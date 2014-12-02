Нацбанк: Оплата долгов за газ не разорит ЗВР Беларуси

Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ, но это не приведет к снижению золотовалютных резервов страны. Об этом журналистам 19 апреля заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный.





Представитель Нацбанка подтвердил, что в апреле Беларусь погасила задолженность в 726,2 млн долларов за российский газ. Долг был погашен частично за счет золотовалютных резервов, частично — из текущей ликвидности, не относящейся к ЗВР.





«Но мы эти расходы компенсируем. У Нацбанка есть различный инструментарий, в частности облигации, чтобы компенсировать этот отток», — отметил Надольный.





По данным на 1 марта 2017 года золотовалютные резервы Беларуси в международном определении составляли 5,022 млрд долларов в эквиваленте.

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