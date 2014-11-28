Пестициды на складе «Дерновичи-1» будут переупакованы

В современном мире купить дубовые бочки для коньяка или для вина не составляет никакого труда. Хранить хмельные напитки в бочках человечество научилось много веков назад. Преимущество бочек заключается в высоком удобстве разлива,...
Выясняются размеры ущерба от крупного пожара, который произошел 22 октября на складе яиц на территории птичника ОАО "Глубокский комбикормовый завод" Полоцкого производственного участка. По информации пресс-службы Витебского...
Потребности современного бизнеса, зачастую требуют купить бочки для транспортировки и хранения различных веществ. Одним из вариантов для транспортировки и хранения определенных видов содержимого, являются пластиковые бочки...
По данным управления Россельхознадзора в 2014 году более 130 тонн нелегальной растительной продукции были запрещены к ввозу из Беларуси в Россию. Свыше 36 тонн груш и капусты провезённых по незаверенным реэкспортным...
В хранилищах расположенных на территории Витебской обл. на период межсезонья заложено достаточное количество плодоовощной продукции в размере 40.000 тонн, что позволяет полностью обеспечить региональные потребности, - сообщили...
Последние тенденции развития таких экономических отраслей, как производство и промышленность, таковы, что любая производимая и поставляемая на общий экономический рынок продукция, должна быть в обязательном порядке...
Хранение вещей, товаров или каких-то иных предметов – это дело довольно хлопотное. Мало того, что оно заставляет того или иного человека искать помещения, идеально подходящие как по температурным режимам, так и по габаритным...
1 миллион 140 тысяч долларов, в качестве международной технической помощи, будет выделено Беларуси на реализацию проекта "Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь". ...
На территории п.Ветрино в Полоцком районе, обнаружили больше 150-и единиц боеприпасов хранившихся в земле со времен Второй мировой войны. Обнаружение опасной находки произошло в дневное время, 12.08.2016 г. в момент когда...
Ряду российских нефтяных компаний велено ограничить поставки моторного топлива в Беларусь. Об этом сообщили два трейдера и подтвердил профильный чиновник. В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных...
Полоцкий районный исполнительный комитет, Министерство энергетики Республики Беларусь, жители города Полоцка и Новополоцка, заявили о поддержке международной акции под названием "Час Земли". Жители Полоцка вместе с другими...
Работа Полоцкой гидроэлектростанции начнется уже в следующем году, еще через года в эксплуатацию введут Витебскую,- сообщило Министерство энергетики 09.02.2016 года. Открытие двух крупных белорусских электростанций должно...
В первые дни действия ограничений на транзит через Россию, Россельхознадзор Российской Федерации не впустил на территорию России 360 тонн овощей и фруктов следующих из Республики Беларусь. Такое заявление сделали в...
Полоцкий комбинат хлебопродуктов пользуется хорошей репутацией. Выпускаемая им продукция известна далеко за пределами региона и страны, пользуется спросом потребителя, становится победителем многочисленных конкурсов. ...
31-однолетний Сергей Максимцов пропал без вести ещё в конце декабря 2015 года. О его исчезновении в милицию заявила знакомая Сергея. К поискам кроме милиции также приступили волонтеры ПСО «Ангел». Отрабатывались различные...
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Беларусь в ближайший год не будет иметь проблем с выплатами по государственному долгу. К такому выводу пришли аналитики российского «Сбербанка», комментируя апрельские договоренности между Беларусью и Россией в нефтегазовой...
Каждый день не только в нашей стране, но и за рубежом, происходят какие-либо аварии и происшествия. И хотя соблюдаются все правила безопасности, почему-то происшествий меньше не становится. Благо, когда своевременно принимаются...
В Японии (префектура Яманаси) установлен мировой рекорд скорости для поездов на магнитной подушке. Тестовый состав в ходе испытаний на 18-километровом полигоне достиг скорости в 590 км/ч. Стоит отметить, что,...