Весеннее облагораживание Полоцка - как обстоят дела?

В Полоцке весна началась с ремонта дорог. Специалисты ремонтных служб провели обследование дорожного покрытия и выявили те участки проезжей части, которые нуждаются в первоочередном ремонте. Обследование показало, что в настоящее время в Новополоцке участки дорог, требующие срочного ремонта, составляют порядка 1 000 кв.м. Еще 200 кв.м нуждаются в подсыпке щебнем – глубина повреждений составляет 5см и более. Специалисты ремонтных служб провели обследование дорожного покрытия и выявили те участки проезжей части, которые нуждаются в первоочередном ремонте. Обследование показало, что в настоящее время в Новополоцке участки дорог, требующие срочного ремонта, составляют порядка 1 000 кв.м. Еще 200 кв.м нуждаются в подсыпке щебнем – глубина повреждений составляет 5см и более.

Работы уже начались и пренесла первые результаты. К примеру, устранена большая промоина, которая была возле СШ №7.

Что касается сплошного асфальтирования, то в ближайшее 2-3 года выполнение данных работ в городе не планируется.

Кроме того, 13 марта Новополоцк наконец-то избавился от пустующего здания кинотеатра «Космос» – недвижимость была продана за 29,7 тысяч рублей. На его месте в будущем должен появиться автосервисный центр.

Новым собственником здания культурно-выставочного комплекса, которое пустовало более 10 лет, стало ООО «ВитебскАвтоСити» из областного центра. По словам директора компании Андрея Бейбулатова, обновленный объект с новым функциональным назначением планируется в вести в эксплуатацию к концу 2018 года. Он станет единственным специализированным торгово-сервисным автоцентром в городе нефтяников.

На первоначальном этапе объем инвестиций может составить не менее 300 тысяч доларов. В автоцентре будет создано несколько сертифицированных шоу-румов, где будет оказываться полный комплекс услуг, доступный автолюбителям в аналогичном витебском центре, в том числе возможность гарантийного и постгарантийного фирменного сервиса автомобилей.

Напомним, здание бывшего кинотеатра выставлялось на торги с установлением начальной цены продажи 2 БВ (базовая величина сейчас составляет 23 рубля). Интерес к объекту проявили два участника, а победитель определился на 60-м шаге аукциониста, когда цена превысила начальную почти в 650 раз. Вырученные от продажи недвижимости деньги поступят в бюджет Новополоцка. В состав лота были включены двухэтажное здание 1962 года постройки площадью свыше 1,2 тысяч кв.м, а также право аренды на 30 лет земельного участка в 0,23 га.





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