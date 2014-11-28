Важные новости страны к вниманию полочан!

Снова подняли наболевшую тему рабочих мест и заработной платы. 12 мая Александр Лукашенко принимал решения по кадровым вопросам и высказался о необходимости выполнения задач по повышению жизненного уровня населения. 12 мая Александр Лукашенко принимал решения по кадровым вопросам и высказался о необходимости выполнения задач по повышению жизненного уровня населения.





Он отметил, что цены, зарплаты и занятость населения по-прежнему в центре внимания. Лукашенко сказал: "Если мы не решим в этом году проблему с уровнем зарплаты, нам будет невозможно работать в будущем. Нас люди вообще не поймут". Белорусский лидер снова поделился способами, которые позволят достичь решения социальных вопросов. "Уплотняйтесь, сокращайтесь, экономьте, но за счет экономии, производительности труда мы должны людям дать нормальную зарплату", — говорит Александр Лукашенко. Также он уточнил: "Помочь им заработать". Руководитель государства подчеркнул, что вопросы цен, зарплат и занятости будут постоянно под его контролем.





Кроме того, изменения коснулись и спортивной сферы. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 мая, когда давал согласие на назначение Сергея Репкина ректором Белорусского государственного университета физической культуры. Руководитель государства отметил, что все больше людей в Беларуси начинают заниматься массовым спортом. Вот как выразился глава государства: "Но, к сожалению, спорта высоких достижений меньше стало. Вот в чем вся проблема. Сегодня спортивные соревнования на чемпионатах мира, Европы — это не игра. Это даже не борьба. Это — битва. Другого не дано".





После этого Лукашенко в очередной раз раскритиковал белорусских хоккеистов. Как известно, на нынешнем чемпионате мира они пока не одержали ни одной победы. Президент подчеркнул: "Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это".





Он также обратил внимание на важность грамотного подбора кадров в спортивной сфере. Лукашенко назвал ненормальной ситуацию, когда в некоторых спортивных федерациях функционеры получают высокие зарплаты, а высоких результатов нет. Вот какое поручение Лукашенко дал новому ректору: "Ставку нужно делать на своих тренеров, на своих парней, готовить их нужно на местах. А это уже ваша будущая работа".





Репкин в свою очередь заявил, что научная база, которая осталась еще со времен Советского Союза, во многом исчерпала себя. Поэтому университет нуждается в существенном обновлении научных кадров. В ответ Лукашенко согласился, что оставить нужно только "те элементы, которые нам нужны. Все остальное должно быть новое".

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