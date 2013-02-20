Полоцк готовится к большому празднику

С 7 по 9 мая в Полоцком районе пройдет патриотическая акция «Автобус Победы», приуроченная 70-летию Дня Победы. Планируется, что участники акции в празднично украшенных автобусах, проедут по всему Полоцкому району, с остановками...
На минувшей неделе в деревне Бабыничи Полоцкого района произошло значимое событие: состоялось перезахоронение в братскую могилу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, останков еще одного земляка – Иосифа Васильевича...
09 мая 2015 года, всеми теле- и радио- каналами Полоцкого района, на одну минуту прекратится вещание. Минутой тишины, люди почтят память погибших в годы войны. Такая акция под названием «Минута молчания в память павших...
Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Новополоцкого горисполкома Андрей Владимирович Одиночкин рассказал о том, что Новополоцк получил юбилейные медали. Согласно Указу Президента РБ от 22 мая 2014 года...
Поздравления с 1153-летием Полоцка, прозвучали от председателей райисполкома и городского совета депутатов. Уважаемые полочане, жители и гости города! От всего сердца поздравляем вас с Днем памяти преподобной Ефросинии...
29 - 31 мая Гребная база Международная встреча по гребле академической городов-побратимов «Под парусом дружбы». 30 мая ДК КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Мероприятия в рамках Дня химика. Стадион «Спартак»...
Полоцк и Полоцкий район проведут праздничные мероприятия приуроченные Дню Независимости Беларуси: 2 и 3 июля - Полоцкий район проведет патриотическую акцию «Никто не забыт» и «Автобус освобождения». 3 июля (10:00) -...
Участники автомобильного пробега под названием "Дороги 1941" посетили Полоцк. Маршрут пробега проходит по местам бывших военных сражений. Организатором авто-пробега выступают представители местной белорусской...
Полотчина занята подготовкой празднования Дня защитника Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. В ходе праздничных мероприятий состоится митинг и торжественное возложение цветов у памятника Освободителей Полоцка у воинских...
В настоящее время Полоцк имеет свою добровольную дружину надзора за порядком и дорожным движением, теперь данную работу поддержат и представители молодежи. По словам Анны Серко первого секретаря Полоцкой районной БРСМ-организации...
Жители Полоцка высказали уважение к отстоявшим спокойствие и мир на полоцкой земле воинам. Свое уважение полочане посвятили 71-й годовщине освобождения Беларуси, возложив к братским могилам, обелискам, памятным знакам, памятникам...
Городские розничные торговые сети Полоцка, 2 мая 2015 года, будут проводить «Единый день скидок» на непродовольственные товары. Данное мероприятие пройдет в рамках республиканской акции. Скидка в 15-20% будет предоставлена...
В среду, 22.04.2015 в честь 70-летия Великой Победы, ГУО «Боровухский ясли-сад №1 г.Новополоцка» провел конкурс чтецов, в ходе которого воспитанниками детского сада средней и старшей группы были выразительно рассказаны стихи...
Международный детский турнир по плаванию им. Героя Советского Союза Степана Пашкевича, состоится 21-25 апреля 2015 года в Полоцком районе. Турнир соберет шестьсот пятьдесят участников из 9 стран. По сообщению Полоцкого...
Весна 2015 года обещает Полоцку большое количество зелени и свежего воздуха. В рамках реализации городской инициативы, получившей поддержку европейских партнеров, в нынешнем сезоне в Полоцке высадят около 4 000 деревьев и 75 000...
Мероприятия по празднованию Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь: с 18 февраля по 24 февраля 2013 г.: 20.02.2013 г. – в 14:30 в спортивном зале ГУО «Средняя школа № 2 г. Полоцка»...
В Полоцке решили изменить концепцию празднования Дня города, усилив духовно-нравственную составляющую программы праздничных мероприятий. Празднование Дня Полоцка состоится 31 мая 2015 года. Основой торжеств станет идея почитания...
31.10.2015г. в Полоцке состоятся общественные мероприятия посвященные общегородскому субботнику. Проведение мероприятий также пройдет на территориях Полоцкого района. Чистоту и порядок в ближайшую субботу наведут по всей...
Присоединится к участникам спортивного марафона, всех жителей Полоцка и Новополоцка, приглашает Общественное объединение «БРСМ». Проведение веломарафона в рамках празднования Дня Полоцкого Государственного университета,...