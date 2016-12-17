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      • В Новополоцке завершилось следствие по делу двухлетней давности

      Раздел: Новости региона Дата публикации: 17-12-2016, 16:12
      (голосов: 1)
      В Новополоцке завершилось следствие по делу двухлетней давностиРечь идёт о уголовному делу об обвинении должностных лиц завода «Полимир» ОАО «Нафтан» (Новополоцк) в нарушении правил охраны труда и служебном подлоге. Теперь, когда следствие закончено виновным не удастся избежать ответственности. В чём же суть дела?
      Согласео сообщению официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой, в октябре-ноябре 2014 года 34-летний начальник одного из цехов и 33-летний сменный мастер цеха «Полимира» не провели своевременный необходимый инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, допустили аппаратчика цеха к выполнению работ с повышенной опасностью без оформления наряда-допуска. К сожалению, такая халатность привела к фатальным последствиям.
      9 ноября около 11.10 при внутренней очистке емкости от остатков продукта произошло воспламенение газовоздушной смеси. 37-летний рабочий, находившийся в емкости, получил ожоги 60% поверхности тела III и IV степени, ожоги дыхательных путей. 28 ноября он умер в Витебской областной клинической больнице.
      Как только, начальство осознало, что "пахнет жареным", то первым же делом принялось заметать следы своей вины. По данным следствия, чтобы избежать ответственности за допущенные нарушения по охране труда, должностные лица организовали внесение в официальные документы записей о прохождении погибшим проверки по охране труда и прохождении им повторного инструктажа.
      Тем не менее, такая хитрость не сработала, так как следствие провело основательное расследование: допрошено более 200 свидетелей, назначены и проведены сложные технические экспертизы с привлечением специалистов БНТУ, приобщено заключение специального расследования департамента государственной инспекции труда. Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 306 УК и ч. 1 ст. 427 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека; служебный подлог).
      В настоящее время уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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