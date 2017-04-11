Разыскиваются свидетели и очевидцы страшного ДТП?

Следователи просят помочь и насколько возможно посодействовать в расследовании аварии, которая произошла вечером 3 мая в Оршанском районе. Следователи просят помочь и насколько возможно посодействовать в расследовании аварии, которая произошла вечером 3 мая в Оршанском районе.





Трагедия случилась около 22.00 вблизи деревни Антоновка. За рулём Renault Meganе Scenic находился 29-летний водитель, который двигался по трассе Витебск — Гомель — граница Украины в направлении Шклова и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Volvo FH520 под управлением 32-летнего мужчины. От удара легковушку выбросило в кювет.





Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила: "По факту дорожно-транспортного происшествия Оршанским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы, допросили водителя грузового автомобиля".





Стоит отметить, что Новополоцк занимает третью строчку в рейтинге городов Витебщины с высокой аварийностью на дорогах. В текущем году на территории Новополоцка произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы. В аналогичном периоде 2016 года было зафиксировано 5 ДТП.





Свои плоды принесло то, что с начала года на пешеходных переходах и вблизи учебных заведений Новополоцка ГАИ усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения всеми участниками движения. В результате данного нововведения выявлено более 100 водителей-нарушителей. Это больше, чем в аналогичном периоде 2016 года на 27 фактов. Чаще стали регистрироваться нарушения ПДД и со стороны юных жителей города.

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