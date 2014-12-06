Интерактивное занятие по правовым знаниям для учащихся школ г. Полоцка и Новополоцка во Всемирный день защиты прав потребителей

Накануне Дня независимости Туркменистана иностранные студенты юридического факультета, участники направления Street law вместе с руководителем старшим преподавателем кафедры Гражданского права Савицкой Кристиной Дмитриевной...
В апреле – мае 2016г. студенты юридического факультета, участники направления Street law провели занятия по темам: «Права пациента», «Возмездное оказание медицинских услуг», «Толерантность» для представителей Института...
7 апреля студенты юридического факультета, участники направления Street law провели тренинг по теме: «Защита прав потребителей» для представителей Института Золотого возраста г. Новополоцка. Институт золотого...
Студенты Полоцкого государственного университета провели интерактивные занятия по праву для учеников школы № 32 г. Бобруйска. Необычные занятия по правам человека были проведены на базе школы № 32 г. Бобруйска...
Ко Дню прав человека студенты юридического факультета УО «Полоцкий государственный университет», участники направления Street law провели цикл занятий по праву для школьников 9-11 классов г. Новополоцка и Витебска. ...
Лучшим студентам Полоцкого государственного университета выпала часть стать участниками Республиканского Президентского Бала, участие в бале также принимал Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Президентский бал...
Присоединится к участникам спортивного марафона, всех жителей Полоцка и Новополоцка, приглашает Общественное объединение «БРСМ». Проведение веломарафона в рамках празднования Дня Полоцкого Государственного университета,...
Встреча главного советника председателя Экономического Суда СНГ с полоцкими студентами юридического факультета, состоялась 13.04.2015 г. в стенах ПГУ. Корочкин Алексей Юрьевич посетивший Полоцкий государственный университет, сам...
Чемпионом Республиканской универсиады по армрестлингу, стал студент Полоцкого государственного университета Евгений Коваленко. Участников спортивного состязания проходящего с 14.04.2015 по 16.04.2015, встретила спортивная база...
Сборная команда Полоцкого государственного университета одержала победу на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки, проходящих в рамках Новополоцкой спартакиады проводимой среди коллективов физической культуры....
Учащимися Новополоцка и Полоцка, завоеван 21 диплом республиканской олимпиады по образовательным предметам, 7 из 21 дипломов заслужили участники олимпиады гимназии №2. Заключительный IV этап образовательной олимпиады,...
07.04.2015 года в стенах Полоцкого государственного университета, состоялось выездное заседание с участием руководителей и специалистов, курирующих вопросы государственной молодежной политики местных администраций районов в...
Две бронзовые, а также одна золотая медаль на счету спортсменов Полоцкого государственного университета. Заслужить такое количество медалей, полоцкие спортсмены смогли в течении всего нескольких первых дней апреля. Первую...
Достойный подарок маленьким полочанам в 2015 году сделал Полоцкий государственный университет, открыв для них Центр дошкольного образования и инновационных технологий «УНИВЕРик». Открытие развивающего детского центра, позволит...
Полоцкий районный исполнительный комитет, Министерство энергетики Республики Беларусь, жители города Полоцка и Новополоцка, заявили о поддержке международной акции под названием "Час Земли". Жители Полоцка вместе с другими...
И вот уже позади третий (областной) этап республиканской олимпиады по учебным предметам, в котором приняли участие 1022 учащихся. 459 из них награждены дипломами различных категорий. Состязания проходили по 17 предметам, один...
В нашей стране вводятся допмеры по защите прав потребителей, что предусмотрено указом Президента Республики Беларусь №567, подписанным главой государства 5 декабря, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Указ...
Запросы современного человека возрастают с каждым днём. Это вызвано не только стремлением к качественному улучшению уровня жизни. Сфера услуг с каждым днём становится разнообразнее, богаче, вот и хочется...
Довольно часто приобретая какой-то определенный товар или пользуясь определенной услугой, мы получаем не совсем то качественное обслуживание, а иногда и, откровенного говоря, вовсе не качественный товар, за который внесли...