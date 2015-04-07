Уже 17 мая Полоцкий госуниверситет отметит свой день рождения

Лучшим студентам Полоцкого государственного университета выпала часть стать участниками Республиканского Президентского Бала, участие в бале также принимал Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Президентский бал...
Две бронзовые, а также одна золотая медаль на счету спортсменов Полоцкого государственного университета. Заслужить такое количество медалей, полоцкие спортсмены смогли в течении всего нескольких первых дней апреля. Первую...
Соревнования Республиканского чемпионата по гиревому спорту, начинают традиционный республиканский сезон. В этом году соревнования проходящие с 27 по 29 марта принимал город Гомель. Полоцк в этом году представляла сборная команда...
Кафедра архитектуры инженерно-строительного факультета Полоцкого госуниверситета отметила 10-летие со дня основания. Впрочем, корни подготовки архитекторов на Полоцкой земле уходят в далекое прошлое. Начиналась она еще в...
Во Всемирный день защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта 2017, на базе Полоцкого государственного университета направление Street law провело интерактивное занятие для учащихся старших классов г. Полоцка и...
Празднования дня рождения древнего города начались 05 июня. Главные праздничные события происходили 06 июня в субботу. Проведение праздника прошло под покровительством Святой Ефросинии Полоцкой, а торжества посвященные полоцкой...
Подведены итоги ежегодно проводимого в Витебской области конкурса «Спасатели глазами детей». Ежегодный областной смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей», в 2015 принес победу для четырех юных жителей Полоцкого...
Полоцкий государственный университет отметил 45-летие своего существования. В праздничный день в корпусах Полоцкого коллегиума была организована необычная экскурсия, в виде исторической реконструкции, где студенты выступили в...
Сборная команда Полоцкого государственного университета одержала победу на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки, проходящих в рамках Новополоцкой спартакиады проводимой среди коллективов физической культуры....
В конце прошлого месяца завершились соревнования по академической гребле в Болгарии. В чемпионате мира принимало участие около 800 спортсменов возрастом до 23-х лет. Всего участвовала 51 страна, что создавало высокую...
07.04.2015 года в стенах Полоцкого государственного университета, состоялось выездное заседание с участием руководителей и специалистов, курирующих вопросы государственной молодежной политики местных администраций районов в...
11 февраля в Новополоцке соревновались 12 команд области по пожарно – спасательному спорту. Цель данного мероприятия: популяризация пожарно-спасательного спорта и самой профессии пожарного и спасателя. Вне сомнения, важная роль...
12 сентября 2015 года, Полоцкий природно-экологический музей будет отмечать свой первый 10-летний Юбилей. В честь такого праздника музей проведет праздничную программу для посетителей, посвященную Дню Рождения музея. В...
Участие в пожарно-спасательных спортивных соревнованиях областного масштаба, принесло спасателям «Нафтана» ІІ место. Соревнования чемпионата прошли в стенах Витебского центрального спорт-комплекса и тренировочной базы...
Чемпионом Республиканской универсиады по армрестлингу, стал студент Полоцкого государственного университета Евгений Коваленко. Участников спортивного состязания проходящего с 14.04.2015 по 16.04.2015, встретила спортивная база...
Проводить лето в лагерях привычно уже для многих детей. Детский лагерь «Комета» не только предоставляет своим ребятам веселый и активный отдых, полный интересных развлекательных мероприятий, но и помогает им научиться многим...
Сборная Полоцкого университета с успехом выступила в ходе Витебского областного чемпионата дзюдоистов. Участников соревнований встречал полоцкий спортивный комплекс Олимпиец собравший в своих стенах более шестидесяти дзюдоистов...
На базе факультета информационных технологий Полоцкого государственного университета компания «EPAM Systems» открыла совместную с вузом учебно-научную компьютерную лабораторию. Теперь перспективы овладения...
Встреча главного советника председателя Экономического Суда СНГ с полоцкими студентами юридического факультета, состоялась 13.04.2015 г. в стенах ПГУ. Корочкин Алексей Юрьевич посетивший Полоцкий государственный университет, сам...