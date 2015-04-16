Неутешительная новость - Полотчина вошла в десятку самых безработных районов

На следующей неделе белорусы помянут предков на Радуницу. А в мае отпразднуют День Труда и День Победы. Как это повлияет на рабочий график — в инфографике. В апреле белорусов ждут небольшие четырехдневные каникулы. К...
Общегородской субботник по наведению порядка и благоустройству пройдет в Витебске 1 апреля, сообщили БЕЛТА в горисполкоме. Месячник по санитарной очистке и благоустройству стартовал в областном центре в начале марта. Ведется...
По состоянию на ноябрь месяц 2015 года, уровень заработных плат жителей Новополоцка превысил сумму в 8.000.000 руб. В соответствии с статистическим данными, ноябрь месяц показал, что сумма начисленной заработной платы за месяц в...
16 апреля 2015 года правительством Эквадора подписано соглашения с 2-мя иностранными компаниями, в т.ч. с "Белоруснефтью", предполагающие осуществление инвестиций в нефтяную отрасль этой страны. Сумма инвестиций Беларуси в...
В ночь на 06 апреля 2016г. сотрудниками Полоцкого МЧС было спасено четверо людей, находившихся в горящей квартире одного из многоквартирных домов в Полоцке. Еще восьмерых жителей соседних квартир, спасателям пришлось эвакуировать...
По сообщению Светланы Зиновьевой, начальника управления социально трудовых отношений и заработных плат, самым высоким уровнем заработных плат по области может похвастаться строительная отрасль, тут средний уровень зарплаты...
Полоцк и Полоцкий район проведут праздничные мероприятия приуроченные Дню Независимости Беларуси: 2 и 3 июля - Полоцкий район проведет патриотическую акцию «Никто не забыт» и «Автобус освобождения». 3 июля (10:00) -...
По информации Национального статистического комитета Беларуси, объем промышленного производства в Беларуси в январе—марте 2015 года снизился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 172,6 триллиона...
Белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента. Александр Лукашенко...
В конце апреля, в Полоцкий государственный университет вернулись состязания по гиревому спорту на кубок Витебской обл., возвращение таких соревнований возобновили в ПГУ после нескольких лет перерыва. Вынося решение о придании...
Объем ВВП Республики Беларусь за 1-й квартал нынешнего года составил 191,9 триллионов рублей. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года он стал ниже на 2,1 процента. В пресс-службе Нацстата рассказали, что за...
Строители Витебщины оказались на последнем месте по объемам строительства жилья, стабильную позицию отстающих им обеспечили результаты 1-го квартала 2015 года. За данный период, строителями введено в эксплуатацию, примерно 54 000...
Полоцкий район собирает самых стойких парильщиков на Банном Чемпионате который состоится 23.01.2015 г. в Вороничском сельсовете (д.Каноши). По словам организаторов, проведение конкурсных соревнований вызывает немалый интерес у...
Единый налог по УСН – это возможность для малого предпринимательства уменьшить налоговое бремя. Единый налог за год должен быть перечислен в бюджет не позже крайней даты предоставления декларации. Известно, что дата ее подачи для...