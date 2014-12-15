Полоцкие водители могут готовится к переменам

Ужесточение наказания за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения коснулось не только лиц, повторно в течение года управлявших транспортными средствами, но и лиц, допустивших нарушения Правил...
В жизни довольно часто происходят те события, исход которых мы хоть и можем предсказать, но в силу самых разнообразных обстоятельств просто не хотим этого делать. Так, например, уже немалое количество раз говорилось о том, что...
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
Такой вид страхования как Осаго отличается своей нестатичностью, его стоимость претерпевает определенные изменения и варьируется в зависимости от многих факторов, включая особенности автомобиля, владельца и экономическую ситуацию...
Отдел Госавтоинспекции на ул.Держинского,2 сформирован в конце февраля 2015 года. Создание отдела, позволяет осуществлять более оперативную реакцию на возникающие в городе дорожные происшествия. По словам Александра...
Все магазины ОМА, деятельность которых была приостановлена Минторгом, вернулись к работе. Напомним, что с 11 января этого года Министерство торговли Республики Беларусь приняло решение приостановить работу восьми магазинов...
Согласно постановлению МВД от 11 апреля 2017 года № 91, которое опубликовано на сайте Национального правового портала, в Беларуси больше нельзя будет сдавать в разных населенных пунктах «площадку» и «город» на практическом...
Работники государственного предприятия "Полоцкий винодельческий завод" написали открытое письмо Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. В этом письме высказаны претензии к руководству предприятия по ряду нарушений прав...
По информации УГАИ МВД Беларуси 2270 автомобилей были конфискованы у владельцев за 2014 год, в связи с вождением во время пребывания в нетрезвом состоянии. За 11 месяцев 2014 года 2270 транспортных средств были...
Мобильность в современном мире играет очень и очень важную роль. Такое качество высоко ценится некоторыми крупными компаниями. Однако, достигнуть именно его можно лишь получив заветное водительское удостоверение, и прикупив...
Полоцкие пограничники осуществили задержание целой группы нелегальных переселенцев вместе с проводниками, пытающихся проникнуть на территорию Латвии через линию белорусско латвийской границы. Задержание состоялось на территории...
По сообщению городской Госавтоинспекции, только сначала этого года в Новополоцке сотрудниками ГАИ задержан 191 человек, севший за руль в нетрезвом состоянии. Повторная езда в нетрезвом состоянии зафиксирована в 8 случаях. ...
Владельцы и собственники транспортных средств самых разнообразных торговых марок, а также просто те современные представители человеческого общества, которые имеют водительское удостоверение, прекрасно помнят о том, что согласно...
Помощник начальника Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко сообщил корреспондентам, что в Брасловском районе Витебской области было задержано двое выходцев из Грузии. Грузинских нелегалов задержали на дороге, ведущей в один...
Специалисты обнаружили нарушения в каждом проверенном магазине сети. Напомним, на прошлой неделе Министерство торговли приняло решение о закрытии семи магазинов бытовой техники «Электросила» и «5 элемент». Руководство...
В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...
На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
34-летний новополочанин, работник ОАО «Нафтан», сам по себе, может, человек и не плохой. Однако завелась у него в последнее время довольно вредная привычка. Любит покататься на машине после принятия внутрь чего-нибудь...
Уже давно в нашем городе сложилась не простая ситуация с парковками автомобилей. Однако, после того, как улицы города замело снегом эта сложная проблема обострилась ещё больше. Автолюбители часто бросают свой транспорт в местах,...