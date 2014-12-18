Новшество в отношении сдачи прав, которые важно знать полочанам

Сдача теоретического и практического экзамена в ГАИ существенно подорожала. Теперь за «практику» придется выложить в 10 раз больше, чем прежде, — 1 базовую величину (180 тыс. руб. на сегодняшний день) вместо 0,1 ранее. Попытка...
В конце учебного года, да впрочем и в самом его разгаре, часто нас сбивают с ног экзамены. Они всегда "приходят" так неожиданно, заставая нас врасплох, что мы хватаемся за голову не зная что нам делать и куда бежать! Готовиться...
Общеизвестно, что процесс адаптации школьника во взрослой жизни начинается с процесса получения им знаний и умений в процессе школьного обучения. Именно здесь, в стенах средне образовательного учреждение, молодые люди постигают...
Еще со школьной скамьи каждый из нас знает о том, что миграция населения была, есть и будет продолжаться. Кто-то покидает родную страну ради лучшей доли, кто-то просто хочет заработать денег и обеспечить себе и своим родным...
Мечтаете сеть за руль железного коня? Надоели бесконечные пешие прогулки и часовые поездки на общественном транспорте? Предпочитаете планировать семейный отдых где-нибудь на природе за городом, но вот воплотить мечты в реальность...
На рождественские праздники из сейфа в здании, в котором находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК), были похищены почти 270 тысяч долларов. Это следует из...
С 26 апреля изменяются сроки выполнения и размер оплаты некоторых процедур подразделений по гражданству и миграции. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Так, с 0,5 до 1 базовой величины (на данный момент базовая величина...
На сегодняшний день на дороге за рулем можно увидеть как представителей мужского пола, так и представительниц женского пола. И хотя, многие мужчины считают, что женщина за рулем похожа на обезьяну с гранатой, в этом вопросе с...
ГИБДД может аннулировать удостоверения водителей, которые обучились или обучаются в автошколах, не прошедших проверку. Проверку прошли только около 15 процентов автошкол РФ, многие продолжают работу незаконно. Если у...
В первых числах апреля этого года в Черногории вступает в силу Закон об иностранных гражданах, одобренный в декабре 2014 года парламентом страны, появление которого в стране давно ожидают, отмечают эксперты рынка недвижимости...
Автомобили, появившиеся несколько веков назад, сегодня стали пользователь особой популярностью среди самых разных категорий граждан. В настоящее время авто есть практически в каждой семье. И это не мудрено, поскольку наличие...
Едва ли в современном мире найдется хотя бы один единственный человек, который бы не был знаком с такой проблемой, как регистрация по месту жительства. Этот вопрос в последнее время приобретает всю большую популярность не только...
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 7-8 мая 2015 года он, с белорусской делегацией посетит Москву и "продемонстрирует единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу", а также примет участие в ряде...
Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» не отменялся и не приостанавливался. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
Хотите понять Одессу? Загляните в местные дворики! Они настолько колоритны, что некоторые едут в город только ради них. Считается, что они представляют собой своеобразную коммунальную квартиру. Конечно, чтобы совсем...
Ни для кого не секрет, что проблема перевозки детей к месту учебы и обратно стоит особенно остро. Во многих регионах нашей страны добраться до школьных учреждений бывает не просто сложно, а практически невозможно. Большое...
Каждый гражданин Российской Федерации знает о том, что с 2011 года введен закон, обязующий всех оформить медицинское страхование. Однако с 2013 года введены изменения и дополнения в этот закон. И вот с ними знаком не каждый...
Профессия бухгалтера одна из самых тяжелых, так как именно этим людям нужно быть внимательными на каждом этапе своей деятельности. Наиболее ответственный момент в работе такого специалиста наступает в конце очередного квартала,...
На сегодняшний день Республика Беларусь остается единственным стабильным полноправным партнером Российской Федерации. Нельзя также не отметить тот факт, что ее законы часто схожи с законами РФ. Особенно в отношении недавней...