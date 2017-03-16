Весеннее облагораживание Полоцка - как обстоят дела?

В ход пошёл уже и рынок "Дисна". Планируется провести аукцион по продаже рынка 26 декабря. В состав лота входит объект недвижимого имущества в составе: комплекс торговых павильонов, торговый павильон рынка «Дисна», парковка и...
Сегодня, 15 ноября, состоится торжественное открытие школы в учебно-педагогическом комплексе «Ясли-сад — начальная школа» в Новополоцке. Об этом сообщил начальник отдела образования спорта и туризма горисполкома Сергей...
Речь идет о новой начальной школе в 8-м микрорайоне города Новополоцка. Строительство первой и второй очередей комплекса началось в 2011 году. В апреле 2015 года были сданы ясли-сад, рассчитанные на 257 места для детей...
До 28 октября планируется приблизить маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ к местам массового передвижения пешеходов. В рамках данной акции намечено осуществить целый комплекс мероприятий: проведение рейдов по отработке в часы...
В Полоцке и Новополоцке появиться социальное жилье построенное за счет китайских средств. Всего Витебская область планирует строительство шести таких домов, при возведении которых будет использована безвозмездная китайская...
В городе Полоцк началось размещение двух дивизионов С 300 (зенитно-ракетные комплексы). Дивизионы прибыли в город из российского г.Хабаровска. В настоящий момент их размещают на позициях. По словам О.Двигалева,...
Работа Полоцкой гидроэлектростанции начнется уже в следующем году, еще через года в эксплуатацию введут Витебскую,- сообщило Министерство энергетики 09.02.2016 года. Открытие двух крупных белорусских электростанций должно...
Немногим менее одной недели осталось до начала запланированного в Новополоцке Экономического Форума 2015. Участниками мероприятий станет не менее тридцати городских организаций, а также иностранные государства в лице своих...
Город Полоцк является одним из старейших во всей Беларуси. Там расположено большое количество исторических памятников, а развитая инфраструктура делает его идеальным местом для жизни. В современном Полоцке находится множество...
Специалисты ИНКОМ-Недвижимость проанализировали ситуацию на рынке недвижимости в Москве и выделили новые тенденции его развития. Одной из них является появление все большего количества квартир в новостройках, сдающихся с ремонтом...
Строители Витебщины оказались на последнем месте по объемам строительства жилья, стабильную позицию отстающих им обеспечили результаты 1-го квартала 2015 года. За данный период, строителями введено в эксплуатацию, примерно 54 000...
16 апреля 2015 года правительством Эквадора подписано соглашения с 2-мя иностранными компаниями, в т.ч. с "Белоруснефтью", предполагающие осуществление инвестиций в нефтяную отрасль этой страны. Сумма инвестиций Беларуси в...
18 апреля 2015 года, Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике. Президент Беларуси работал на строительстве детской поликлиники в микрорайоне Каменная Горка в городе...
Седан Lada Granta стоимостью 6750 евро признан самым дешевым автомобилем в Германии. Второе место занимает Dacia Sandero румынской сборки, которую можно приобрести за 6890 евро. Третье место занимает Lada Kalina,...
Финская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Nokia покупает французского конкурента Alcatel-Lucent за 15,6 миллиарда евро. Как говорится в сообщении Nokia, акционеры Alcatel-Lucent за каждую...
В настоящее время мемориальный комплекс "Прорыв” нуждается в капитальном ремонте. Автором открытого 40 лет тому назад памятника, является заслуженный архитектор Юрий Градов. Скорее всего именно он станет научным руководителем...
Сегодня, 30 января, было опубликовано постановление Совмина №46 от 26 января нынешнего года. Согласно этому документу юридических лиц реализующих сельскохозяйственную продукцию ожидают надбавки. В Минсельхозпроде сообщают,...
Согласно официальным документам, подписанным представителями компании "Газпром трансгаз Беларусь" и высокостоящими должностными лицами, в старинном городе Полоцк, расположенном на берегу реки Западная Двина, планируется возвести...
Благоустройству улиц планируют уделить повышенное внимание власти Полоцка. При подготовке к 1150-летию Полоцка за счет выделения дополнительных средств из областного бюджета было заасфальтировано 20 км дорог, 52 улицы подсыпаны...