Праздник мужества и отваги

Есть такая профессия – людей спасать! 19 января в Республике Беларусь отмечается День спасателя. В большом зале ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» традиционно собрались в этот день на торжественное мероприятие лучшие работники Полоцкого горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, а так же молодое поколение - учащиеся ГУО «Полоцкое кадетское училище», ГУО «Полоцкий государственный профессионально-технический колледж», класса МЧС ГУО «Средняя школа № 8» г. Полоцка. 19 января в Республике Беларусь отмечается День спасателя. В большом зале ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» традиционно собрались в этот день на торжественное мероприятие лучшие работники Полоцкого горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, а так же молодое поколение - учащиеся ГУО «Полоцкое кадетское училище», ГУО «Полоцкий государственный профессионально-технический колледж», класса МЧС ГУО «Средняя школа № 8» г. Полоцка.





С поздравительной речью выступил начальник Полоцкого горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Шарко Фёдор Фёдорович. Много добрых слов звучало в адрес мужественных, бесстрашных, преданных своему делу людей, всегда готовых прийти на помощь тем, кто попал в беду. Заслуженные грамоты, благодарности и награды работникам Полоцкого ГРОЧС были вручены от Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, учреждения «Витебское областное управление МЧС», Полоцкого районного исполнительного комитета, Полоцкой организации «ОСВОД», районной организации ОО «БРСМ», Полоцкого ГРОЧС. Приказом Министерства по ЧС РБ звание «майор внутренней службы» было присвоено Шкиндеру Олегу Вячеславовичу, «старший прапорщик внутренней службы» - Мойсеёнку Сергею Сергеевичу. Грамотой МЧС РБ награждена диспетчер центра оперативного управления отдела Белоусова Анна Александровна. Нагрудным знаком «Выдатнік» - прапорщик внутренней службы Дюжев Кирилл Викторович, старший пожарный ПАСЧ №1 отдела.





Благодарность за добросовестное воспитание, хорошие знания и отношение к исполнению служебных обязанностей была объявлена родителям Ковалёнок Марии Александровны и Антипенко Ильи Константиновича. Нельзя не отметить, что праздник в этом году был наполнен особенной дружественной и тёплой атмосферой. Официальные моменты сменяли душевные музыкальные поздравления от вокальной группы Полоцкого ГРОЧС, Ковалёнок Марии. Пугач Александр тронул зрителей до слёз «Песней про папу», исполненной под гитару. Астапчук Виктор подарил стихотворение о нелёгких буднях спасателя.





Насыщенную концертную программу подготовили коллективы ГУК «Полоцкий районный Центр культуры»: народная эстрадная студия «X-Day», народная студия эстрадного мастерства «Тандем», народная шоу-группа «Креатив». Яркими номерами в исполнении детей поздравила полоцких спасателей образцовая студия эстетического воспитания «Колибри» ГУК «Полоцкий городской Дворец культуры».





Спасатель – благородная и нужная профессия. Это – самоотверженность, поддержка, честность. Только избранные могут работать в этой сфере. Случайным в ней нет места! Весь коллектив ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» ещё раз сердечно поздравляет всех, кто занимается важнейшим делом, спасая других! Пускай Вас хранят небеса, и солнце дарит только яркие дни!





Редактор ГУК «Полоцкий РЦК» Екатерина Павлович





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