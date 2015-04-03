В восьмом микрорайоне Новополоцка открыли новую ясли-сад-начальную школу

Футбольный клуб Белоруссии «Нафтан» получит финансирования участия в высшей лиге. Об этом информирует председатель клуба Леонида Подлипский. Сообщается, что во вторник, 28 марта, прошла встреча представителей руководства...
Сегодня, 15 ноября, состоится торжественное открытие школы в учебно-педагогическом комплексе «Ясли-сад — начальная школа» в Новополоцке. Об этом сообщил начальник отдела образования спорта и туризма горисполкома Сергей...
Речь идет о новой начальной школе в 8-м микрорайоне города Новополоцка. Строительство первой и второй очередей комплекса началось в 2011 году. В апреле 2015 года были сданы ясли-сад, рассчитанные на 257 места для детей...
По мнению Николая Шерстнева, председателя областного исполнительного комитета, Витебской области необходимо снижать показатели зависимости от таких предприятий как «Нафтан» и Лукомльская ГРЭС,- сообщает Белта. Областной...
В среду с двухдневным визитом в Новополоцк прибыла латвийская делегация представителей образовательной сферы латвийского города Лудзы. Со стороны Новополоцка гостей встречала делегация во главе с Олегом Буевичем, заместителем...
Соня Барбашова, Миша Зинкевич, Егор Каменецкий - новополочане которым 21 октября 2015г. исполнился один месяц. Каждый их этих юных жителей нашего города - обладатель почетного звания «Дитя мира». А все потому, что каждый из...
Пятеро малышей, среди которых один мальчик и четверо девочек, появились на свет в Новополоцке на День Матери (14.10.2015г.). На следующий день с поздравлениями для мам в Новополоцкий роддом прибыл Дмитрий Демидов, городской глава...
По сообщению Дмитрия Демидова, председателя Новополоцкого городского исполкома, городская трамвайная линия будет продлена к Заводскому проспекту и району новозастройки, сообщил председатель в ходе встречи с работниками "Нафтана"....
Девятый микрорайон Новополоцка, 06 августа стал свидетелем церемонии торжественного открытия нового городского бульвара Кунцевича. Открытие прошло при участии Дмитрия Демидова - председателя горисполкома, городских руководителей,...
Для новых предприятий в Витебском регионе нужны активные частные инвесторы, такое мнение прозвучало от Геннадия Гребнева, председателя Витебского областного исполнительного комитета, в ходе выездного заседания проходящего в...
Сегодня ГУ «Централизованная библиотечная система г. Новополоцка» принимала участников областного семинара на тему «Публичные библиотеки Придвинья: итоги, достижения, проблемы». Сотрудники библиотеки и представители городской...
Уникальное образовательное учреждение ясли-детсад-начальная школа, заработал в Новополоцке. 03.04.2015 в пятницу, была торжественно открыта первая часть детского учреждения, аналогичных проектов на данный момент нет в Беларуси....
В Новополоцке "открыли" детский сад который в реальности не функционирует. По мнению пользователей социальных сетей, родителей маленьких ребятишек, буквально засыпавших своими сообщениями журналистов, детский сад открыт не для...
Подведены итоги ежегодно проводимого в Витебской области конкурса «Спасатели глазами детей». Ежегодный областной смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей», в 2015 принес победу для четырех юных жителей Полоцкого...
Вступив в должность председателя Новополоцкого горисполкома, Дмитрий Демидов постепенно знакомится с обстановкой на предприятиях и в учреждениях города. На прошлой неделе вместе с группой административных работников...
Новый год принёс с собой изменения в кадровом составе вышестоящего руководства. Президент страны всегда уделяет этому вопросу особое внимание, ведь от руководителя зависит практически всё. Александр Лукашенко,...
Нефтеград достойно справился с поставленными задачами и достиг высоких производственных результатов, став одним из лидером в области и республике. Все это – благодаря труду людей разных профессий: от строителя и учителя до...
Долгожданный детский сад на 215 мест открылся в микрорайоне«Аэропорт» 24 декабря. Для участия в торжестве приехал председатель Витебского облисполкома Александр Косинец."Долгожданный детский сад на 215 мест открылся в...
к юбилею родного города совершит 55 добрых дел, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела образования по идеологической работе Новополоцкого горисполкома Ирина Каспутис. Инициативу свершения в честь родного...