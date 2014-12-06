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      • Интерактивное занятие по правовым знаниям для учащихся школ г. Полоцка и Новополоцка во Всемирный день защиты прав потребителей

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 13:14
      (голосов: 1)
      Street lawВо Всемирный день защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта 2017, на базе Полоцкого государственного университета направление Street law провело интерактивное занятие для учащихся старших классов г. Полоцка и Новополоцка по теме «Защита прав потребителей в Республике Беларусь». В занятии приняли участие ученики 10-11 классов Государственного учреждения образования «Средняя школа №16 г. Полоцка», Государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Новополоцка» и Государственного учреждение образования «Средняя школа №12 г. Новополоцка».

      В рамках занятия были даны разъяснения по вопросу защиты прав потребителей при приобретении товаров ненадлежащего качества, рассмотрены вопросы возможности обмена и возврата товаров надлежащего качества, а также рассмотрены гарантии, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, при приобретении технически сложных товаров.

      Полученные теоретические знания участники сразу могли опробовать на практике посредством решения кейсов и рассмотрения смоделированных ситуаций. В ходе занятия школьникам предлагалось самостоятельно найти решение проблем, которые могут возникнуть в сфере защиты прав потребителей.

      В качестве тренеров выступили руководитель направления Street law старший преподаватель кафедры Гражданского права Савицкая Кристина Дмитриевна и студентка 3 курса юридического факультета Дорина Екатерина.

      Приглашаем учащихся старших классов посетить интерактивные занятия на базе юридического факультета 22 и 28 марта 2017 г.! 22 марта в 16.00 в учебном корпусе юридического факультета в пос. Междуречье пройдет занятие «Правовые аспекты фотосъемки». 28 марта в 16.00 в старом корпусе Полоцкого государственного университета, аудитория 423 пройдет занятие «Толерантность. Стереотипы. Дискриминация»
      Чтобы добраться к нам на факультет¸ который расположен в поселке Междуречье, на занятие 22 марта, Вам необходимо воспользоваться автобусом №21 «Новополоцк - Междуречье» и доехать до остановки «Междуречье». Отправление с автовокзала г. Новополоцка – 15-22
      Обратный автобус «Междуречье - Новополоцк » - 17.15.
      Старый корпус располагается по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина , 29.

      Более подробная информация о нас и наших занятий в группе ВК: https://vk.com/club62604436

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