Республиканский праздник в Полоцке

Есть такая профессия – людей спасать! 19 января в Республике Беларусь отмечается День спасателя. В большом зале ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» традиционно собрались в этот день на торжественное мероприятие лучшие...
Такой вывод можно сделать судя из того, как город поощряет активную и талантливую молодёжь. Одним из демонстраций этого является Городской молодежный форум "Время настоящее", который пройдет 9 декабря в Центре культуры...
Полоцк ведет активную подготовку к предстоящему празднованию. Поводом для празднования именно в Полоцке, стала отмечаемая в следующем году дата посвященная 500-летию со дня появления книгопечати в Беларуси, проходившей под...
В следующем году городом принимающим масштабные мероприятия празднования "Дня белорусской письменности 2017" предстоит стать Полоцку. Все масштабные празднования Дня белорусской письменности 2017 года на этот раз доверили...
Полоцк является городом-участником новой стратегии имеющей отношение к транспортной инфраструктуре, ремонту тротуарных покрытий, строительству вело-дорожек, созданию парковочных площадок. Устойчивая городская мобильность - одна...
09 июля Полоцкий район стал местом проведения масштабного черничного праздника. Традиция связанная с грибными и ягодными чемпионатами, а также эко-фестами, является визитной карточкой Полотчины. В этом году проведение...
Полочанке Анастасии Исаковой, вместе с еще двадцатью пятью представительницами Беларуси, предстоит вступить в финальные состязания за звание первой красавицы страны. Родной город претендентки на главную корону - Полоцк, где она...
Работа Полоцкой гидроэлектростанции начнется уже в следующем году, еще через года в эксплуатацию введут Витебскую,- сообщило Министерство энергетики 09.02.2016 года. Открытие двух крупных белорусских электростанций должно...
26 февраля в 18.00 на сцене Дворца культуры «Полоцк-Стекловолокно» - один из самых великих балетов - «Лебединое озера» Национального Академического Большого Театра Оперы и Балета Республики Беларусь. Для вас...
В городе Полоцк состоялись соревнования районных этапов «Новых имен 2016», каждый год проводимого по всей Беларуси конкурса. На этот раз конкурс включал новую номинацию посвященную декоративному прикладному искусству, в номинации...
Сегодня, 26.09.2015г. Полоцк собирает юных эрудитов, более трехсот представителей Белорусских школ. Юные интеллектуалы приехали в Полоцк для участия в "Скориновских играх", открытом интеллектуальном турнире. Более трехсот...
В пятницу, 14 августа город станет медовой столицей Беларуси. Медовой станет расположенная в центре города пр проспекту Франциска Скорины аллея. Полочане и гости Полоцка станут участниками необычного сладкого праздника....
Полоцк присоединяется к "Европейской неделе мобильности". Данное мероприятие является частью "Плана устойчивой городской мобильности". Мероприятия спортивного эко-фестиваля состоятся в Полоцке в период 16-22 сентября этого года. ...
Представители Полоцка Николай Каменков и Виктория Поплевченкова стали финалистами молодежного Республиканского конкурса вокалистов. Проведение «Новых имен Беларуси» - масштабного вокального проекта, состоялось в стране в...
По сообщению Министерства внутренних дел Республики Беларусь, житель Полоцка занимался выращиванием конопли прямо у себя дома, что является нарушением действующего законодательства Беларуси, в сфере незаконного оборота...
В Полоцке проведут мастер-класс, на котором жителям города покажут и расскажут как уникально и с душей украсить яйца к предстоящему празднику Пасхи. Проведение мастер-класса взял на себя Полоцкий Музей ткачества, занятия будут...
В Полоцке решили изменить концепцию празднования Дня города, усилив духовно-нравственную составляющую программы праздничных мероприятий. Празднование Дня Полоцка состоится 31 мая 2015 года. Основой торжеств станет идея почитания...
Министерство юстиции Республики Беларусь подвело итоги конкурса "Лучший регистрирующий орган республики Беларусь". По итогам конкурса, Полоцкий районный исполнительный комитет признан лучшим по итогам 2014 года. Полоцкий...
В Новополоцком горисполкоме состоялась встреча руководства с участниками городского молодежного форума, на который уже традиционно были приглашены представители городов-побратимов. На десятый форум приехали ровно 10 участников...