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      • Нацбанк: Оплата долгов за газ не разорит ЗВР Беларуси

      Раздел: Экономика Дата публикации: Вчера, 15:51
      (голосов: 1)

      нацбанк

      Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ, но это не приведет к снижению золотовалютных резервов страны.       Об этом журналистам 19 апреля заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный.


      Представитель Нацбанка подтвердил, что в апреле Беларусь погасила задолженность в 726,2 млн долларов за российский газ. Долг был погашен частично за счет золотовалютных резервов, частично — из текущей ликвидности, не относящейся к ЗВР.

      «Но мы эти расходы компенсируем. У Нацбанка есть различный инструментарий, в частности облигации, чтобы компенсировать этот отток», — отметил Надольный.

      По данным на 1 марта 2017 года золотовалютные резервы Беларуси в международном определении составляли 5,022 млрд долларов в эквиваленте.
       
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