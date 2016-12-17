В Новополоцке завершилось следствие по делу двухлетней давности

В Витебский областной суд поступило уголовное дело в отношении жителя Полоцкого района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек. Действия обвиняемого квалифицированы по п.п.2, 6, 13...
Несчастный случай произошёл на новополоцком предприятии ещё 11 ноября. Стало известно, что сотрудник столичной организации, проводившей работы на территории ТЭЦ, упал с высоты и получил тяжелые травмы. Мужчину сразу...
Хотя для Республики Беларусь подделка документов явление редкое, всё же попадаются исключительные случаи. Так в этом году было выявлено три фальшивки, все советского образца. Об этом рассказала официальный представитель...
Скачок подростковой преступности зафиксирован в Витебской области впервые за 15 лет. Более того, на выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которое прошло в Толочине, было отмечено, что увеличилось количество...
Напомним, что ещё в феврале 2015 года на одном из строящихся объектов завода «Нафтан» в Новополоцке погиб работник строительной организации из Бреста. Погибшим оказался 25-летний электрогазосварщик Максим Ковалевский. Свидетелем...
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
Произошедший на Полимире пожар стал причиной возбуждения уголовного дела, ввиду причинения заводу крупного материального ущерба. Сообщение об это пришло от регионального Следственного Комитета. Возбуждение уг.дела состоялось...
Следственным комитетом завершено расследование уг.дела по поводу нанесения топ-менеджерами "Нафтана" 2-миллионного ущерба предприятию. В настоящий момент дело передано в прокуратуру с дальнейшей передачей в судебную инстанцию. ...
В прошлую субботу, в городе Новополоцк произошла кража мобильного телефона у совершеннолетнего жителя города. С заявлением в городской отдел внутренних дел обратилась 52-летняя мать потерпевшего, работающая инспектором охраны...
Для того чтобы повысить трудовую дисциплину, приобрести новые знания, пройти соответствующую подготовку и и повысить инженерную квалификацию необходимо пройти обучение по охране труда и получить в подтверждение аттестации...
Смерть 22-летнего Дениса Анищенка, работника «Полоцкводоканала», произошла на прошлой неделе. Парень погиб пытаясь осуществить перекрытие вентиля в одном из колодцев. Как сообщает Химик со ссылкой на Сhartеr97,- техника...
По сообщению официального представителя УСК Инны Горбачевой, следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по отношению к членам преступной группировки совершавшей серийные кражи из почтовых отделений области. ...
По сообщению Светланы Зиновьевой, начальника управления социально трудовых отношений и заработных плат, самым высоким уровнем заработных плат по области может похвастаться строительная отрасль, тут средний уровень зарплаты...
Продажу ювелирных изделий, жительница новополоцка совершала незаконно. Следственным комитетом окончательно завершено расследование по уголовному делу с фигурирующей в нем жительницей города Новополоцк, совершавшей сделки с...
Печальную статистику несчастных случаев на производстве, озвучили на официальном заседании Новополоцкого горисполкома. Темой заседания стало озвучивание статистики производственного травматизма, а также соблюдение предприятиями...
Стало известно об отравлении синильной кислотой рабочего завода "Полимир", отравление кислотой произошло во время рабочего дня, на предприятии. Следователями Новополоцкого городского отдела Следственного комитета Беларуси...
Буда-Кошелевский РОСК сообщил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мастера участка канализации водопроводно-канализационного хозяйства КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Ему предъявлены...
Семинар-совещание Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь под руководством первого заместителя министра Леонида Маринича прошел в Полоцке. Вопросы состояния и совершенствования работы по охране труда,...
Сразу три дня подряд в Новополоцке в конце августа водители автомобилей совершали наезды на других участников дорожного движения. До сих пор по этим ДТП ведутся следствия. Так, 21 августа около 21 часа 50 минут, 27-летний ...