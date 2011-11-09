В следующем году Новополоцк станет культурной столицей Беларуси

Новополоцк станет культурной столицей Беларуси 2018 года. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры, сообщает сайт этого ведомства. Свою историю Новополоцк начал 7 июня 1958 года. В 2018-м он отметит 60-летие. В...
2 апреля в молодёжной столице Беларуси 2017 года, в Полоцке собрались одарённая талантливая молодёжь, творческие люди из 7 регионов Витебской области (Орши, Дубровно, Городка, Глубокого, Лепельского района, и конечно же,...
Такой вывод можно сделать судя из того, как город поощряет активную и талантливую молодёжь. Одним из демонстраций этого является Городской молодежный форум "Время настоящее", который пройдет 9 декабря в Центре культуры...
В Полоцке и Новополоцке прошло заседание на котором встретился Совет руководителей республиканских культурных учреждений и профорганизаций. По словам Андрея Лазарева, представителя местного райисполкома, в ходе встречи удалось...
В Полоцком Дворце культуры прошли торжественные мероприятия посвященные подведению итогов «Искусства без границ», проводимого в течении года масштабнейшего культурного проекта. В рамках проекта полочане получили...
В городском исполкоме Новополоцка состоялось торжественное вручение «Признания» - премии каждый год вручаемой горисполкомом Новополоцка за достигнутые успехи в области творчества, культурной сфере и сфере искусств. Вручение...
Программа: День Молодежи каждый год отмечается в Беларуси. Днем празднования молодежного праздника принято считать последнее июньское воскресенье. В этом году это 28 июня. Молодежный праздник Новополоцк встретит представив...
Новополочанам продолжат показывать постановки Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь на сцене Дворца культуры "Нафтан". Между Национальным академическим Большим театром оперы и балета...
КУП «Полоцкий городской парк культуры и отдыха», приглашает всех жителей Полоцка и гостей города, посетить парк в пятницу 1 мая 2015 года и стать участниками открытия весенне-летнего сезона. Парк приготовил для гостей праздничную...
Новополоцкий Дворец культуры ОАО «Нафтан», в рамках мероприятий творческого сезона 2014-2015 годов, проводит фотоконкурс «Мир наших увлечений». Целью проведения конкурса является стремление к выявлению новых фото-талантов и...
Сборная команда Полоцкого государственного университета одержала победу на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки, проходящих в рамках Новополоцкой спартакиады проводимой среди коллективов физической культуры....
Сегодня ГУ «Централизованная библиотечная система г. Новополоцка» принимала участников областного семинара на тему «Публичные библиотеки Придвинья: итоги, достижения, проблемы». Сотрудники библиотеки и представители городской...
В Полоцке решили изменить концепцию празднования Дня города, усилив духовно-нравственную составляющую программы праздничных мероприятий. Празднование Дня Полоцка состоится 31 мая 2015 года. Основой торжеств станет идея почитания...
Республиканский конкурс "Здравствуй Мир!" посвященный 70-летию Победы встретит два Новополоцких коллектива. По итогам Республиканского конкурса-смотра детского и юношеского творчества "Здравствуй Мир!" каждый областной центр и...
В полоцком городском дворце культуры занимается огромное множество коллективов, которые пользуются огромной популярностью, не только среди жителей полоцкой земли, но и далеко за ее пределами. Коллективы часто выступают на многих...