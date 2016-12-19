В Новополоцке снова вошёл в строй единственный 50-метровый бассейн Витебской области

Сегодня, 15 ноября, состоится торжественное открытие школы в учебно-педагогическом комплексе «Ясли-сад — начальная школа» в Новополоцке. Об этом сообщил начальник отдела образования спорта и туризма горисполкома Сергей...
13-летней Юлии Гореловой, ученице нафтановской спортивной школы, удалось подтвердить свои спортивные результаты и стать обладательницей титула мастера спорта по плаванию. В Беларуси спортсменов 2002г.р. удостоившихся такого...
После того как решение купить бассейн принято, следует позаботиться о поддержании его чистоты и надлежащей безопасности. Одним из вариантов решения всех этих вопросов может стать сооружение профессионального накрытия. В...
Соревнования турнира международной категории по водным лыжам, посвященного почетному новополочанину, тренеру, под чьим руководством создавалась ставшая легендой воднолыжная школа, Н.Генову. По традиции турнирные состязания...
В связи с началом длительного закрытия бассейна «Садко» на ремонт, новополочане будут посещать «Изумруд». В 2015 году, новополоцкий бассейн «Садко» (Дворец водного спорта) приостановил набор в группы по плаванию. По словам...
В городе Новополоцк будут проходить тренировки японских спортсменов. Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва, примет юных японских биатлонистов из г.Саппоро. В Новополоцке японские спортсмены будут...
Международный детский турнир по плаванию им. Героя Советского Союза Степана Пашкевича, состоится 21-25 апреля 2015 года в Полоцком районе. Турнир соберет шестьсот пятьдесят участников из 9 стран. По сообщению Полоцкого...
Соревнования Республиканского чемпионата по гиревому спорту, начинают традиционный республиканский сезон. В этом году соревнования проходящие с 27 по 29 марта принимал город Гомель. Полоцк в этом году представляла сборная команда...
В плавательном бассейне в средней общеобразовательной школы №4 г.Новополоцк, в субботу 14.03.2015 г., состоялся старт городского этапа республиканского соревнования по плаванию "Золотая Рыбка", участниками спортивного фестиваля...
Полоцкие юниоры успешно завершили свое выступление на областном первенстве дзюдоистов проходящем в городе Полоцке. Областное Первенство Витебской области по дзюдо проходило в рамках программы Олимпийских дней молодежи до...
Управление спорта и туризма областного исполнительного комитета, на итоговой коллегии проходившей 28.02.2015 г. в зале заседаний Октябрьского района города Витебска подвело итоги работы в области физкультурно-спортивной...
40 спортсменов из Польши, России, Беларуси участвовали в международном турнире по водным лыжам, посвященном памяти первостроителя и Почетного гражданина Новополоцка, заслуженного тренера Беларуси Николая Генова. Николай...
На турнир съехались более 300 юных пловцов из Беларуси, России, Литвы и Грузии. Такое количество заявленных участников вынудило организаторов перенести соревнования в более просторный бассейн....
При слове «ремонт» волосы на голове встают дыбом у большинства белорусов. Не потому что нет материальной почвы под ногами, а потому что, люди понимают, что ремонт – вечен и бесконечен. Кажется, вот только закончил, а тут снова...
24 команды из четырех стран: Беларуси, России, Грузии и Латвии приехали в Новополоцк, чтобы померяться силами и определить победителей. Организаторы соревнований – отдел образования, спорта и туризма Полоцкого...
Порой для осуществления мечты, своего стремления или желания, тому или иному современному представителю человеческого общества не хватает лишь малой части. Причем далеко не всегда в этом случае речь идет о деньгах. Ведь в жизни...
Многие думают, что бассейн появился совсем недавно. На самом деле, бассейну уже больше двухсот лет. Первые бассейны появились в древней Греции. Они находились на улице и были окружены пальмами и статуями. Позже бассейны стали...
Полоцкими пограничниками совместно с сотрудниками Полоцкого ОВДТ ночью 5-го июня предотвращена попытка загрузки 12 коробов сигарет «Квин Супер Слим» 2-мя гражданами Республики Беларусь 1980 и 1991 г.р. в грузовой...
В спорткомплексе единоборств «Олимпиец» правило бал дзюдо: в течение дня одновременно проходили чемпионат Витебской области среди взрослых и первенство Витебщины среди кадетов до 15 лет. Участников соревнований,...