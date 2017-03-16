Кто не уступит своим капризам?
Станет кто чудесным сюрпризом?
А кто перешёл на сторону зла?
Всё это расскажет вам ГУК «РЦК»!
ГУК «Полоцкий районный Центр культуры»
/ул. Свердлова, 18а/
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
с 22 по 31 мая
детское театрализованное представление
«АЛИСА И СТРАНА БЕЗУМИНЫХ ЧУДЕС»
или «Наперегонки со временем…»
Вас ждёт:
Вираж по Карамельным озёрам и удивительным полям разноцветных шляп;
Озорное веселье с Шалтай-картами и говорящими цветами;
Кокетливое чаепитие и увлекательный крокет;
Чудесатые игры со временем от мистера Будильника;
Крестики и нолики в Шахматном королевстве;
Иллюзион Безумного Шляпника;
Магия Чеширского кота;
Мудрые советы миссис Осьмингус.
А так же:
Выступление детской вокальной студии «Горошина»;
Зажигательная дискотека с чудаковатыми персонажами.
Цена билета: 5 руб.
Детское театрализованное представление + СЛАДКИЙ СТОЛ
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Меню на 1 человека:
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Цена билета: 7,50 руб.
Принимаются только КОЛЛЕКТИВНЫЕ заявки до 1 мая
Тел.: 42-37-82; +37529 810-44-66 (мтс)
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