Нацбанк: Оплата долгов за газ не разорит ЗВР Беларуси

Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ, но это не приведет к снижению золотовалютных резервов страны. Об этом журналистам 19 апреля заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный.
Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ, но это не приведет к снижению золотовалютных резервов страны. Об этом журналистам 19 апреля заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный.
Белорусские банки до 31 мая должны определить «системно значимых клиентов» и считать кредиты, выдаваемые таким заемщикам, высоко рисковыми. Однако главная проблема заключается в том, что банки ранее уже навыдавали кредитов,...
Дочерняя компания российского «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — зафиксировала в 2016 году чистый убыток и намерена скорректировать ряд затратных статей на ближайшие 2−3 года. Об этом рассказали несколько...
Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, Беларусь не готова погасить долг за газ, на...
Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила 716,5 рубля, сообщает Белстат. Это на 4,2 рубля меньше, чем в январе. В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в прошлом месяце...
Министерство финансов Беларуси обеспокоено ростом расходов по обслуживанию государственного долга. По данным Минфина, за 2010−2016 годы расходы бюджета (в процентах к ВВП) по обслуживанию госдолга увеличились в пять раз. ...
16 апреля 2015 года правительством Эквадора подписано соглашения с 2-мя иностранными компаниями, в т.ч. с "Белоруснефтью", предполагающие осуществление инвестиций в нефтяную отрасль этой страны. Сумма инвестиций Беларуси в...
По статистическим данным, предоставленным Нацбанком Беларуси, по данным на 1 февраля нынешнего года золотовалютный резерв нашей страны составляет 4 миллиарда 724,7 миллионов долларов США. Только за январь этого года...
Госдолг Беларуси к 1 января нынешнего года увеличился до 197,5 триллионов рублей, что на 28,2% больше, нежели было в январе прошлого года. Кроме того, с учётом курсовых разниц он увеличился до 12,6 миллиардов долларов (на...
Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2014 года составил 12,8 миллиардов долларов США, увеличившись с начала 2014 года года на 352,7 миллионов долларов США, или на 2,8% (с учетом курсовых разниц),...
22 декабря Беларусь во исполнение своих обязательств выплатила по кредиту стэнд-бай Международного валютного фонда выплатила очередной штраф в размере 79,9 млн долларов. Предыдущий раз во исполнение своих обязательств 23...
Золотовалютные резервы Республики Беларусь по итогам ноября 2014 года, в определении ССРД МВФ, уменьшились на 202,9 млн. долларов США и, по предварительным данным, на 1 декабря 2014 ггода составили 5 821,0 млн. долларов США в...
590 тысяч долларов США выделит Российская Федерация Республике Беларусь на проект ПРООН по содействию вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию (ВТО). Соответствующее распоряжение Правительства Российской...
На 1 декабря 2014 года, по обследуемым организациям, в Республике Беларусь в 212 организациях имелась просроченная задолженность по заработной плате перед 36,3 тыс. работников. Сумма просроченной задолженности составила 122,4...
3 декабря 2014 года начальник главного управления бюджетной политики Минфина Республики Беларусь Юрий Селиверстов в ходе заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ...
1 миллион 140 тысяч долларов, в качестве международной технической помощи, будет выделено Беларуси на реализацию проекта "Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь". ...
1 декабря 2014 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назначил первым заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь – начальником штаба полковника Олега Маткина....
По словам начальника главного управления банковского надзора Нацбанка Беларуси Дмитрия Лапко, десять банков страны не выполняют требований, касающихся уровня нормативного капитала. Он отметил, что количество банков, выполняющих...
По итогам 2014 года торговый оборот товаров и услуг Республики Беларусь и Республики Польши ожидается на уровне свыше 3 млрд. долларов США, заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый на открытии...
Альфа-Банк (Беларусь) для финансирования энергосберегающих проектов корпоративных клиентов подписал Соглашение о привлечении 3-летней целевой кредитной линии для на $10 млн. с (ЕАБР) Евразийским банком...