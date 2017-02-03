Республиканский праздник в Полоцке

Райисполком Полоцка и Министерство образования Беларуси в этом году особенно отличились: они запланировали проведение праздника для всех молодых людей Беларуси. Мероприятие состоится 2 и 3 февраля 2017 года в городе Полоцк. Эта информация получена напрямую от пресс-центра Министерства образования, а значит и сам праздник заслуживает особого внимания. . Мероприятие состоится 2 и 3 февраля 2017 года в городе Полоцк. Эта информация получена напрямую от пресс-центра Министерства образования, а значит и сам праздник заслуживает особого внимания.

Зачем идти на праздник «Полоцк — молодежная столица Республики Беларусь»?

Любите развиваться и достигать новых вершин? Не мыслите себя без полезной информации и крутых навыков? Тогда скорее планируйте даты 2 и 3 февраля: вас ждут интерактивные мероприятия различных направлений, интересные конкурсы, молодежные флешмобы. Вы сможете поучаствовать в мастер-классах и научиться чему-то новому, – ну а потом поразить своих друзей! Вы пойдете на молодежный форум, где множество ваших ровесников поделятся своей энергией и позитивом, - для дальнейших свершений! Ну, а любители истории и культуры не смогут остаться равнодушными к открытию старта культурологического проекта «Францыск Скарына. Чалавек дасканалы».

Любители новых знакомств также не будут разочарованы: молодые люди и девушки со всех регионов съедутся на праздник, - ведь он проводится в одном из самых древних городов страны!

Почему Полоцк?

Этот город завладел статусом молодежной столицы Беларуси на весь 2017 год. Почему избрали его? Критериями были качественное образование, инфраструктура, возможности как активного, так и пассивного отдыха. В финал конкурса вышло четыре города, но победу присудили именно Полоцку. Поэтому он избран местом проведения молодежного праздника. Поскольку город одержал честную победу, теперь он реализует различные культурные и молодежные инициативы, - ведь статус нужно подтверждать ежедневно!

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