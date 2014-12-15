Полоцкие водители могут готовится к переменам

Перемены коснуться мелких правонарушителей дорожного движения. То, что грядут изменения следует из письма заместителя начальника управления столичной ГАИ Дениса Ульянского, которым он ответил на петицию белорусских автомобилистов. . То, что грядут изменения следует из письма заместителя начальника управления столичной ГАИ Дениса Ульянского, которым он ответил на петицию белорусских автомобилистов.





Напомним, что ещё в середине марта появилась петиция, в которой инициаторы просят отменить изъятие водительских удостоверений и талона при рассмотрении мелких правонарушений. Авторы обращения предлагали «изымать в/у и выдавать взамен временное удостоверение только при совершении крупных ДТП, где необходимы последующие процессуальные действия, следственные эксперименты, в страховых случаях, в том числе за управление в пьяном виде, и нарушения, связанные с перемещением контрабанды».





Если речь идет о таких мелких правонарушениях как неправильная парковка, нарушение скоростного режима и других, не повлекших за собой тяжкие последствия или повреждения имущества, то нет необходимости в изъятии водительского удостоверения или талона к нему для дальнейшего ведения административного процесса в ГАИ, где назначат только суммы штрафа для оплаты. В связи с этим, руководство столичной ГАИ отреагировало на петицию, прислав ответ за подписью замначальника ГАИ Дениса Ульянского. В письме отмечается, что, согласно ч. 2 ст. 8.9 ПИКоАП, водительское удостоверение и талон изымаются за нарушения ПДД, за совершение которых водитель может быть лишен «прав», а за нарушения, по которым грозит только штраф, — изымается только талон. При этом данную систему вскоре ждёт реформа.





Известно, что законопроект, предусматривающий упразднение талонов к водительскому удостоверению на данный момент уже находится на этапе согласования. Денис Ульянский в своём письме добавил: "Полагаю, данные изменения в полной мере отвечают вашим пожеланиям. Функции уплаты штрафов посредством системы расчета ЕРИП, в том числе через платежные терминалы, уже реализованы".





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