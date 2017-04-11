Отчёт об очередной прошедшей акции чистоты в Новополоцке

Любому горожанину приятно находиться в чистом городе. А для чистоты нашего города каждый может внести свой посильный вклад. В ввиду этого, 7 мая в Новополоцке прошла акция по уборке береговой линии "Чистый берег Двины" приуроченная к празднованию 9 мая. Администрация РК "На Двине" благодарит всех участников и неучастников клуба, всех , кто пришел нас поддержать мероприятие по чистоте. А для чистоты нашего города каждый может внести свой посильный вклад. В ввиду этого, 7 мая в Новополоцке прошла акция по уборке береговой линии "Чистый берег Двины" приуроченная к празднованию 9 мая. Администрация РК "На Двине" благодарит всех участников и неучастников клуба, всех , кто пришел нас поддержать мероприятие по чистоте.





На просьбу помочь убрать берег Двины Новополоцка откликнулись около 20 рыбаков и в соцсетях порядка 30 неравнодушных новополочан. Радует, что люди приходили семьями, с маленькими детьми. За три часа работы было собрано более 10 кубометров мусора (полный тракторный прицеп с высокими бортами) и убрано 3,5 км береговой линии и прилегающего парка силами почти 50 человек. Примечательно, что цель данной акции не убрать как можно больше мусора, а привлечь общественность, обратить внимание людей на проблемы загрязнения водоемов и всегда убирать за собой мусор.





Напомним, это уже третья по счету акция по наведению порядка вдоль береговой линии. Первая была зимой, на озере Освея. Тогда силами 8 человек было собрано 4 мусорных контейнера. Вторая - в Полоцке 22 апреля. Тогда собралось 14 человек. Однако, даже таким малочисленным составом удалось пройти от старого моста (район суда) до устья Полоты, где было собрано около 10 кубометров мусора и убрано 1,5 км береговой линии, который после вывезли спецслужбы.

В дальнейшем администрации РК "На Двине" планирует и дальше повторять подобные акции, чтобы еще больше привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения водоемов. Радует, что на начальном этапе желающих поучаствовать в уборке немало и местные власти всячески поддерживают данные начинания, за что им огромная благодарность.

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