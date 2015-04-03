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      • В восьмом микрорайоне Новополоцка открыли новую ясли-сад-начальную школу

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 08:16
      (голосов: 1)
      В восьмом микрорайоне Новополоцка открыли новую ясли-сад-начальную школуВ восьмом микрорайоне Новополоцка открыли новую новостройку – ГУО «Ясли-сад-начальная школа». 
       
      В честь открытия второго пускового блока указанного объекта состоялась специальная церемония, в которой приняли участие представители городского и областного руководства,  а также различных организаций и учреждений, преподаватели, ученики и их родители.
       
      Владимир Пенин, зампредседателя облисполкома, поздравил новополчан с этим знаковым событием. Он отметил, что социально-экономическое развитие области подразумевает, помимо всего прочего, создание необходимых условий для комфортного проживания населения и воспитание, духовное и культурное развитие молодежи. Пенин подчеркнул, что ежегодно на развитие системы образования в регионе выделяется около 30% от всего областного бюджета. Он выразил мнение, что такие действия со стороны власти являются своего рода инвестицией в будущее страны.
       
      Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома, сообщил, что разработка и воплощение этого социального значимого проекта заняло более пяти лет. Он подчеркнул, что аналогов этого объекта в Витебской области нет. Демидов добавил, что осуществить задуманное не удалось бы без всесторонней поддержки руководства облисполкома и управления образованием. Так, огромный вклад в это дело внесла Наталья Кочанова, причем как на посту председателя горисполкома Новополоцка, так и в качестве вице-премьера Белоруссии.
       
      Данная школа, которой присвоили статус филиала ГУО «Гимназия №1», находится по улице Первостроителей. Ее директором стала Наталья Алданова. Здание школы включает в себя три этажа и 12 учебных классов, что позволяет обучаться 285 детям. Данный проект обошелся в 128 млрд белорусских рублей (неденоминированных).
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