"Сбербанк": вопрос внешнего финансирования для Беларуси на 2017 год закрыт

Беларусь в ближайший год не будет иметь проблем с выплатами по государственному долгу. К такому выводу пришли аналитики российского «Сбербанка», комментируя апрельские договоренности между Беларусью и Россией в нефтегазовой сфере.
Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ, но это не приведет к снижению золотовалютных резервов страны. Об этом журналистам 19 апреля заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас...
Дочерняя компания российского «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — зафиксировала в 2016 году чистый убыток и намерена скорректировать ряд затратных статей на ближайшие 2−3 года. Об этом рассказали несколько...
Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, Беларусь не готова погасить долг за газ, на...
До равных условий хозяйствования еще очень далеко, поэтому надо развивать Союзное государство. Такое мнение высказал посол России Александр Суриков на пресс-конференции по случаю Дня единения Беларуси и России 30 марта в Минске. ...
Объемы нового льготного кредитования в ближайшие годы в Беларуси будут сокращаться, и в 2019 году лимит выдачи таких кредитов будет сведен к нулю. По данным Министерства экономики, в 2017 году объем директивных кредитов составит...
Ряду российских нефтяных компаний велено ограничить поставки моторного топлива в Беларусь. Об этом сообщили два трейдера и подтвердил профильный чиновник. В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных...
16 апреля 2015 года правительством Эквадора подписано соглашения с 2-мя иностранными компаниями, в т.ч. с "Белоруснефтью", предполагающие осуществление инвестиций в нефтяную отрасль этой страны. Сумма инвестиций Беларуси в...
По статистическим данным, предоставленным Нацбанком Беларуси, по данным на 1 февраля нынешнего года золотовалютный резерв нашей страны составляет 4 миллиарда 724,7 миллионов долларов США. Только за январь этого года...
Госдолг Беларуси к 1 января нынешнего года увеличился до 197,5 триллионов рублей, что на 28,2% больше, нежели было в январе прошлого года. Кроме того, с учётом курсовых разниц он увеличился до 12,6 миллиардов долларов (на...
Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2014 года составил 12,8 миллиардов долларов США, увеличившись с начала 2014 года года на 352,7 миллионов долларов США, или на 2,8% (с учетом курсовых разниц),...
С 1 января 2015 года Беларусь существенно снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть понижается с 277,5...
22 декабря Беларусь во исполнение своих обязательств выплатила по кредиту стэнд-бай Международного валютного фонда выплатила очередной штраф в размере 79,9 млн долларов. Предыдущий раз во исполнение своих обязательств 23...
В октябре-ноябре 2014 белорусы вывезли из России 21,5 тыс. автомобилей, сообщил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. «По самым скромным подсчетам это около 320 миллионов долларов. Это доллары, которые белорусы...
Золотовалютные резервы Республики Беларусь по итогам ноября 2014 года, в определении ССРД МВФ, уменьшились на 202,9 млн. долларов США и, по предварительным данным, на 1 декабря 2014 ггода составили 5 821,0 млн. долларов США в...
590 тысяч долларов США выделит Российская Федерация Республике Беларусь на проект ПРООН по содействию вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию (ВТО). Соответствующее распоряжение Правительства Российской...
3 декабря 2014 года начальник главного управления бюджетной политики Минфина Республики Беларусь Юрий Селиверстов в ходе заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ...
1 миллион 140 тысяч долларов, в качестве международной технической помощи, будет выделено Беларуси на реализацию проекта "Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь". ...
По итогам 2014 года торговый оборот товаров и услуг Республики Беларусь и Республики Польши ожидается на уровне свыше 3 млрд. долларов США, заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый на открытии...
1 декабря 2014 года состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Калининградской области Николая Цуканова, на которой обсуждалось, взаимодействие Республики Беларусь и Калининградской...