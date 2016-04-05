Режим работы светофоров изменен после крупного ДТП на площади Свободы

В последнее время, Витебск воспринимается как крайне опасный город: особенно для пешеходов. До сих пор не ясно, кто на самом деле виноват в инцидентах на дороге, - водители, люди на проезжей части, или светофоры, - но на площади Свободы решено изменить режим работы последних. В последнее время, Витебск воспринимается как крайне опасный город: особенно для пешеходов. До сих пор не ясно, кто на самом деле виноват в инцидентах на дороге, - водители, люди на проезжей части, или светофоры, - но на площади Свободы решено изменить режим работы последних.

Это решение городские власти приняли после крайне неприятного, и уже совсем не первого ДТП в Витебске и в области. Во время последнего инцидента, который произошел 31 января 2017 года, автомобиль марки Volvo столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Авария случилась на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Ленина, где ожидали зеленого света пешеходы. Не успев опомниться, сперва четверо людей попали под колеса микроавтобуса, а затем он врезался в автомобиль, который стоял на обочине площади Свободы. Несмотря на и так ужасное физическое состояние пешеходов после аварии, одна из женщин оказалось под капотом припаркованного авто, в которое въехал Mercedes. Ее и еще одного пострадавшего врачи забрали в больницу, остальных осмотрели и отправили домой.

Власти обеспокоены, ведь в зимнее время ДТП случаются все чаще. Но, похоже, водителей автомобилей это совершенно не волнует, так как они продолжают ездить по городу со скоростью, аналогичной летней. Кроме того, в вечернее время многие пешеходы разгуливают по городу без световозвращающих знаков, - в первую очередь, это несет угрозу им, но также и водители могут оказаться пострадавшей стороной. Внимание пешеходов и водителей в который раз обращают на удлиненный тормозной путь автомобиля, скольжение резины и необходимость усиленного внимания за рулем. Город надеется, что после изменения режима работы светофоров водители будут внимательнее, а пассажиры – осторожнее.

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