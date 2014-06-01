Так держать - Новополоцкая больница признана лучшей в Витебской области

Напомним, что в декабре 2015 года в Новополоцкой больнице началось осуществление сразу двух проектов: модернизации помещения для установки нового компьютерного томографа и ремонт ангиографической операционной. Что...
В настоящее время лечение болей в спине путем хирургического вмешательства относительно других областей хирургии значительно устарело. Большинство пациентов вынуждено проходить инвазивную операцию, которая включает в себя разрез...
В минувшую пятницу в Новополоцке, на базе факультета машиностроения и автомобильного транспорта ПГУ, прошли соревнования по профессиональному мастерству среди водителей скорой помощи учреждений здравоохранения Витебской области....
Из материалов финансовой отчётности Белорусских ОАО, опубликованных на сайте Министерства финансов, по итогам двух кварталов 2016 года, численность сотрудников на крупнейших ОАО Полоцка и Новополоцка продолжает сокращаться, по...
Проводимое в марте совместное заседание приняло решение об оказании помощи Полоцким медучреждениям в текущем ремонте. Принятые тогда решения не разошлись с делом и сегодня Полоцкая горбольница № 1 стала участником хороших...
Как сообщалось ранее, пожилая полочанка приводившая в порядок фасад собственного дома, не удержалась на лестнице и упала на клумбу из которой торчали железные штыри. Один из штырей пробил женщине боковую часть спины. Приехавшие к...
На страницах специализированного интернет-каталога собраны все врачи Москвы со своими предложениями и подробной информацией о роде врачебной деятельности и месте оказания помощи пациентам. Более пяти тысяч медицинских...
Витебская обл. выбирала лучшую агроусадьбу области. 17 ноября, в ходе торжественного мероприятия в областном исполкоме, назвали победителей и лауреатов шестого, каждый год проводимого, конкурсного соревнования на определение...
Ирина Васильева, работающая заведующей гинекологическим отделением Новополоцкой больницы, стала лауреатом республиканского конкурса «Врач года» в номинации акушер-гинеколог. По словам Ирины Александровны, ее любовь к медицине...
Под таким названием в Новополоцке прошел финал регионального конкурса профессионального мастерства медицинских сестер. Любовь Калиновская, для «Информ Плюс» Конкурс проводился в рамках празднования Международного...
Город Фридрихсхафен, побратим Полоцка, дружба между городами-побратимами, длится уже на протяжении двадцати пяти лет. Каждый приезд немецких друзей, это настоящее событие для полоцких медиков, они привозят городу в подарок...
В среду, 6 мая 2015 года, пожарные совместно с персоналом лечебного учреждения, стали участниками специальных тактических учений. На учениях, новополоцкий городской отдел по ЧС и медицинский персонал Новополоцкой городской...
«Сдать кровь - спасти жизнь!» - именно под таким лозунгом, сегодня в Полоцке проходит День безвозмездного донора. Главной целью проводимой акции, является привлечение новых людей к сдаче крови, которая в последствии сможет спасти...
В последнее время многие из нас обращаются за помощью к специалистам частных клиник. Давайте разберемся: почему люди готовы потратить немалую сумму денег за визит к платному специалисту, если медицина в нашей стране бесплатная....
В последнее время, стало модным обращаться к врачам, которые занимаются частной практикой. Люди верят, что заплатив деньги, они получат другой уровень качества медицинского обслуживания. Так, например, пользуется огромным спросом...
Круг вопросов у каждого отдела обширен – от приема будущих призывников до выдачи документов на военную пенсию. В коллективе военного комиссариата Полоцкого района из 45 человек, кроме офицеров, есть и гражданские...
Посмотреть на конкурсные перепетии собрался целый зрительный зал. Еще бы, ведь готовиться конкурсантам помогали их коллеги, которые горячо поддерживали представителей своих отделений. Четыре девушки и один молодой человек –...
Развитие науки, появление новейшего технологического оборудования, повсеместная компьютеризация общества и производства не оставило "без внимания" ни одну экономическую отрасль. Производство, строительство, торговля,...