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      • Полоцк готовится к большому празднику

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 08:25
      (голосов: 1)
      Полоцк готовится к большому праздникуВ Полоцке праздничные мероприятия стартуют 6 мая опен-эйром «Стихи над городом», организованным районной центральной библиотекой им. Ф. Скорины. Действие будет разворачиваться на площадке у памятного знака «Географический центр Европы». Ветераны Великой Отечественной войны, узники фашистских концлагерей и жители города станут слушателями и зрителями литературно-музыкальной композиции. Для них с искренними песнями, стихами, монологами выступят военнослужащие 377 гвардейского зенитного ракетного полка, учащиеся Полоцкого кадетского училища, поэты литературного объединения «Полоцкая ветвь» и многие другие.

      В пресс-службе Полоцкого райисполкома сообщили: " Также сотрудники центральной библиотеки подготовили книжную экспозицию, обзор агитплакатов времен ВОВ, демонстрационную карту города с изображениями полочан - Героев Советского Союза. Каждый пришедший сможет получить поздравление в форме "Письма надежды". А в завершение планируется запустить в мирное небо воздушные шары".

      Кроме того, специально к знаменательному дню, на территории 14 сельсоветов будут курсировать празднично украшенные «Автобусы Победы», пассажирами которых станут председатели сельисполкомов, представители районных организаций Белорусского общественного объединения ветеранов, БРСМ, пионеры, работники культуры, СМИ и другие. Они доедут до каждого ветерана, чтобы поздравить его с Днем Победы, отдадут дань памяти павшим в военные годы и совершившим ратный подвиг во имя Родины. 

      Отдельная программа запланирована и непосредственно на 9 мая. В это день возле воинских захоронений будут организованы «Вахты памяти», уроки мужества, митинги, возложения венков и цветов. Все акции завершатся в полдень минутой молчания, повсеместно зажгутся «свечи памяти». 

      Отметим, что  мероприятия организуются Полоцким районным исполнительным комитетом, сельскими исполнительными комитетами, Полоцкой районной организацией ОО «БРСМ», организациями города и района. 
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