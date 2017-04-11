Разыскиваются свидетели и очевидцы страшного ДТП?

Преступление было совершено в поселке Фариново около 13:15. Под удар попал ОАО «АСБ Беларусбанк», а точнее одна из сотрудниц банка. По данным следствия, неизвестный вошел в здание банка, где нанес несколько ударов электрошокером...
Происшествие случилось утром 3 декабря. Известно, что произошло произошло возгорание бревенчатого дачного дома в деревне Куковячино Витебского района. Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана...
Трагедия произошла 28 ноября, около 7 утра на трассе "Полоцк - Глубокое". За рулём автомобиля Audi 80 находился 28-летний водитель, который не приняв во внимания дорожные условия не справился с управлением своего дорожного...
26 ноября на пресс-конференции в ГАИ Витебского региона были обнародованы статистические данные в отношении ДТП. Согласно этим данным, зафиксирован рост скрывающихся с места ДТП водителей по Витебской области. Если в 2015 году...
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
ДТП произошло 23 октября в 20.05, в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Служба ГАИ сообщила, что BMW темного цвета сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению,...
Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на трассе под Полоцком. Двух граждан, которые стали свидетелями ДТП и оказали помощь пострадавшей...
Ещё одно серьезное ДТП произошло поздно вечером на трассе Полоцк-Новополоцк. Жертвой происшествия стал 30-летний водитель мотоцикла Suzuki. Молодой мужчина осуществляя обгон не справился с управлением своего транспортного...
На территории Полоцкого района произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей. Как выяснилось, во время движения, автомобиль Опель оказался на встречной полосе автомобильного движения и...
На территории Полоцкого района произошло смертельное ДТП, сбитый Фольксвагеном велосипедист скончался на месте происшествия, сообщает тут.бай со ссылкой на Витебскую областную Госавтоинспекцию. Авария произошла вчера, в...
Экипаж Полоцкого ГАИ оказался участником ДТП. Столкновение с автомобилем Opel-Astra произошло в г.Полоцк, во время проезда автомобиля ГАИ к месту ДТП, и в результате сам оказался в аварии. Авто-происшествие случилось в конце...
Отдел Госавтоинспекции на ул.Держинского,2 сформирован в конце февраля 2015 года. Создание отдела, позволяет осуществлять более оперативную реакцию на возникающие в городе дорожные происшествия. По словам Александра...
Житель города Новополоцк, выехав на полосу встречного движения, стал причиной серьезного ДТП со смертельным исходом. Авария произошла вчера, около 11:00, на трассе Новополоцк - Минск, новополочанин совершал обгон впереди...
Согласно информации, размещенной на официальном сайте УГАИ, за прошедшие выходные на дорогах нашей страны произошло 400 ДТП с материальным ущербом, 26 ДТП, в которых 4 человека погибли (3 пассажира и 1 пешеход) и 27 получили...
Хотя зима в самом разгаре странная погода творится за окном. Сначала все замерзает, затем в течение дня держится плюсовая погода и все тает, как будто весна пришла, за ночь все лужи снова замерзают и утром нельзя ступить ногой...
Жаль, когда жизнь обрывается внезапно. Обидно, когда погибают и умирают молодые, которым еще надо жить и жить, создавать семьи, заводить детей, растить их, заниматься карьерой и так далее. Почему так происходит? Кто решает судьбы...
29 ноября в 04.40 вблизи деревни Заозерье Полоцкого района произошло ДТП. 21-летний житель деревни Веснянка, управляя автомашиной "Саманд" в состоянии алкогольного опьянения, съехал в кювет. ...
В городе с участием пешеходов совершено 12 ДТП, в которых погибло 2 человека, а ранено 10. При этом уменьшилось число ДТП по вине пешеходов, в которых пострадавшие получили травмы различных степеней тяжести. Гибели пеших...
Ужасная авария на трассе Полоцк-Витебск произошла сегодня. Легковой автомобиль "Audi" столкнулся с грузовым автомобилем "Iveco". Столкновение произошло в движении на высокой скорости, в результате которого водитель и двое...