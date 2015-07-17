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      • Какое ближайшее будущее ожидает новополоцкий «Нафтан»?

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 09:02
      (голосов: 1)
      Какое ближайшее будущее ожидает новополоцкий «Нафтан»Недавно озвученные концерном «Белнефтехим» планы вывести новополоцкий «Нафтан» на безубыточную работу прокомментировал председатель Региональной организации Независимого профсоюза Новополоцка Иван Святохо.

      По словам Ивана Святохо весь прошлый год зарплаты работников нефтеперерабатывающего предприятия «стояли на месте»: "Не было повышения зарплат, а инфляция в стране вы сами знаете какая. Перевода работников на неполную рабочую неделю не было, так как у нас идет беспрерывный производственный цикл и сделать это просто невозможно. Что касается планов концерна, то их можно выполнить, если будет полная загрузка предприятия нефтью (в 2016 году нефти не хватало из-за белорусско-российского конфликта – прим. «С».)".

      Кроме того, Иван Святохо считает, что ситуация на «Нафтане» выглядит намного лучшей по сравнению с другими новополоцкими предприятиями. Он отметил: "За исключением нефтепереработки, практически все предприятия в городе лежат. Выживают только те, кто как-то завязан на «Нафтан». Ремонтные и прочие организации... А так везде зарплаты очень низкие – 200-300 рублей это базис. Официальная статистика часто необъективная – это как средняя температура по больнице: один 2000 рублей получает, а второй 400, вот и получается средняя, сами знаете какая".

      К слову о рабочих местах, хочется упомянуть о приятном изменении ситуации на рынке труда в Новополоцке: уменьшилось количество безработных – сейчас в службе занятости числится 550 человек. Однако вопрос трудоустройства по-прежнему актуален. Напомним, в марте, когда проходила ярмарка вакансий, официальное число безработных в Новополоцке составляло порядка 600 человек. Количество свободных рабочих мест на данный момент в городе около 250. Начальник управления по труду и занятости Новополоцкого горисполкома Людмила Ивашкевич подчеркнула: "Ситуация на рынке труда в Новополоцке изменилась. Снизилась напряженность на рынке труда. Стало немного больше вакансий. Но проблемы еще есть. Граждане, зарегистрированные безработными, имеют низкую квалификацию".
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