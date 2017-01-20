Праздник мужества и отваги

8 октября в агрогородке Зелёнка состоялся показательный проект – народный праздник «Кузьминки». Организаторы праздника (Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи, ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» и...
В небольшой деревне Шатилово Горянского сельского Совета принято каждый год устраивать День деревни. Но в этом году этот праздник приобрёл другое, более масштабное звучание. 6 августа на берегу реки Оболянка собрались все...
В субботу 23 июля в агрогородке Близница было особенно оживлённо. Лучших представителей сельхозпредприятий Полоцкого района, гостей и местных жителей собирал молочный фестиваль – бренд-шоу «Близница-Milk-Land». ...
6 июля 2016г. г.п. Ветрино Полоцкий район Купалье - самый мистический и загадочный праздник в году. В эту необыкновенную ночь жители и гости Полоцкого района собрались в городском посёлке Ветрино на «Купальской...
Визит Бориса Светлова, министра культуры Беларуси, в Полоцк состоялся 22.01.2016г. В ходе визита глава министерства посетил «Полоцк Стекловолокно» и пообщался с коллективом предприятия. Приветствовал делегацию Андрей Бунаков,...
Полоцкий ГРОЧС научил детей правилам безопасного празднования Нового Года. Детское мероприятие в форме сказочного представления прошло при участии Полоцкого ГРОЧС, БРСМ Полоцка, отдел образования райисполкома, представители...
В городе Полоцк состоялись соревнования районных этапов «Новых имен 2016», каждый год проводимого по всей Беларуси конкурса. На этот раз конкурс включал новую номинацию посвященную декоративному прикладному искусству, в номинации...
Сельскохозяйственная отрасль является стратегической для Полотчины. Именно труд работников данной отрасли выводит Полоцк и Полоцкий район на передовую позицию по области. Уборка урожая завершена, итог подведен, будущие заделы...
Жителям Полоцка 07 ноября предлагают стать участниками забега "В погоню за здоровьем!". Проведение спортивного мероприятия посвящается Станиславу Горностаю - тренеру преподававшему лыжный спорт, сообщает Белта со ссылкой на...
12 сентября 2015 года, Полоцкий природно-экологический музей будет отмечать свой первый 10-летний Юбилей. В честь такого праздника музей проведет праздничную программу для посетителей, посвященную Дню Рождения музея. В...
Полоцк и Полоцкий район проведут праздничные мероприятия приуроченные Дню Независимости Беларуси: 2 и 3 июля - Полоцкий район проведет патриотическую акцию «Никто не забыт» и «Автобус освобождения». 3 июля (10:00) -...
29 - 31 мая Гребная база Международная встреча по гребле академической городов-побратимов «Под парусом дружбы». 30 мая ДК КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Мероприятия в рамках Дня химика. Стадион «Спартак»...
КУП «Полоцкий городской парк культуры и отдыха», приглашает всех жителей Полоцка и гостей города, посетить парк в пятницу 1 мая 2015 года и стать участниками открытия весенне-летнего сезона. Парк приготовил для гостей праздничную...
Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям, обращается к жителям города с обращением, в котором говорится об ухудшении пожарной обстановки в регионе и участившихся случаях гибели в огне несовершеннолетних детей. ...
Управление спорта и туризма областного исполнительного комитета, на итоговой коллегии проходившей 28.02.2015 г. в зале заседаний Октябрьского района города Витебска подвело итоги работы в области физкультурно-спортивной...
27 марта в управлении Полоцкого пограничного отряда командование части организовало и провело собрание военнослужащих подразделений пограничного контроля Полоцкого пограничного отряда по вопросу формирования честности и...
В ГРОЧС города Полоцк поступил сигнал о прогремевшем в торговом ларьке по улице П.Бровки громком взрыве и наличии открытого огня в нем. Прибыв к месту взрыва сотрудники Полоцкого МЧС установили, что в торговом помещении, размер...
12.10.2012 года в 07.00 на центр оперативного управления Полоцкого ГРОЧС поступило . К месту вызова были направлены 4 автоцистерны Полоцкого ГРОЧС. По прибытии к месту вызова наблюдалось горение кровли на двух гаражах. Всего было...