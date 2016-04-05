Режим работы светофоров изменен после крупного ДТП на площади Свободы

Витебская область особенно прославилась 2 и 3 февраля: произошло 19 ДТП, несколько с особо серьезным исходом, одно закончилось трагической смертью. По данным ГАИ УВД областного исполкома, все 19 происшествий закончились для...
1 февраля 2017 года автомобиль переехал 60-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги. Около 8 часов вечера автомобиль марки SEAT Cordoba двигался по улице Суворова. Подъезжая к дому № 59, он не успел вывернуть...
Печальная ситуация, сложившаяся на дорогах нашего города не оставлена без внимания. По словам старшего госавтоинспектора отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД Сергея Минёнка, в городе действует специальное комплексное мероприятие. Сергей...
26 ноября на пресс-конференции в ГАИ Витебского региона были обнародованы статистические данные в отношении ДТП. Согласно этим данным, зафиксирован рост скрывающихся с места ДТП водителей по Витебской области. Если в 2015 году...
До 28 октября планируется приблизить маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ к местам массового передвижения пешеходов. В рамках данной акции намечено осуществить целый комплекс мероприятий: проведение рейдов по отработке в часы...
Все успешные бизнесмены уже поставили себе газовое оборудование на автомобили! Знаете почему? Потому что успешные люди понимают, что это самое удачное капиталовложение. В Украине это довольно распространённая практика ставить...
Дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с деревней Коллективная, Полоцкого района. По информации работников МЧС, произошло это 26 сентября днём. Легковой автомобиль Skoda Fabia вылетел в кювет, после чего...
Начиная с января 2016г. новополоцким водителям начислено 386-ть штрафов связанных с неправильной парковкой, стоянкой и остановкой. Данная проблема находится на особом контроле в ГАИ, в особенности это относится к дворовым...
На одном из пешеходных переходов по ул.Калинина,3 в городе Новополоцк, под колесами иномарки оказался девятилетний мальчик. Авария произошла во вторник, 05.04.2016г., около 08:30 утра на территории нерегулируемого пешеходного...
Забор одного из полоцких частных домов, к счастью, оказался единственным пострадавшим в результате действий управлявшего автомобилем пьяного местного жителя. На таран автомобиль пошел в дневное время, около 15:00 в среду, 03...
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Служба Государственной автоинспекции, ранее входившая в структуры УВД Витебского облисполкома, в недавнем времени вошла в структуры ОВД Полоцкого райисполкома. В ОВД работает 38 инспекторов ГАИ, обеспечивающих безопасность на...
В Полоцке 24 апреля 2015 г. произошло ДТП в результате которого пострадала пожилая женщина. Днем 24 апреля на пешеходном переходе по улице Богдановича, неподалеку от «Кургана Славы», рядом с мостом, легковой автомобиль сбил...
На сегодняшний день на дороге за рулем можно увидеть как представителей мужского пола, так и представительниц женского пола. И хотя, многие мужчины считают, что женщина за рулем похожа на обезьяну с гранатой, в этом вопросе с...
Бытует мнение о том, что важно оказаться в нужное время, в нужном месте. Или лучше не оказаться?.. Но ещё говорят, что бережёного Бог бережёт! (?) Вот со знаком препинания здесь как-то трудно определиться. ...
Жизнь стремительно несется вперед. Необходимо успевать везде и всюду. Чтобы быть мобильными, люди передвигаются на автомобилях. Чтобы быть всегда вовремя, быть пунктуальными, не опаздывать, люди несутся сломя голову....
12 октября 2013 года на дороге Лепель-Полоцк произошла автомобильная авария, недалеко от деревни Усовики. Автомобиль Опель Вектра, за рулем которого находился житель города Витебска, выехал на встречную полосу движения и врезался...
Ужасная авария на трассе Полоцк-Витебск произошла сегодня. Легковой автомобиль "Audi" столкнулся с грузовым автомобилем "Iveco". Столкновение произошло в движении на высокой скорости, в результате которого водитель и двое...
При схожих обстоятельствах на одном и том же мосту за последний месяц произошли две аварии с погибшими. 21 сентября на ул. Богдановича в Полоцке легковой автомобиль врезался в ограждение. Два человека погибли. На момент прибытия...