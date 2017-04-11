Отчёт об очередной прошедшей акции чистоты в Новополоцке

Общегородской субботник по наведению порядка и благоустройству пройдет в Витебске 1 апреля, сообщили БЕЛТА в горисполкоме. Месячник по санитарной очистке и благоустройству стартовал в областном центре в начале марта. Ведется...
Любое помещение нуждается в уборке. Например чистота в офисе больше располагает людей к работе. Да и вообще находится в чистом помещении на много комфортнее. Особенно чистота важна в тех места, где есть большая вероятность...
По статистике, в Новополоцке на каждые 100 родов приходится около 9 абортов, что довольно немало. Поэтому, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме в Новополоцке стартовала акция «Неделя за жизнь - Михайловские...
Напомним, что было принято решение провести акцию под данным лозунгом по всей Республики Беларусь в период с 13-го по 28-е ноября текущего года. Цель акции "Не прожигай свою жизнь!" следующая: предупреждение пожаров и гибели...
До 28 октября планируется приблизить маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ к местам массового передвижения пешеходов. В рамках данной акции намечено осуществить целый комплекс мероприятий: проведение рейдов по отработке в часы...
Наверняка не стоит затрагивать вопрос о засорении экологии Самары. Каждый горожанин прекрасно понимает о вреде бытового мусора и знает пути его устранения. Ситуация в Самаре обстоит ужасающе. Сегодня на улицы...
Как вы думаете, что способствует загрязнению экологии? Ни для кого не секрет, что именно равнодушие человека делает окружающую среду невыносимой для жизни. Почему воздух становится грязным и откуда появляется множество...
Человечество в процессе своей жизнедеятельности образует огромное количество отходов. При этом речь идет не только о бытовом мусоре, но и о таких вещах, как строительные и производственные отходы. Задумайтесь только, ежедневно на...
Еще с 1876 года, то есть уже более века, за рекой Западная Двина ведется пристальное наблюдение. Постоянно отмечается уровень воды в реке, и в столице Витебской области в этом году был отмечен ужасающе рекордный уровень в -8 см...
Белорусское общество выступает против табакокурения. Республиканский Минздрав выразил серьезнейшие опасения по поводу усугубления проблем так или иначе связанных с потреблением табачной продукции населением страны. Особенную...
Каждый год в нашей стране увеличивается количество строительных площадок. Это связано не только с те6м, что человечество стало больше плодиться и размножаться, но и с тем, что оно существенно повысило свои требования к уровню...
В нынешнее время никого не удивишь коттеджем или особняком. Люди изо всех сил стараются жить современно. Как говорится, красиво жить не запретишь. А наличие прудика или водоема на приусадебном участке значительно поднимет...
Солнечная Болгария. Именно эта страна сегодня все больше и больше становится востребованной на рынке предоставления туристических услуг. Еще бы. Ласковое море, безупречные линии пляжей, обилие исторических и культурных ценностей....
Непривычно теплая погода для декабря в этом году напомнила о том, что зима еще не утвердилась в своих правах основательно: сильных морозов в последнее время не наблюдалось, снег выпал, но быстро растаял. Резкое ...
Практически любому современному представителю человеческого общества можно легко и быстро испортить настроение. Хотите знать как именно? А вы попробуйте сказать ему о том, что у него вот уже несколько дней из-под окон не вывозят...
Уже не раз и почти во всех сми писалось о том, что после произведения целого ряда строительных операций по строительству определённого здания, вне зависимости от его основного предназначения, санитарные и экологические службы...
Необычная акция прошла на прошлой неделе в Новополоцке. Руководство библиотеки имени Владимира Короткевича совместно с волонтерами организовали флеш-моб, посредством которого попытались привлечь внимание новополочан к чтению...
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Акция под таким названием прошла в Новополоцке. Она подразумевает максимальное трудоустройство всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и желает работать. Важно, чтобы эти люди не чувствовали себя изгоями общества...