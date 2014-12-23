Как вложить деньги, чтобы они работали?

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Многие сталкиваются с проблемой нехватки денег. Часто это бывает когда нужно ''до тянуть'' до следующей зарплаты. Иногда, появляется хорошая возможность сделать дорогостоящую покупку, но нет столько денег. В таких случаях...
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