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      • На "Нафтане" появилось очередное новшество

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 08:19
      (голосов: 1)
      нафтанНа этот раз изменения коснулись установки замедленного коксования. На ней был выполнен уникальный монтаж многотонной этажерки.

      22 апреля текущего года был произведён монтаж финального элемента металлоконструкции коксовой этажерки установки замедленного коксования (УЗК) ОАО "Нафтан". Данный монтаж позволил выйти на рекордную для технологических объектов Беларуси высотную отметку в 113 м, а если учесть фундамент глубокого залегания она превысит и все 130 м. Уникальным монтаж можно назвать по той причине, что аналогов многим проведенным на этом объекте операциям в истории отечественного спецстроя еще не было.

      Неудивительно что такой сложный проект производства работ, в рамках которого ОАО "Нефтезаводмонтаж" сотрудничает с компанией "Маммут", потребовал двухлетней подготовки, и это время было потрачено не зря. В конце первой декады марта 2017 года на объекте начался самый ответственный этап - по монтажу крупногабаритного крупнотоннажного технологического оборудования. 30 марта и 1 апреля на главной строительной площадке "Нафтана" проходил монтаж коксовых камер весом свыше 450 т каждая и диаметром более 8 м. Кранами-многотонниками эти барабаны были установлены на 50-метровый постамент. Для финальной операции - монтажа каркаса системы гидрорезки кокса - долго ждали подходящих погодных условий: погода должна была быть безветренной для безопасного подъема конструкции на большую высоту. Эта работа также была выполнена с помощью уникального крана Mammoet грузоподъемностью 1,6 тыс. т. 

      Теперь осталось запустить обновленный процесс, что принесет значимую пользу. Ведь именно внедрение Внедрение процесса замедленного коксования позволит заводу дополнительно получать дизельное топливо, бензин, а также новую продукцию - нефтяной кокс и элементарную серу. По некоторым подсчётам ожидается, что предприятие в два раза снизит производство мазута и увеличит глубину переработки нефти на 12-15%.

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