19 ДТП за 2 дня: Витебская область бьет рекорды

1 февраля 2017 года автомобиль переехал 60-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги. Около 8 часов вечера автомобиль марки SEAT Cordoba двигался по улице Суворова. Подъезжая к дому № 59, он не успел вывернуть...
Печальная ситуация, сложившаяся на дорогах нашего города не оставлена без внимания. По словам старшего госавтоинспектора отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД Сергея Минёнка, в городе действует специальное комплексное мероприятие. Сергей...
Мокрый снег и дождь в городе вносят свои коррективы в дорожную обстановку - за прошедшие сутки в Витебской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие, 22 из них — в областном центре. Пять ДТП относятся к особой...
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
Снежная метель, плохая видимость на дороге и вырастающие сугробы сыграли свою роковую роль. 2 ноября, по дороге из Новополоцка в Полоцк, за остановкой Чернещино утром лежал перевернутый автомобиль. Также на скоростной дороге в...
Несмотря на все попытки урегулировать сложившуюся в Новополоцке ситуацию на дорогах, с каждым днем становится всё больше дорожно-транспортных происшествий. Доводим до вашего сведения, что сегодня, 26 октября, утром,...
ДТП произошло 23 октября в 20.05, в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Служба ГАИ сообщила, что BMW темного цвета сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению,...
21 октября в Новополоцке произошло очередное дорожного-транспортное происшествие. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло в районе трамвайного кольца в 12.00. Водитель автомобиля Citroen влетел в припаркованную в...
Напомним, что 15 октября в центре Новополоцке молодой парень насмерть сбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. Однако в этот же день произошло ещё два ужасных ДТП. Одно из них произошло около 20:00....
Трагическое происшествие случилось в субботний день, 15 октября, около 20.00. На этот раз местом ДТП стал центр города, улица Молодежная в районе магазина"Орбита". Виновником происшествия оказался молодой новополоцкий...
6 октября, вечером,около 17:00 в г. Новополоцке произошло страшное происшествие. Водитель автомобиля Mazda 626 двигался по трассе ОАО "Нафтан" в направлении г. Новополоцк. Как сообщают очевидцы события, "водитель пошел на...
Пресс-служба ГАИ Витебского областного исполкома сообщила, что 7 октября, в пятницу, вблизи поселка Ропно случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, пенсионер, 72 лет, погиб на месте, от травм не...
Забор одного из полоцких частных домов, к счастью, оказался единственным пострадавшим в результате действий управлявшего автомобилем пьяного местного жителя. На таран автомобиль пошел в дневное время, около 15:00 в среду, 03...
Отдел Госавтоинспекции на ул.Держинского,2 сформирован в конце февраля 2015 года. Создание отдела, позволяет осуществлять более оперативную реакцию на возникающие в городе дорожные происшествия. По словам Александра...
В Полоцке 24 апреля 2015 г. произошло ДТП в результате которого пострадала пожилая женщина. Днем 24 апреля на пешеходном переходе по улице Богдановича, неподалеку от «Кургана Славы», рядом с мостом, легковой автомобиль сбил...
На пешеходном переходе в Новополоцке водителем автомобиля Volkswagen Passat B3, был сбит ребенок. Происшествие с участием ребенка произошло днем в понедельник 13.04.2015 года, примерно в 16:20. Автомобиль «Фольксваген» двигаясь...
Согласно информации, размещенной на официальном сайте УГАИ, за прошедшие выходные на дорогах нашей страны произошло 400 ДТП с материальным ущербом, 26 ДТП, в которых 4 человека погибли (3 пассажира и 1 пешеход) и 27 получили...
Последние дни декабря плавно и незаметно сменяющиеся январскими чаще всего у всех ассоциируются с предпраздничной суетой, ожиданием и наступлением долгожданного Нового года. К сожалению, хлопоты длятся гораздо...
Как показывает практика, фликер не всегда помогает сохранить жизнь. Так, в одну из сентябрьских ночей вблизи деревни Экимань Полоцкого района 31-летний полочанин за рулем Toyota Camry, двигаясь по дороге Полоцк --...