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      • В Новополоцке снова вошёл в строй единственный 50-метровый бассейн Витебской области

      Раздел: Новости региона Дата публикации: 19-12-2016, 12:29
      (голосов: 1)
      В Новополоцке снова вошёл в строй единственный 50-метровый бассейн Витебской областиНапомним, что ещё в последние дни 2015 года Дворец водного спорта передан от ОАО «Нафтан» городу. И к сожалению с осени 2015 года не работал самый главный объект учреждения - бассейн, так как находился в аварийном состоянии.
      Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Андрей Ильин пояснил: "Спортсмены и просто любители поплавать вынуждены были использовать другие базы - бассейн "Изумруд" и еще два в школах города, все 25-метровые. Но заменить ими бассейн "Садко", единственный 50-метровый во всей области, сложно. Поэтому капитальный ремонт чаши проводился настолько оперативно, насколько позволяло финансирование".
      После капитального ремонта, на который потребовалось более 6 млрд неденоминированных рублей, помещение заметно преобразилось. Однако, как заявила директор СДЮШОР №3 им. Н. Генова Татьяна Генова, размеры чаши остались прежними - 8 дорожек 50 м в длину, глубина варьируется от 2,5 до 5 м. Проектом капитального ремонта было предусмотрено усиление несущих конструкций, восстановление герметичности бассейна, частичная замена трубопровода, ремонт обходных дорожек. Реновацией занималось ОАО «Нефтезаводмонтаж». Также Наталья Генова добавила: "Кроме того, мы параллельно вели текущий ремонт: покрасили стены в бассейне, в подвальном помещении заменили коллектор и трубы, теплоизоляцию, восстановили пожарную сигнализацию".
      Теперь «Садко» приветливо открыл свои двери для различного рода спортивных занятий, связанных с плаваньем, например для оздоровительного плаванья. Уже идёт набор в группы по обучению плаванию, а также бассейн будет использоваться для тренировок спортсменов трех отделений СДЮШОР: воднолыжного спорта, подводного спорта и по плаванию. Для тех же, кто не любит плаванье в прежнем режиме продолжают работать сауна и спортивные залы: игровой (где также проходят занятия по фитнесу, йоге и прочие), тренажерный, зал единоборств и зал бодибилдинга.

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