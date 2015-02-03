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      • Конкурс "Наши песни родному краю..."

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 09:54
      (голосов: 1)
      Наши песни родному краю2 апреля  в молодёжной столице Беларуси 2017 года, в Полоцке собрались одарённая талантливая молодёжь, творческие люди из 7 регионов Витебской области (Орши, Дубровно, Городка, Глубокого, Лепельского района, и конечно же, Полоцка и Новополоцка), чтобы представить на суд жюри и зрителей не только вокальное  мастерство, но и свои авторские песни на молодёжном конкурсе-шоу «Наши песни - родному краю…». Всего было подано 4 заявки для участия в номинации «вокальный ансамбль» и 17 заявок – в номинации «солист-вокалист». В рамках конкурса проводилась акция «АРТ-пространство» (экспозиция творчества региональных самодеятельных авторов – выставка дипломов, наград, книг, сборников, компакт-дисков и т.д.), в которой приняли участие 12 композиторов и поэтов Витебщины. У самодеятельных композиторов также была возможность «побороться» за звание «Лучшее авторское произведение» и «Лучшая аранжировка». Диплом получил и самый талантливый молодой автор.

      Способности участников и песни оценивало профессиональное жюри:
      Главный дирижёр ГУ «Витебский областной методический центр народного творчества» -  Слинькова Антонина Павловна
      Ведущий методист по любительским объединениям  Витебского областного методического центра народного творчества  - Струнченко Андрей Андреевич
      Преподаватель Полоцкого колледжа Витебского государственного университета им.П.М.Машерова  -  Шибуняева  Татьяна Игоревна 
      Директор радиостанции «Европа+ Полоцк» - Петровский Юрий Викторович
      Артист, музыкант, шоумен, организатор известных 
      фестивалей «Рок-Кола» и «Хали-Хало»  - Анищенко Сергей Иванович
      Директор частного торгового унитарного предприятия 
      «Интелл-экт» - Моор Александр Андреевич

      С целью популяризации наиболее удачных песен региональных авторов каждый из участников получил в подарок диск со звукозаписями и сборник с нотами и текстами песен самодеятельных авторов, которые прозвучали в рамках молодёжного конкурса-шоу «Наши песни - родному краю…».
       
      В итоге, награды были распределены следующим образом:
      Диплом «Лучшая аранжировка» - Дёмина Наталья Ивановна, руководитель народной студии эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры»
      Диплом «Лучшее авторское произведение» - Хилькевич Ольга, солистка народной студии эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры»
      Диплом «Молодой автор» - Суровицкая Валерия, ГУО «Оршанская детская школа искусств № 3»
      Диплом «Творческое молодое поколение» - вокальная группа «Этуаль», районный Дом культуры ГУК «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района» (рук. Ольга Малец»
      Диплом «Удачный молодёжный дебют» - Аникеева Оксана и народный ВИА «Аурум» г. Дубровно (рук. Александр Хатеев)
      В номинации «Вокальный ансамбль»:
      Диплом 2-ой степени – вокальный ансамбль «Only Ahead», ГУО «Оршанская ДШИ № 3» (рук. Екатерина Железнякова)
      Диплом 1-ой степени – вокальное трио народной студии эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» (рук. Наталья Дёмина)
      В номинации «Солист-вокалист»:
      Диплом 3-й степени – Шитькова Марина, ГУК «Оршанский ГЦК «Победа» (рук. Яков Посудневский);
       - Пилипёнок Юлия, солистка народной эстрадной вокальной студии «Музыкальная волна» ГУК «Полоцкий городской Дворец культуры» (рук. Анна Зарюто)
      Диплом 2-ой степени – Богданова Нелли, ГУК «Центр традиционной культуры и народного творчества Городокского района»;
       - Зайцева Надежда, солистка народной студии эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» (рук. Наталья Дёмина)
      Диплом 1-ой степени – Боровик Екатерина, ГУК «Оршанский городской Центр культуры «Победа» (рук. Яков Посудневский)
      Гран-при – Винскович Владислав, Дворец культуры ОАО «Нафтан» г. Новополоцк (рук. Андрей Митрошкин)
      Мы поздравляем победителей молодёжного конкурса-шоу «Наши песни родному краю...» и выражаем огромную благодарность всем партнёрам, спонсорам и тем неравнодушным людям, которые оказали помощь и поддержку в организации и проведении мероприятия. Благодарим за активное участие образцовый танцевальный коллектив «Школьный квартал» ГУО «Средняя школа №5 г. Полоцка», театр мод «НАДВИНА» УО «Полоцкий химико-технологический колледж», образцовую студию эстетического воспитания «Колибри»  ГУК «Полоцкий ГДК», танцевальный коллектив «Держи ритм» филиала УО «БГТУ» «Полоцкий государственный лесной колледж».

       Надеемся, что этот конкурс будет жить. И в следующем году ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» вновь откроет свои двери, чтобы в его стенах звучали песни родному краю...

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю

      Наши песни родному краю


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