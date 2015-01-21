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      • КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ ПО-БОГАТЫРСКИ

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 20:29
      (голосов: 1)
      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ ПО-БОГАТЫРСКИ В этом году в деревне Богатырская решили справить Коляды нетрадиционно. Субботним староновогодним утром на площадке возле библиотеки собрались работники сельских Домов культуры из деревень Матюши и Фариново, агрогородков Островщина, Горяны, Заозерье, Зелёнка, Полота, преподаватели детской школы искусств Полоцкого района, военнослужащие войсковой части № 25888 и просто заинтересованные, активные и инициативные люди. Объединил всех в этот день новый креативный проект Богатырского СДК – арт-уик-энд «Колядный разгуляй» - праздник колядных традиций и современных гуляний. 
      Начало гуляниям положило красочное праздничное шествие. Недаром оно носило название «Колядный карнавал», ведь все участники были костюмированы в лучших колядных традициях. Жители окрестных домов не остались равнодушными, и сразу же присоединились к яркому кортежу и принимали активное участие во всех этапах мероприятия. Кроме того, каждая команда приехала не с пустыми руками, а привезла колядную звезду – главный оберег праздника. Чуть позже, зрители смогли проголосовать и выбрать лучшую из них. 
      Народный фольклорный коллектив «Галасы спадчыны» и ансамбль песни «Фертинка» Богатырского СДК вовлекли всех присутствующих в театрализованный обряд «Встреча Коляды». 
      Одним из самых увлекательных моментов праздника стали смотрины невест. Незамужним девушкам предстояло пройти через множество испытаний. Пришлось продемонстрировать своё мастерство не только в танцах, но и посостязаться в бросании собственноручно украшенного валенка – одно из традиционных гаданий на суженого. Как в хорошей сказке, завершил смотрины жаркий поцелуй с избранником. 
      Никому не пришлось скучать: ни детям, которых развлекала творческая команда Матюшевского СДК, ни взрослым, для которых была организована флеш-эстафета «Снежный батл» (катание в тазах, гонки в валенках, перетягивание каната и др.) 
      А какие же коляды без угощения? Для всех участников и гостей праздника работники Богатырского СДК приготовили "Пачастункі ад Шчодрыка і Каляды”. Каждый смог попробовать ароматную и наваристую колядную кашу. 
      На протяжении всего праздника звучали задорные песни. Местных артистов сменял творческий коллектив Островщинского СДК. Все зрители хором подпевали знакомую с детства песню "Потолок ледяной” самодеятельному композитору Василию Грановскому, который выступил в роли Деда Мороза. А в перерывах команда автоклуба Полоцкого РЦК развлекала зрителей онлайн-игрой «Ах ты, зимушка-зима». 
      В празднике приняли участие и мастера ГУК «Полоцкий районный Центр ремёсел и национальных культур», которые организовали выставку-продажу "Калядны кірмаш”.  
      Завершились гуляния совместным фото на память. Арт-уик-энд удался на славу и стал миксом, как и задумывали организаторы, традиционных моментов колядных гуляний и современных элементов.  
      Организаторы праздника выражают глубокую благодарность командованию войсковой части № 25888 за проявленный интерес к культурной жизни района и оказанную помощь в проведении мероприятия. 
       
      Редактор ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» Екатерина Павлович 

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

      КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

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