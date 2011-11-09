В следующем году Новополоцк станет культурной столицей Беларуси

Датой основания города Новополоцка считается 7 июня 1958 года. В следующем году город отметит свое 60-летие, поэтому, очень символично, что именно в следующем году Новополоцк станет культурной столицей. Датой основания города Новополоцка считается 7 июня 1958 года. В следующем году город отметит свое 60-летие, поэтому, очень символично, что именно в следующем году Новополоцк станет культурной столицей.





Такой статус присвоен не случайно, ведь в городе прилагаются значительные силы к развитию и популяризации достижений белорусской культуры, уделяется большое внимание развитию социальной сферы. Достигнут высокий уровень обеспечения максимального охвата населения услугами культуры – более 90 %. Воспитанниками кружков, студий, школ искусств являются более 4,0 тыс. новополочан. В городе ведут свою концертно-просветительскую деятельности 34 творческие коллективы со званием «заслуженный», «народный», «образцовый» любительский коллектив.





В Министерстве культуры​ отметили: "Новополоцк является площадкой для проведения многих крупных конкурсов, фестивалей, выставок и форумов различных уровней, которые собирают участников и гостей из всех уголков Беларуси, а также зарубежных стран".





Особый вклад в воспитание духовности человека, нематериальных ценных качеств отводится организациям культуры и образования, в числе которых Центр культуры Новополоцка.





Постоянными участниками крупнейших городских мероприятий являются творческие коллективы Дворца культуры ОАО «Нафтан», на базе которого работают более 40 творческих коллективов и в которых заняты около 1 тыс. детей и взрослых.





Кроме того, за вклад в проведение культурно-массовых мероприятий нельзя не отметить студенческий клуб Полоцкого государственного университета. Активным действующим центром музыкальной культуры города выступает Детская школа искусств №1. Детская художественная школа имени И.Ф.Хруцкога реализует учебные программы по 14 направлениям в 17 студиях изобразительного искусства, а детская школа искусств №3 ведет подготовку на трех отделениях и воспитывает более 200 детей.





На базе Новополоцкого государственного музыкального колледжа работают 12 учебно-концертных коллективов. В фондах Музея истории и культуры Новополоцка насчитывается более 14 тыс. предметов основного фонда.





Весомый культурный ресурс города - семь публичных библиотек, объединенных в централизованную библиотечную систему.





Также на счету нашего города есть ни одна культурная награда. Так, в 2011 году Новополоцк, первый в Беларуси, удостоен почетного звания «Город, дружественный детям», что является высокой оценкой деятельности города на пути реализации Конвенции о правах ребенка, а в 2016 году в республиканском конкурсе «Город культуры в Год культуры» стал победителем в номинации «Лучший город областного подчинения».





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