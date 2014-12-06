Интерактивное занятие по правовым знаниям для учащихся школ г. Полоцка и Новополоцка во Всемирный день защиты прав потребителей

Во Всемирный день защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта 2017, на базе Полоцкого государственного университета направление Street law провело интерактивное занятие для учащихся старших классов г. Полоцка и Новополоцка по теме «Защита прав потребителей в Республике Беларусь». В занятии приняли участие ученики 10-11 классов Государственного учреждения образования «Средняя школа №16 г. Полоцка», Государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Новополоцка» и Государственного учреждение образования «Средняя школа №12 г. Новополоцка». В занятии приняли участие ученики 10-11 классов Государственного учреждения образования «Средняя школа №16 г. Полоцка», Государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Новополоцка» и Государственного учреждение образования «Средняя школа №12 г. Новополоцка».





В рамках занятия были даны разъяснения по вопросу защиты прав потребителей при приобретении товаров ненадлежащего качества, рассмотрены вопросы возможности обмена и возврата товаров надлежащего качества, а также рассмотрены гарантии, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, при приобретении технически сложных товаров.





Полученные теоретические знания участники сразу могли опробовать на практике посредством решения кейсов и рассмотрения смоделированных ситуаций. В ходе занятия школьникам предлагалось самостоятельно найти решение проблем, которые могут возникнуть в сфере защиты прав потребителей.





В качестве тренеров выступили руководитель направления Street law старший преподаватель кафедры Гражданского права Савицкая Кристина Дмитриевна и студентка 3 курса юридического факультета Дорина Екатерина.





Приглашаем учащихся старших классов посетить интерактивные занятия на базе юридического факультета 22 и 28 марта 2017 г.! 22 марта в 16.00 в учебном корпусе юридического факультета в пос. Междуречье пройдет занятие «Правовые аспекты фотосъемки». 28 марта в 16.00 в старом корпусе Полоцкого государственного университета, аудитория 423 пройдет занятие «Толерантность. Стереотипы. Дискриминация»

Чтобы добраться к нам на факультет¸ который расположен в поселке Междуречье, на занятие 22 марта, Вам необходимо воспользоваться автобусом №21 «Новополоцк - Междуречье» и доехать до остановки «Междуречье». Отправление с автовокзала г. Новополоцка – 15-22

Обратный автобус «Междуречье - Новополоцк » - 17.15.

Старый корпус располагается по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина , 29.





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