КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ ПО-БОГАТЫРСКИ

В этом году в деревне Богатырская решили справить Коляды нетрадиционно. Субботним староновогодним утром на площадке возле библиотеки собрались работники сельских Домов культуры из деревень Матюши и Фариново, агрогородков Островщина, Горяны, Заозерье, Зелёнка, Полота, преподаватели детской школы искусств Полоцкого района, военнослужащие войсковой части № 25888 и просто заинтересованные, активные и инициативные люди. Объединил всех в этот день новый креативный проект Богатырского СДК – арт-уик-энд «Колядный разгуляй» - праздник колядных традиций и современных гуляний. Субботним староновогодним утром на площадке возле библиотеки собрались работники сельских Домов культуры из деревень Матюши и Фариново, агрогородков Островщина, Горяны, Заозерье, Зелёнка, Полота, преподаватели детской школы искусств Полоцкого района, военнослужащие войсковой части № 25888 и просто заинтересованные, активные и инициативные люди. Объединил всех в этот день новый креативный проект Богатырского СДК – арт-уик-энд «Колядный разгуляй» - праздник колядных традиций и современных гуляний.

Начало гуляниям положило красочное праздничное шествие. Недаром оно носило название «Колядный карнавал», ведь все участники были костюмированы в лучших колядных традициях. Жители окрестных домов не остались равнодушными, и сразу же присоединились к яркому кортежу и принимали активное участие во всех этапах мероприятия. Кроме того, каждая команда приехала не с пустыми руками, а привезла колядную звезду – главный оберег праздника. Чуть позже, зрители смогли проголосовать и выбрать лучшую из них.

Народный фольклорный коллектив «Галасы спадчыны» и ансамбль песни «Фертинка» Богатырского СДК вовлекли всех присутствующих в театрализованный обряд «Встреча Коляды».

Одним из самых увлекательных моментов праздника стали смотрины невест. Незамужним девушкам предстояло пройти через множество испытаний. Пришлось продемонстрировать своё мастерство не только в танцах, но и посостязаться в бросании собственноручно украшенного валенка – одно из традиционных гаданий на суженого. Как в хорошей сказке, завершил смотрины жаркий поцелуй с избранником.

Никому не пришлось скучать: ни детям, которых развлекала творческая команда Матюшевского СДК, ни взрослым, для которых была организована флеш-эстафета «Снежный батл» (катание в тазах, гонки в валенках, перетягивание каната и др.)

А какие же коляды без угощения? Для всех участников и гостей праздника работники Богатырского СДК приготовили "Пачастункі ад Шчодрыка і Каляды”. Каждый смог попробовать ароматную и наваристую колядную кашу.

На протяжении всего праздника звучали задорные песни. Местных артистов сменял творческий коллектив Островщинского СДК. Все зрители хором подпевали знакомую с детства песню "Потолок ледяной” самодеятельному композитору Василию Грановскому, который выступил в роли Деда Мороза. А в перерывах команда автоклуба Полоцкого РЦК развлекала зрителей онлайн-игрой «Ах ты, зимушка-зима».

В празднике приняли участие и мастера ГУК «Полоцкий районный Центр ремёсел и национальных культур», которые организовали выставку-продажу "Калядны кірмаш”.

Завершились гуляния совместным фото на память. Арт-уик-энд удался на славу и стал миксом, как и задумывали организаторы, традиционных моментов колядных гуляний и современных элементов.

Организаторы праздника выражают глубокую благодарность командованию войсковой части № 25888 за проявленный интерес к культурной жизни района и оказанную помощь в проведении мероприятия.

Редактор ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» Екатерина Павлович





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