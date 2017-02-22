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      • Обслуживание социальных объектов убивает ОАО «Измеритель»

      Раздел: Новости региона Дата публикации: 22-02-2017, 15:59
      (голосов: 1)
      ОАО «Измеритель»Экономику предприятий нужно вести правильно, иначе возникают непредвиденные ситуации и ключевые проблемы, с которыми приходится разбираться годами. Юрий Решко, директор завода «Измеритель», столкнулся с таким поворотом дела, что ему с трудом продлевают контракт для дальнейшей деятельности. Николай Шерстнев, председатель областного исполнительного комитета, заметил, что само предприятие получает ну очень низкую выручку на одного работающего человека, и приступил самостоятельно к выяснению проблемы, при этом подключив соответствующих исполнителей.

      Блестящие результаты завода уже в прошлом, теперь же пришло время постановки вопроса, почему у предприятия низкая выручка. Оно могло бы выходить на высокий уровень экономических показателей, но проблемой, как выяснилось, стали разные приложения к основному процессу деятельности предприятия. В целом, продукция завода пользуется популярностью на предприятиях Российской Федерации, которые, в основном, занимаются космической промышленностью, и оборонной. То есть, основной сегмент поставок уходит как раз на внешние рынки, а не на внутренние. Что касается самой начинки дорожно-строительной техники, то, в основном, она является новополоцкой электронной.

      Стараясь выяснить причину проблемы экономической неэффективности ОАО «Измеритель», Николай Шерстнев понял, что некая сеть ряда социальных социальных объектов в обслуживании стоит очень дорого, и это негативно сказывается на экономических показателях всей работы предприятия в целом, и его выручки в частности. Содержать такие объекты невыгодно и непродуктивно, а так, как финансовые ресурсы еще и довольно ограничены, то, в целом, это может привести к кризису всей работы завода.

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