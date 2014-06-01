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      • Так держать - Новополоцкая больница признана лучшей в Витебской области

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 12:58
      (голосов: 1)
      Так держать - Новополоцкая больница признана лучшей в Витебской областиНовополоцкая городская больница готовится к своему 55-летию. Коллективу было присуждено первое место в областном конкурсе на лучшее лечебное учреждение по итогам 2014 и 2016 годов.
      Заведующая горбольницей (одного из 14 структурных подразделений Новополоцкой центральной городской больницы) Татьяна Лапковская рассказала: " Наши специалисты владеют высокотехнологичными методами оказания медицинской помощи, в том числе на амбулаторном этапе. Для ее развития высвобождаются средства именно от оптимизации коечного фонда. В большом количестве коек сейчас нет необходимости, как прежде. Их у нас 543, в том числе 63 в дневном стационаре. Из 11 специализированных отделений больницы 5 – межрайонного профиля, работники которых обслуживают население Новополоцка и Полоцкого, Россонского, Миорского, Браславского, Шарковщинского, Верхнедвинского, Ушачского районов".
      Пациенты распределены на потоки, то есть в каждом корпусе свой приемный покой. В травматологическом, офтальмологическом отделениях, кардиологической службе больницы выполняются высокотехнологичные исследования и операции. 
      Больничный коллектив составляют 103 врача и 357 медсестер. Около 20% с высшей квалификационной категорией, а общее число работников, имеющих категории, близко к 80%. Остальные – молодые специалисты. В дальнейшем все они, как правило, подтверждают высокий уровень профессиональной подготовки. 
      Так как медицинская наука не стоит не месте и необходимо вовремя усваивать новую информацию, в больнице проводятся занятия, конференции и другие учебные мероприятия. Благодаря этому новополоцкие врачи продолжают пополнять свои профессиональные знания и совершенствовать навыки. Сюда ежегодно направляются в интернатуру около 50-60 выпускников медицинских вузов. Кроме того, врачи проходят курсы усовершенствования, повышения квалификации, необходимые для получения и подтверждения категории. 
      В ближайшие месяцы будет открыт кабинет компьютерной томографии. Помещение готово, проведены необходимые согласования, идет оформление документации. Внедрение этой новинки позволит повысить уровень нейровизуализации при инсультах, оказывать эффективную помощь пациентам при тяжелых травмах.
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