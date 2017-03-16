polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Весеннее облагораживание Полоцка - как обстоят дела?

      • Весеннее облагораживание Полоцка - как обстоят дела?

      Раздел: Новости региона Дата публикации: 16-03-2017, 12:35
      (голосов: 1)
      Весеннее облагораживание Полоцка - как обстоят дела?В Полоцке весна началась с ремонта дорог. Специалисты ремонтных служб провели обследование дорожного покрытия и выявили те участки проезжей части, которые нуждаются в первоочередном ремонте. Обследование показало, что в настоящее время в Новополоцке участки дорог, требующие срочного ремонта, составляют порядка 1 000 кв.м. Еще 200 кв.м нуждаются в подсыпке щебнем – глубина повреждений составляет 5см и более.
      Работы уже начались и пренесла первые результаты. К примеру, устранена большая промоина, которая была возле СШ №7.
      Что касается сплошного асфальтирования, то в ближайшее 2-3 года выполнение данных работ в городе не планируется.
      Кроме того, 13 марта Новополоцк наконец-то избавился от пустующего здания кинотеатра «Космос» – недвижимость была продана за 29,7 тысяч рублей. На его месте в будущем должен появиться автосервисный центр.
      Новым собственником здания культурно-выставочного комплекса, которое пустовало более 10 лет, стало ООО «ВитебскАвтоСити» из областного центра. По словам директора компании Андрея Бейбулатова, обновленный объект с новым функциональным назначением планируется в вести в эксплуатацию к концу 2018 года. Он станет единственным специализированным торгово-сервисным автоцентром в городе нефтяников.
      На первоначальном этапе объем инвестиций может составить не менее 300 тысяч доларов. В автоцентре будет создано несколько сертифицированных шоу-румов, где будет оказываться полный комплекс услуг, доступный автолюбителям в аналогичном витебском центре, в том числе возможность гарантийного и постгарантийного фирменного сервиса автомобилей.
      Напомним, здание бывшего кинотеатра выставлялось на торги с установлением начальной цены продажи 2 БВ (базовая величина сейчас составляет 23 рубля). Интерес к объекту проявили два участника, а победитель определился на 60-м шаге аукциониста, когда цена превысила начальную почти в 650 раз. Вырученные от продажи недвижимости деньги поступят в бюджет Новополоцка. В состав лота были включены двухэтажное здание 1962 года постройки площадью свыше 1,2 тысяч кв.м, а также право аренды на 30 лет земельного участка в 0,23 га.

      Loading...

      TOP-10 красавиц города Полоцка

      Полоцк ТОП-10
      ОАО
      Новости региона

      ОАО "Базис-Новополоцк" из последних сил пытается удержаться на плаву

      В ход пошёл уже и рынок "Дисна". Планируется провести аукцион по продаже рынка 26 декабря. В состав лота входит объект недвижимого имущества в составе: комплекс торговых павильонов, торговый павильон рынка «Дисна», парковка и...

      Долгожданное событие для Новополоцка
      Новости региона

      Долгожданное событие для Новополоцка

      Сегодня, 15 ноября, состоится торжественное открытие школы в  учебно-педагогическом комплексе «Ясли-сад — начальная школа» в Новополоцке. Об этом сообщил начальник отдела образования спорта и туризма горисполкома Сергей...

      В ближайшее время у маленьких новополочан появится возможность учиться в ун ...
      Новости региона

      В ближайшее время у маленьких новополочан появится возможность учиться в ун ...

      Речь идет о новой начальной школе в 8-м микрорайоне города Новополоцка. Строительство первой и второй очередей комплекса началось в 2011 году. В апреле 2015 года были сданы ясли-сад, рассчитанные на 257 места для детей...

      В Новополоцке стартовала профилактическая акция
      Новости региона

      В Новополоцке стартовала профилактическая акция "Время стать заметным!"

      До 28 октября планируется приблизить маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ к местам массового передвижения пешеходов. В рамках данной акции намечено осуществить целый комплекс мероприятий: проведение рейдов по отработке в часы...

      Социальное жилье за счет китайских средств будет построено в Полоцке и Ново ...
      Новости региона

      Социальное жилье за счет китайских средств будет построено в Полоцке и Ново ...

      В Полоцке и Новополоцке появиться социальное жилье построенное за счет китайских средств. Всего Витебская область планирует строительство шести таких домов, при возведении которых будет использована безвозмездная китайская...

      В Полоцке разместили прибывшие из Хабаровска зенитно-ракетные комплексы
      Новости региона

      В Полоцке разместили прибывшие из Хабаровска зенитно-ракетные комплексы

      В городе Полоцк началось размещение двух дивизионов С 300 (зенитно-ракетные комплексы). Дивизионы прибыли в город из российского г.Хабаровска. В настоящий момент их размещают на позициях. По словам О.Двигалева,...

      Работа Полоцкой ГЭС начнется в 2017, Витебской - в 2018
      Новости региона

      Работа Полоцкой ГЭС начнется в 2017, Витебской - в 2018

      Работа Полоцкой гидроэлектростанции начнется уже в следующем году, еще через года в эксплуатацию введут Витебскую,- сообщило Министерство энергетики 09.02.2016 года. Открытие двух крупных белорусских электростанций должно...

      В Новополоцке состоится форум по привлечению инвестиций
      Новости региона

      В Новополоцке состоится форум по привлечению инвестиций

      Немногим менее одной недели осталось до начала запланированного в Новополоцке Экономического Форума 2015. Участниками мероприятий станет не менее тридцати городских организаций, а также иностранные государства в лице своих...

      Выгодно ли покупать недвижимость в Полоцке?
      word3

      Выгодно ли покупать недвижимость в Полоцке?

      Город Полоцк является одним из старейших во всей Беларуси. Там расположено большое количество исторических памятников, а развитая инфраструктура делает его идеальным местом для жизни. В современном Полоцке находится множество...

      Новые тенденции на рынке аренды недвижимости в столице
      word2

      Новые тенденции на рынке аренды недвижимости в столице

      Специалисты ИНКОМ-Недвижимость проанализировали ситуацию на рынке недвижимости в Москве и выделили новые тенденции его развития. Одной из них является появление все большего количества квартир в новостройках, сдающихся с ремонтом...

      Строители Витебщины оказались на последнем месте по стране
      Новости региона

      Строители Витебщины оказались на последнем месте по стране

      Строители Витебщины оказались на последнем месте по объемам строительства жилья, стабильную позицию отстающих им обеспечили результаты 1-го квартала 2015 года. За данный период, строителями введено в эксплуатацию, примерно 54 000...

      Беларусь договорилась об инвестициях в нефтяную отрасль Эквадора
      Экономика

      Беларусь договорилась об инвестициях в нефтяную отрасль Эквадора

      16 апреля 2015 года правительством Эквадора подписано соглашения с 2-мя иностранными компаниями, в т.ч. с "Белоруснефтью", предполагающие осуществление инвестиций в нефтяную отрасль этой страны. Сумма инвестиций Беларуси в...

      Лукашенко с сыном поработал на субботнике в Каменной Горке
      Общество

      Лукашенко с сыном поработал на субботнике в Каменной Горке

      18 апреля 2015 года, Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике. Президент Беларуси работал на строительстве детской поликлиники в микрорайоне Каменная Горка в городе...

      Lada Granta признана самым дешевым авто в Германии
      Авто

      Lada Granta признана самым дешевым авто в Германии

      Седан Lada Granta стоимостью 6750 евро признан самым дешевым автомобилем в Германии. Второе место занимает Dacia Sandero румынской сборки, которую можно приобрести за 6890 евро. Третье место занимает Lada Kalina,...

      Nokia объявила о покупке Alcatel-Lucent за €15,6 млрд
      Технологии

      Nokia объявила о покупке Alcatel-Lucent за €15,6 млрд

      Финская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Nokia покупает французского конкурента Alcatel-Lucent за 15,6 миллиарда евро. Как говорится в сообщении Nokia, акционеры Alcatel-Lucent за каждую...

      Реставрацией мемориального комплекса «Прорыв» займется ОАО “Технолит-Полоцк ...
      Новости региона

      Реставрацией мемориального комплекса «Прорыв» займется ОАО “Технолит-Полоцк ...

      В настоящее время мемориальный комплекс "Прорыв” нуждается в капитальном ремонте. Автором открытого 40 лет тому назад памятника, является заслуженный архитектор Юрий Градов. Скорее всего именно он станет научным руководителем...

      На выплату надбавок за сельхозпродукцию направят порядка Br1,9 трлн
      Экономика

      На выплату надбавок за сельхозпродукцию направят порядка Br1,9 трлн

      Сегодня, 30 января, было опубликовано постановление Совмина №46 от 26 января нынешнего года. Согласно этому документу юридических лиц реализующих сельскохозяйственную продукцию ожидают надбавки. В Минсельхозпроде сообщают,...

      Новости региона

      "Газпром" построит храм в Полоцке

      Согласно официальным документам, подписанным представителями компании "Газпром трансгаз Беларусь" и высокостоящими должностными лицами, в старинном городе Полоцк, расположенном на берегу реки Западная Двина, планируется возвести...

      250 улиц заасфальтируют к 2015 году
      Новости региона

      250 улиц заасфальтируют к 2015 году

      Благоустройству улиц планируют уделить повышенное внимание власти Полоцка. При подготовке к 1150-летию Полоцка за счет выделения дополнительных средств из областного бюджета было заасфальтировано 20 км дорог, 52 улицы подсыпаны...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    С 28 марта по 27 апреля в концертном зале Софийского собора пройдёт юбилейный ХХХ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки

    С 28 марта по 27 апреля в


    14 января 2017г. Богатырский СДК приглашает на центральную площадку д. Богатырская на Арт-уик-энд по-богатырски «Колядный разгуляй»

    14 января 2017г. Богатырский СДК


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь