекрыто, так как на центральной улице развернулось целое представление: соревнования по пожарному кроссфиту, в котором выступили звезды пожарного спорта. Спортсмены на скорость соревновались, кто быстрее окажет помощь пострадавшему, потушит пламя и справится с чрезвычайной ситуацией.

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