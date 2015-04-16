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      • Неутешительная новость - Полотчина вошла в десятку самых безработных районов

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 11:37
      (голосов: 1)
      Полотчина вошла в десятку самых безработных районовНа 1 апреля нетрудоустроенными были 43,4 тысячи белорусов, а уровень зарегистрированной безработицы составлял 1% к экономически активному населению. Но в некоторых районах этот показатель был заметно выше, чем в среднем по стране.

      Самым безработным районом на начало апреля был Молодечненский (2% к экономически активному населению). И хотя всем белорусам, которые хотели трудоустроиться, по словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, к 1 мая нашли рабочие места, уровень безработицы в Молодечненском районе за апрель сократился незначительно и на начало мая составил 1,98% к экономически активному населению.

      Второе "почетное" место по уровню безработицы на начало апреля занял Лидский район — 1,7% (на 1 мая этот показатель составил 1,5%), а третье — Оршанский (1,6%).

      В топ-10 самых безработных районов оказались 4 из Минской области, по два — из Витебской и Гомельской, по одному — из Брестской и Гродненской.

      А вот замыкает десятку лидеров Полоцкий район. На начало апреля на Полотчине было зарегистрировано 644 безработных, а уровень безработицы составил 1,4% к экономически активному населению.

      И такие показатели сохраняются не смотря на то, что полочане пытаются бороться с безработицей. Напомним, недавно Новополоцкий горисполком принял решение об увеличении объемов оплачиваемых общественных работ в организациях жилищно-коммунального хозяйства в 60 раз. Согласно изменениям, внесенным Новополоцким горисполкомом в этот документ решением №363 от 11 апреля, объем работ в сфере ЖКХ увеличен до 3000 человеко-дней. Общий объем оплачиваемых общественных работ, запланированных в Новополоцке на 2017 год, при этом вырос более чем на 35% — с 8400 до 11 350 человеко-дней. Кроме ЖКХ большие объемы для задействования безработных предусмотрены в сельском хозяйстве и заготовке вторсырья — 2000 и 6000 человеко-дней соответственно.

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