В восьмом микрорайоне Новополоцка открыли новую ясли-сад-начальную школу

В восьмом микрорайоне Новополоцка открыли новую новостройку – ГУО «Ясли-сад-начальная школа». В восьмом микрорайоне Новополоцка открыли новую новостройку – ГУО «Ясли-сад-начальная школа».

В честь открытия второго пускового блока указанного объекта состоялась специальная церемония, в которой приняли участие представители городского и областного руководства, а также различных организаций и учреждений, преподаватели, ученики и их родители.

Владимир Пенин, зампредседателя облисполкома, поздравил новополчан с этим знаковым событием. Он отметил, что социально-экономическое развитие области подразумевает, помимо всего прочего, создание необходимых условий для комфортного проживания населения и воспитание, духовное и культурное развитие молодежи. Пенин подчеркнул, что ежегодно на развитие системы образования в регионе выделяется около 30% от всего областного бюджета. Он выразил мнение, что такие действия со стороны власти являются своего рода инвестицией в будущее страны.

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома, сообщил, что разработка и воплощение этого социального значимого проекта заняло более пяти лет. Он подчеркнул, что аналогов этого объекта в Витебской области нет. Демидов добавил, что осуществить задуманное не удалось бы без всесторонней поддержки руководства облисполкома и управления образованием. Так, огромный вклад в это дело внесла Наталья Кочанова, причем как на посту председателя горисполкома Новополоцка, так и в качестве вице-премьера Белоруссии.

Данная школа, которой присвоили статус филиала ГУО «Гимназия №1», находится по улице Первостроителей. Ее директором стала Наталья Алданова. Здание школы включает в себя три этажа и 12 учебных классов, что позволяет обучаться 285 детям. Данный проект обошелся в 128 млрд белорусских рублей (неденоминированных).

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