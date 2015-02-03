Конкурс "Наши песни родному краю..."

2 апреля в молодёжной столице Беларуси 2017 года, в Полоцке собрались одарённая талантливая молодёжь, творческие люди из 7 регионов Витебской области (Орши, Дубровно, Городка, Глубокого, Лепельского района, и конечно же, Полоцка и Новополоцка), чтобы представить на суд жюри и зрителей не только вокальное мастерство, но и свои авторские песни на молодёжном конкурсе-шоу «Наши песни - родному краю…». Всего было подано 4 заявки для участия в номинации «вокальный ансамбль» и 17 заявок – в номинации «солист-вокалист». В рамках конкурса проводилась акция «АРТ-пространство» (экспозиция творчества региональных самодеятельных авторов – выставка дипломов, наград, книг, сборников, компакт-дисков и т.д.), в которой приняли участие 12 композиторов и поэтов Витебщины. У самодеятельных композиторов также была возможность «побороться» за звание «Лучшее авторское произведение» и «Лучшая аранжировка». Диплом получил и самый талантливый молодой автор.
Способности участников и песни оценивало профессиональное жюри:
Главный дирижёр ГУ «Витебский областной методический центр народного творчества» - Слинькова Антонина Павловна
Ведущий методист по любительским объединениям Витебского областного методического центра народного творчества - Струнченко Андрей Андреевич
Преподаватель Полоцкого колледжа Витебского государственного университета им.П.М.Машерова - Шибуняева Татьяна Игоревна
Директор радиостанции «Европа+ Полоцк» - Петровский Юрий Викторович
Артист, музыкант, шоумен, организатор известных
фестивалей «Рок-Кола» и «Хали-Хало» - Анищенко Сергей Иванович
Директор частного торгового унитарного предприятия
«Интелл-экт» - Моор Александр Андреевич
С целью популяризации наиболее удачных песен региональных авторов каждый из участников получил в подарок диск со звукозаписями и сборник с нотами и текстами песен самодеятельных авторов, которые прозвучали в рамках молодёжного конкурса-шоу «Наши песни - родному краю…».
В итоге, награды были распределены следующим образом:
Диплом «Лучшая аранжировка» - Дёмина Наталья Ивановна, руководитель народной студии эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры»
Диплом «Лучшее авторское произведение» - Хилькевич Ольга, солистка народной студии эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры»
Диплом «Молодой автор» - Суровицкая Валерия, ГУО «Оршанская детская школа искусств № 3»
Диплом «Творческое молодое поколение» - вокальная группа «Этуаль», районный Дом культуры ГУК «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района» (рук. Ольга Малец»
Диплом «Удачный молодёжный дебют» - Аникеева Оксана и народный ВИА «Аурум» г. Дубровно (рук. Александр Хатеев)
В номинации «Вокальный ансамбль»:
Диплом 2-ой степени – вокальный ансамбль «Only Ahead», ГУО «Оршанская ДШИ № 3» (рук. Екатерина Железнякова)
Диплом 1-ой степени – вокальное трио народной студии эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» (рук. Наталья Дёмина)
В номинации «Солист-вокалист»:
Диплом 3-й степени – Шитькова Марина, ГУК «Оршанский ГЦК «Победа» (рук. Яков Посудневский);
- Пилипёнок Юлия, солистка народной эстрадной вокальной студии «Музыкальная волна» ГУК «Полоцкий городской Дворец культуры» (рук. Анна Зарюто)
Диплом 2-ой степени – Богданова Нелли, ГУК «Центр традиционной культуры и народного творчества Городокского района»;
- Зайцева Надежда, солистка народной студии эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» (рук. Наталья Дёмина)
Диплом 1-ой степени – Боровик Екатерина, ГУК «Оршанский городской Центр культуры «Победа» (рук. Яков Посудневский)
Гран-при – Винскович Владислав, Дворец культуры ОАО «Нафтан» г. Новополоцк (рук. Андрей Митрошкин)
Мы поздравляем победителей молодёжного конкурса-шоу «Наши песни родному краю...» и выражаем огромную благодарность всем партнёрам, спонсорам и тем неравнодушным людям, которые оказали помощь и поддержку в организации и проведении мероприятия. Благодарим за активное участие образцовый танцевальный коллектив «Школьный квартал» ГУО «Средняя школа №5 г. Полоцка», театр мод «НАДВИНА» УО «Полоцкий химико-технологический колледж», образцовую студию эстетического воспитания «Колибри» ГУК «Полоцкий ГДК», танцевальный коллектив «Держи ритм» филиала УО «БГТУ» «Полоцкий государственный лесной колледж».
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