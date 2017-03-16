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      • АЛИСА И СТРАНА БЕЗУМИНЫХ ЧУДЕС

      Раздел: Новости региона Дата публикации: 16-03-2017, 12:28
      (голосов: 1)

      Кто не уступит своим капризам?

      Станет кто чудесным сюрпризом?

      А кто перешёл на сторону зла?

      Всё это расскажет вам ГУК «РЦК»!

       

      ГУК «Полоцкий районный Центр культуры»

      /ул. Свердлова, 18а/

      ПРЕДСТАВЛЯЕТ

      с 22 по 31 мая

      детское театрализованное представление

      «АЛИСА И СТРАНА БЕЗУМИНЫХ ЧУДЕС»

      или «Наперегонки со временем…»

      АЛИСА И СТРАНА БЕЗУМИНЫХ ЧУДЕС

      Вас ждёт:

      • Вираж по Карамельным озёрам и удивительным полям разноцветных шляп;

      • Озорное веселье с Шалтай-картами и говорящими цветами;

      • Кокетливое чаепитие и увлекательный крокет;

      • Чудесатые игры со временем от мистера Будильника;

      • Крестики и нолики в Шахматном королевстве;

      • Иллюзион Безумного Шляпника;

      • Магия Чеширского кота;

      • Мудрые советы миссис Осьмингус.

      А так же:

      • Выступление детской вокальной студии «Горошина»;

      • Оригинальный декоративно-сказ очный интерьер;

      • Зажигательная дискотека с чудаковатыми персонажами.

      Цена билета: 5 руб.

      Детское театрализованное представление + СЛАДКИЙ СТОЛ

      Меню на 1 человека:

      1. 1. Зерновые орешки;

      2. 2. Вафельные трубочки;

      1. 3. Батончик «Vitba.by»;

      2. 4. Вафельный батончик «Семка Халвич»;

      3. 5. Лимонад 0,5 л.

      Цена билета: 7,50 руб.

      Принимаются только КОЛЛЕКТИВНЫЕ заявки до 1 мая

      Тел.: 42-37-82; +37529 810-44-66 (мтс)


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