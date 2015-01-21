КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ ПО-БОГАТЫРСКИ

14 января 2017г. Богатырский СДК приглашает на центральную площадку д. Богатырская на Арт-уик-энд по-богатырски «Колядный разгуляй» (праздник колядных традиций и современных гуляний) В программе: 11.00- радиогазета...
8 октября в агрогородке Зелёнка состоялся показательный проект – народный праздник «Кузьминки». Организаторы праздника (Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи, ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» и...
Второй год подряд Фариново с размахом отмечает свой день рождения. 13 августа на празднике открытых дверей деревня собрала друзей со всего Полоцкого района. Празднества растянулись с полудня до поздней ночи и были...
В небольшой деревне Шатилово Горянского сельского Совета принято каждый год устраивать День деревни. Но в этом году этот праздник приобрёл другое, более масштабное звучание. 6 августа на берегу реки Оболянка собрались все...
В субботу 23 июля в агрогородке Близница было особенно оживлённо. Лучших представителей сельхозпредприятий Полоцкого района, гостей и местных жителей собирал молочный фестиваль – бренд-шоу «Близница-Milk-Land». ...
В день празднования, на Западной Двине в Экимани, отпраздновали праздник Купалья 2016. Пели, танцевали, прыгали через костры. Гулянья собрали сотни полочан желающих познакомится со всеми обрядами празднования. Народные традиции...
09 июля Полоцкий район стал местом проведения масштабного черничного праздника. Традиция связанная с грибными и ягодными чемпионатами, а также эко-фестами, является визитной карточкой Полотчины. В этом году проведение...
6 июля 2016г. г.п. Ветрино Полоцкий район Купалье - самый мистический и загадочный праздник в году. В эту необыкновенную ночь жители и гости Полоцкого района собрались в городском посёлке Ветрино на «Купальской...
25 июня на озере Белое состоится праздник выходного дня «Звени, волна озёрная!». С 14.00 на зелёной зоне у Азинского СДК Вас будет ожидать масса приятных впечатлений и ярких эмоций, а также солнце и чистый воздух. Мы приготовили...
Больше двадцати Полоцких районных культурных учреждений в канун Новогодних и Рождественских праздников заменили название на "Гостиную Деда Мороза", такое название они будут носить до 07.01.2016 г.,- сообщил Полоцкий райисполком. ...
В Витебской области прошел региональный смотр конкурс на выбор лучшего Деда Мороза и Снегурочки среди педагогических работников. Участниками конкурса стало более десяти пар представителей образовательных учреждений. ...
29 - 31 мая Гребная база Международная встреча по гребле академической городов-побратимов «Под парусом дружбы». 30 мая ДК КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Мероприятия в рамках Дня химика. Стадион «Спартак»...
Новополоцк традиционно встречает весну большим количеством спортивных мероприятий, соревнования. спартакиад, эстафет давно полюбившихся жителям Новополоцка. Поддержать городские традиции, решили также маленькие воспитанники...
Только на сцене Республиканского центра национальных культур 8 февраля 2015 года в 17.00 по адресу ул. Чичерина, 19-105а зрители смогут убедиться, что в мире не существует несочетаемых вещей. Ведь в предстоящем концерте из цикла...
Настоящий подарок ждет зрителя 1 февраля 2015 года в Республиканском центре национальных культур, по адресу ул. Чичерина, 19-105а, где в 17.00 состоится концерт Народного русского хора имени А. Никитиной. Концерт пройдет в...
Яркие краски народных танцев Армении, самобытный дух корейских танцев и барабанщиков, зажигательные танцы цыган – все это смогут увидеть зрители 25 января в 17.00 в очередном из цикла продолжающихся рождественских и масленичных...
В Полоцком районном центре ремесел и национальных культур прошел юбилейный вечер народного клуба лоскутного шитья "Рошва”. Коллектив, созданный в 2004 году под руководством Нины Ярмух, сегодня объединяет 19 участниц, и ему...
Окунуться в прошлое можно было в рамках празднования Дня белорусской письменности в Полоцке. Программа Скориновских дней отличалась большим разнообразием. Алеся Павлович, для «Информ Плюс». Фото автора По улицам Полоцка...
Полоцкий государственный университет отметил 45-летие своего существования. В праздничный день в корпусах Полоцкого коллегиума была организована необычная экскурсия, в виде исторической реконструкции, где студенты выступили в...