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      • 19 ДТП за 2 дня: Витебская область бьет рекорды

      Раздел: Новости региона Дата публикации: 6-02-2017, 08:38
      (голосов: 1)
      ДТПВитебская область особенно прославилась 2 и 3 февраля: произошло 19 ДТП, несколько с особо серьезным исходом, одно закончилось трагической смертью. По данным ГАИ УВД областного исполкома, все 19 происшествий закончились для участников материальным ущербом. Кроме того, к ответственности привлекли и пешеходов, которые разгуливали в нетрезвом виде, без световозвращающих элементов вечером, и т.п. По первому случаю ответить пришлось 6 людям, по второму ответственность перед законом несет 51 человек. В общей сложности, ПДД нарушил 101 пешеход, что крайне тревожит областное ГАИ УВД.
       
      2 февраля исход ДТП и вовсе трагический: на месте аварии умерла 78-летняя женщина, которую насмерть сбил 40-летний водитель на Toyota Avensis. Согласно данным, водитель был трезв, но не заметил светоотражающие элементы на пенсионерке, которая шла не по пешеходному переходу. Сейчас ведется детальное расследование происшествия, но власти пока окончательно не сделали выводы, на ком лежит ответственность за печальный исход ДТП.
       
      Кроме этой трагической смерти, похожая случилась и в Полоцке: правда, там наехали на пешехода, который лежал прямо на автомобильной дороге. 1 февраля водитель авто Seat Cordoba Vario пытался разъехаться с другой машиной, и видимо поэтому наехал на 61-летнего мужчину. От многочисленных травм человек умер прямо на месте происшествия.

      Ко вниманию всех пешеходов и водителей!
      Водителям в зимнее время нужно с повышенным вниманием следить за соблюдением соответствующей дистанции, и учитывать гололед на дорогах, рассчитывая свой тормозной путь. Пешеходам необходимо переходить дорогу по пешеходным переходам, а не по проезжей части. Если вы все же переходите дорогу не по переходу, обозначайте себя световозвращающими элементами.

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