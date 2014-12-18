Новшество в отношении сдачи прав, которые важно знать полочанам

Согласно постановлению МВД от 11 апреля 2017 года № 91, которое опубликовано на сайте Национального правового портала, в Беларуси больше нельзя будет сдавать в разных населенных пунктах «площадку» и «город» на практическом экзамене на права. Согласно постановлению МВД от 11 апреля 2017 года № 91, которое опубликовано на сайте Национального правового портала, в Беларуси больше нельзя будет сдавать в разных населенных пунктах «площадку» и «город» на практическом экзамене на права.

Раньше, люди сдавали «площадку», например, в Минске, а «город» — по месту своей регистрации, где-нибудь в регионе. При таком порядке сдачи экзамена не предоставляется возможным поэтапно вносить результаты практического экзамена в базу данных.

Старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД Александр Смирнов пояснил, что когда результаты вносились на основании личной подписи экзаменатора в карточках, то зачастую возникал вопрос достоверности. Поэтому, данный нюанс в МВД учли, и теперь экзаменуемые уже не смогут разбивать экзамен. Тем не менее, за ними остается право выбора — сдавать его по месту регистрации либо по месту нахождения автошколы.





Однако, это далеко не все нововведения. Так, изменения коснулись видеофиксации при сдаче практического экзамена на вождение. Ранее, от неё можно было отказаться. Но опыт показал, что если такой отказник подавал апелляцию, то в некоторых случаях не представлялось возможным объективно ее рассмотреть. Поэтому, Александр Смирнов отметил: "Теперь во время практического экзамена видеофиксация будет проводиться обязательно".





Кроме того, в МВД уточнили, какие именно гаджеты нельзя будет брать с собой на теоретический экзамен. Речь идет в том числе об электронных устройствах, носителях информации, средствах мобильной связи. При себе можно иметь только паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца) и документы, которые нужны для этой административной процедуры.





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