Обслуживание социальных объектов убивает ОАО «Измеритель»

В этому году прибыль ОАО "Нафтан" значительно снизилась, что пагубно сказывается и на работниках предприятия. Сотрудники могут остаться без 13-й зарплаты и праздничных выплат к новогодним праздникам. Тем не менее, пока рано...
По мнению Николая Шерстнева, председателя областного исполнительного комитета, Витебской области необходимо снижать показатели зависимости от таких предприятий как «Нафтан» и Лукомльская ГРЭС,- сообщает Белта. Областной...
В Витебской области происходит банкротство двух винзаводов - Полоцкого и Подсвилья,- сообщает Белта. Областным экономическом судом возбуждено производство о наступлении банкротства винзаводов в Полоцке и Глубокском районе...
На областной Доске Почета появился завод «Полоцк-Стекловолокно», что является отличным производственным достижением, тем более в наше время, когда экономическая ситуация остается достаточно сложной. По словам Андрея Бунакова,...
Продукция «Полоцк-Стекловолокна» рекламировалась с помощью работниками предприятия с помощью специального флеш-моба включающего в себя скандинавскую ходьбу. Дело в том, что предприятие занято производством специализированных...
На сегодняшний день, Ленинградским заводом спецкрепежа работающим с металлообработкой и машиностроением, выпускаются различные типы машиностроительного крепежа, болты ГОСТ и оснастка для строительных металло-конструкций...
Ситуация сложившаяся на «Полимире» в этом году, по мнению директора предприятия, является провальной а год весьма сложным,- сообщает "Вестник Нафтана". По словам Олега Жебина, руководителя Полимира, сложившаяся экономическая...
Директор "Полоцкого винодельческого завода" стал фигурантом 15-и возбужденных против него и его помощников уголовных дел. Как сообщил информационный портал tut.by, со ссылкой на издательство «Беларусь Сегодня», преступная...
24 июня 2015 года заместитель председателя Верховного суда Беларуси, председатель судебной коллегии по экономическим делам Василий Демидович заявил, что недопустимо вводить практику возбуждения дел о банкротстве по принципу...
Представители «Нафтана» приняли участие в конкурсе белорусских сварщиков, состоявшемся в городе Минск. Нафтановские сварщики были отмечены профессиональным конкурсным жюри, поставившим им высокие баллы. По словам Владимира...
Печальную статистику несчастных случаев на производстве, озвучили на официальном заседании Новополоцкого горисполкома. Темой заседания стало озвучивание статистики производственного травматизма, а также соблюдение предприятиями...
В д.Фариново Полоцкого района, реализован уникальный проект современного завода, выпускающего металлоконструкции и нестандартизированное оборудование. Основанием для строительства завода стала база бывшего домостроительного...
В течении 2014 года продукция предприятия ОАО "Полоцк-Стекловолокно” поставлялась в пятьдесят две страны мира. По словам Игоря Залесского, заместителя генерального директора ОАО "Полоцк-Стекловолокно” по реализации продукции, не...
В ближайшие время у работников завода «Нафтан» не предвидится изменений в расчетных листах и кошельках. Такая стабильность вызвана решением генерального директора, согласно которому заработная плата...
Производственные предприятия Новополоцка посетили гости – комиссия, контролирующая вопросы благоустройства. Её возглавил зампредседателя горисполкома Альберт Шакель. В этот раз интерес вызвали завод...
Научно-технический прогресс не стоит на месте. Он охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Подтверждением тому может служить разнообразие производимых промышленностью товаров, рост числа строительных объектов, увеличение...
Экономическая среда полна опасностей и самых разнообразных подводных камней, которые бывает не так-то просто преодолеть. Зачатую возникают такие ситуации, когда наседают кредиторы, грозя подвергнуть вас уголовной...
Современные промышленные предприятия немыслимы без использования огромнейшего количества различного рода ресурсов. В основном данное выражение применимо к природному материалу. Ведь ни одно крупное предприятие не сможет обойтись...