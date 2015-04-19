На "Нафтане" появилось очередное новшество

Дорожный бордюр, является своего рода уникальным архитектурным решением. С одной стороны он красиво дополняет дорогу или тротуар, с другой - защищает дорогу от разрушения! При строительстве и прокладке дорог и тротуаров,...
Дорожный бордюр, является своего рода уникальным архитектурным решением. С одной стороны он красиво дополняет дорогу или тротуар, с другой - защищает дорогу от разрушения! При строительстве и прокладке дорог и тротуаров,...
Инжиниринговая компания «Машсистем» оказывает комплексные услуги по разработке ректов переоснащения производств, в том числе услуги по монтажу и шеф-монтажу металлообрабатывающих станков и центров на предприятии заказчика. У...
Современные многопрофильные компании профессионально осуществляют монтаж вентиляции и других инженерных систем различного уровня сложности. Комплексность оказываемых услуг позволяет работать с любыми объектами и любыми наружными...
Для того чтобы дом стал действительно светлым, теплым и безопасным понадобятся профессиональные услуги электрика отвечающего всем современным требованиям к специалисту данного типа. Специалист сможет осуществить современное...
Строительство набирает обороты с каждым днем. Увеличение спроса на новые квартиры и дома вызвано стремлением современного человека обеспечить высший уровень комфортной жизни себе и своим близким. Именно по этой причине можно...
На транспортную проходную ОАО«Нафтан» 16.07.2015 года прибыло очередное крупногабаритное оборудование. На предприятие доставлена 104-тонная польская емкость V-151. Предназначением емкости является хранение азота для последующего...
На строительную площадку главного инвестиционного объекта «Нафтана» доставили 334 тонны негабаритного груза, включающего в себя 7 колонн для установки замедленного коксования. Доставка из Испании в Беларусь, организованна службой...
Очистка сточных вод – это комплекс мероприятий по устранению загрязнений содержавшихся в бытовых и промышленных стоках. Очистка обеспечивает безопасную жизнедеятельность городов, поселков и частных предприятий. Она приводит к...
20 апреля 2015 года, в Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности. Ожидается ветряная, облачная с прояснениями, погода, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
В д.Фариново Полоцкого района, реализован уникальный проект современного завода, выпускающего металлоконструкции и нестандартизированное оборудование. Основанием для строительства завода стала база бывшего домостроительного...
В городе Новополоцк с 17 марта 2015 г. по 17 апреля 2015г. , пройдут общественные обсуждения относительно строительства установки «Производство водорода» на ОАО «Нафтан». Установка «Производство водорода» на ОАО «Нафтан»,...
Вне сомнения, те, кто постоянно, а точнее ежедневно садятся за руль автомобиля, внимательно следят за ценами на топливо. Неудивительно, ведь эта статья расходов систематически увеличивается, негативно сказываясь на семейном...
Если хочешь быть перспективным и успешным – будь прагматичен, мысли на много шагов вперёд! Это истина хорошо известна руководству ОАО «Нафтан». Не останавливаясь на достигнутом, предприятие постоянно живёт новыми идеями, работает...
Прошедшие выходные были посвящены работникам нефтяной промышленности. В этом году их профессиональный праздник прошёл под знаком грандиозных перемен, связанных со строительством. Как был Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в...
Металлоконструкции сегодня применяются практически повсеместно. И связано это с тем, что многие современные представители человеческого общества уже смогли по достоинству оценить все те преимущества, которые обеспечиваются...
В возведении каждого типа строительных объектов есть свои сильные и слабые стороны, о которых может знать только специалист. Поэтому поручать возведение той конструкции, которая несколько отлично от обычной типовой застройки,...
Современное человечество все без исключения привыкла к комфортабельной жизни. Использовать все блага цивилизации для удовлетворения определенных нужд стало возможно благодаря техническому прогрессу. Конечно, на ум...
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько лет назад была проложена ваша проводка? Нуждается ли она в обслуживании специалистов? Какой срок ее безопасной эксплуатации? Вряд ли! А, между прочим, зря! От правильного...