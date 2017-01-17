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      • Виртуальный каталог Авто.Про – правильный выбор автомобилиста

      Раздел: Новости региона Дата публикации: 17-01-2017, 22:07
      (голосов: 1)
      Авто.ПроПолоцким автомобилистам хорошо известна проблема необходимости замены деталей. Рано ил поздно любой транспорт нуждается в ремонте – и это объективная реальность. Проблема имеет несколько вариантов решения:
      - Обратиться к официальному дилеру;
      - Купить автозапчасти самому;
      - Продать имеющийся автомобиль и купить новый.

      Каждый автолюбитель находит свое решение, а те, кто решаются купить запчасти сами могут использовать возможности сети, где множество ресурсов предлагают широкий выбор деталей для разных марок автомобилей, как оригинальные, так и альтернативные. Автозапчасти – товар специфичный, но сегодня есть варианты заказывать их онлайн в обход дилеров. И многие пользователи этим пользуются. Торговая площадка http://avto.pro предложила своим посетителям использовать электронный каталог, исключающий ошибки в процессе заказа.

      Как покупают запчасти в сети и какие сложности подстерегают заказчиков

      Сегодня автомобилисты предпочитают заказывать запчасти в сети, так как это значительно дешевле. Рынок автозапчастей сложен и имеет особенности, что приходится учитывать при заказе нужных деталей. Все запчасти снабжены кодами от производителя, которые предназначены для их учета и удобства логистики. Такая информация является закрытой и предназначается в первую очередь для профессионалов, работающих в дилерских центрах и СТО.

      Идентификация автомобилей при подборе запчастей для них осуществляется на основе специальных программ – электронных каталогов EPC. Они содержат информацию о кодах, схемы автомобилей и прочее. При вводе VIN-кода менеджер дилерского цента получает доступ к схеме транспортного средства и занимается подбором нужных автозапчастей.

      Несмотря на закрытый характер подобной информации программы все же появляются в сети и становятся доступными широкому кругу пользователей. Практика заказывать детали в обход дилерских центров существует во всем мире и это не является противозаконным. Более того, заказчику такой вариант обходится дешевле. Но некоторые сложности все же существуют.

      - Заказывая в сети детали при помощи доступных программ, потребитель сталкивается со сложностями перевода, что требует дополнительных знаний;
      - Обнаруживается, что выбор деталей неоднозначен и многие из них имеют несколько кодов. При этом неизвестно, какой из них подойдет;
      - В силу недостатка информации можно совершить ошибку и заказать не ту деталь, потеряв время и деньги.

      Оптимальное решение проблемы предлагает виртуальный каталог Авто.Про, над которым долгие годы работали специалисты компании. При создании каталога учитывались все особенности и нюансы, которые возникают при подборе деталей для автомобилей. 

      Используя программу, потребитель максимально защищен от возможных ошибок, так как ни сводятся к минимуму. Каталог будет полезен и профессионалам, особенно в тех случаях, когда информации VIN-кода оказывается мало для подбора автозапчастей и требуются дополнительные сведения.
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