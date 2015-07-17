Какое ближайшее будущее ожидает новополоцкий «Нафтан»?

Ранее уже писалось о значительных долгах предприятия: по итогам первого полугодия 2016 года чистый убыток составил почти 4 млрд. рублей. Сейчас "Базис" всеми силами пытается урегулировать вопрос, даже выставляет на продажу...
Ранее уже писалось о значительных долгах предприятия: по итогам первого полугодия 2016 года чистый убыток составил почти 4 млрд. рублей. Сейчас "Базис" всеми силами пытается урегулировать вопрос, даже выставляет на продажу...
Уже давно в городе ходят слухи о затруднительном положении, в котором оказалась торговая сеть ОАО «Базис-Новополоцк». Это одна из крупнейших торговых сетей Новополоцка, в состав которой входят 12 продовольственных и 5...
По сообщению Новополоцкого управления труда, занятости и социальной защиты, по состоянию на 17.07.2015 года, жителям Новополоцка предлагается около 130 вакансий для возможного трудоустройства. Данное количество вакансий...
В этому году прибыль ОАО "Нафтан" значительно снизилась, что пагубно сказывается и на работниках предприятия. Сотрудники могут остаться без 13-й зарплаты и праздничных выплат к новогодним праздникам. Тем не менее, пока рано...
Сотрудниками ООО"Нафтан" выдвигаются требования связанные с повышением заработной платы. Руководство предприятия отказывается от повышений, ссылаясь на плохие показатели прибыли, но утверждает, что было бы не против такого...
Из материалов финансовой отчётности Белорусских ОАО, опубликованных на сайте Министерства финансов, по итогам двух кварталов 2016 года, численность сотрудников на крупнейших ОАО Полоцка и Новополоцка продолжает сокращаться, по...
Белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента. Александр Лукашенко...
В ближайшие время у работников завода «Нафтан» не предвидится изменений в расчетных листах и кошельках. Такая стабильность вызвана решением генерального директора, согласно которому заработная плата...
Печальную статистику несчастных случаев на производстве, озвучили на официальном заседании Новополоцкого горисполкома. Темой заседания стало озвучивание статистики производственного травматизма, а также соблюдение предприятиями...
Работники государственного предприятия "Полоцкий винодельческий завод" написали открытое письмо Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. В этом письме высказаны претензии к руководству предприятия по ряду нарушений прав...
На 1 апреля нетрудоустроенными были 43,4 тысячи белорусов, а уровень зарегистрированной безработицы составлял 1% к экономически активному населению. Но в некоторых районах этот показатель был заметно выше, чем в среднем по...
По статистике, в Новополоцке на каждые 100 родов приходится около 9 абортов, что довольно немало. Поэтому, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме в Новополоцке стартовала акция «Неделя за жизнь - Михайловские...
По сообщению Светланы Зиновьевой, начальника управления социально трудовых отношений и заработных плат, самым высоким уровнем заработных плат по области может похвастаться строительная отрасль, тут средний уровень зарплаты...
Работа - неотъемлемая часть жизни любого человека. И жители нашего города, конечно же, не исключение. Необходимо хорошо потрудится, чтобы обеспечить себя и свою семью, особенно, если к тому же несёшь ответственность за детей. Вот...
На прошлой неделе свой профессиональный праздник отметили работники социальной сферы. О деятельности этой важной службы рассказала первый заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Новополоцкого...
Не секрет, что у новополоцких хоккеистов в этом году сложилась крайне непростая ситуация. Клуб был на грани закрытия. Генеральный директор "Химик-СКА" Сергей Бессараб это подтвердил: "Да, из–за масштабной модернизации, ведущейся...
По состоянию на ноябрь месяц 2015 года, уровень заработных плат жителей Новополоцка превысил сумму в 8.000.000 руб. В соответствии с статистическим данными, ноябрь месяц показал, что сумма начисленной заработной платы за месяц в...
Напомним, что ещё в феврале 2015 года на одном из строящихся объектов завода «Нафтан» в Новополоцке погиб работник строительной организации из Бреста. Погибшим оказался 25-летний электрогазосварщик Максим Ковалевский. Свидетелем...