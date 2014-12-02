Беларуси грозит долговой кризис?

Белорусские банки до 31 мая должны определить «системно значимых клиентов» и считать кредиты, выдаваемые таким заемщикам, высоко рисковыми. Однако главная проблема заключается в том, что банки ранее уже навыдавали кредитов, которые оказались необслуживаемыми, и теперь такие долги являются головной болью не только для банков, но и угрозой для государственных финансов. Белорусские банки до 31 мая должны определить «системно значимых клиентов» и считать кредиты, выдаваемые таким заемщикам, высоко рисковыми. Однако главная проблема заключается в том, что банки ранее уже навыдавали кредитов, которые оказались необслуживаемыми, и теперь такие долги являются головной болью не только для банков, но и угрозой для государственных финансов.





Кредитным организациям выгоднее не кредитовать

C 19 апреля в Беларуси четвертый раз в этом году снизится ставка рефинансирования — до 14%. Участники финансового рынка констатируют, что курс на агрессивное снижение процентных ставок приводит к удешевлению стоимости банковских кредитов. Однако вот парадокс: белорусские и зарубежные экономисты в один голос говорят, что удешевление кредитов не приведет к увеличению кредитования.





«Основная проблема низкой кредитной активности в Беларуси на сегодняшний день — это слабое финансовое состояние заёмщиков, а не стоимость кредитных ресурсов», — отмечают авторы нового обзора, который подготовил Центр макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

В подобных условиях, считают аналитики «Сбербанка», белорусские банки предпочитают «размещать свободную ликвидность, избыток которой наблюдается уже 11 месяцев подряд, в инструментах Нацбанка, а не рисковать качеством кредитных портфелей».





Белорусские экономисты, в свою очередь, констатируют, что для банков пока не появилось заслуживающих доверия сигналов для увеличения кредитной активности.





«На фоне сомнительных перспектив экономического роста, недостатка и асимметрии информации о финансовом состоянии потенциальных заемщиков, банки зачастую прибегают к рационированию кредитов. Они предпочитают ограничивать кредитное предложение, несмотря на имеющиеся у них в распоряжении ресурсы и, на первый взгляд, приемлемые условия кредитования», — говорится в новом исследовании, которое подготовил Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр (BEROC).





По мнению экспертов, рисковать банки сегодня уже не готовы, поскольку доля проблемных активов за последний год практически удвоилась (до 13,3% на 1 марта 2017-го), и пока рыночных признаков, свидетельствующих о возможном снижении этого показателя, не появилось.





«Объем накопленного уровня проблемных активов уже является серьезной угрозой для банковской системы страны. Он обусловливает ухудшение финансового состояния самих банков (например, уровень рентабельности нормативного капитала в целом по системе снизился с традиционных 14−15% до 7−9% в 2016 году)», — говорится в исследовании BEROC.





С другой стороны, авторы исследования сомневаются, что шаги по «расчистке» балансов банков от проблемных активов, предпринимаемые государством, являются эффективными. Напротив, считают эксперты, тот механизм «очищения» банковской системы, который используется сейчас, является не решением накопленных проблем, а формирует предпосылки, которые могут спровоцировать долговой кризис.





Госдолг не резиновый

В конце марта увидело свет постановление Нацбанка № 98, по которому коммерческим банкам поставлена задача до конца мая определить «системно значимых клиентов». К таковым относятся предприятия, «совокупная сумма задолженности каждого из которых перед банком и другими банками» составляет «10 и более процентов в совокупном нормативном капитале банков».

В случае признания клиента банка системно значимым заемщиком кредитная задолженность и ценные бумаги такого клиента должны рассматриваться как высоко рисковые инструменты размещения денежных средств.





«Большая часть проблемной задолженности банков сконцентрирована среди крупных заемщиков. Соответственно, от финансового состояния этих заемщиков зависит устойчивость банковского сектора страны. Видимо, поэтому именно сейчас возникла необходимость, чтобы банки определяли системно значимых заемщиков и учитывали соответствующие риски», — предполагает научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.





Эту проблему признает и сам Нацбанк и выражает по этому поводу серьезную обеспокоенность.

«Высокая концентрация крупных рисков в активах банков и неудовлетворительное финансовое состояние значительного числа крупных кредитополучателей, отсутствие у них необходимого объема денежных потоков ставят под сомнение своевременный возврат существенной доли активов,. что оказывает существенное негативное влияние на уровень риска ликвидности», — говорится в письме Нацбанка, которое получили коммерческие банки в конце марта.





Тема очищения банков от токсичных активов поднимается в Беларуси давно, и в 2016 году был создан специальный институт, который этим занимается.





«Вначале расчистить коммерческие банки от необслуживаемых активов был призван Банк развития, которому в действительности на баланс не были переданы токсичные активы кредитных организаций. В 2016 году была предпринята вторая попытка сделать это, и государство для расчистки балансов коммерческих банков создало Агентство по управлению активами», — напоминает эксперт дискуссионно-аналитического сообщества «Либеральный клуб» Антон Болточко.





Однако, продолжает он, поскольку финансовое положение многих предприятий остается сложным, непонятно, какой объем плохих долгов будет передан на баланс Агентства по управлению активами, и без ответа пока остается вопрос, что с этими активами будут делать.





«Реформирование госсектора не происходит, и поэтому сейчас весь процесс ограничивается лишь переброской проблемных долгов из банков на баланс небанковской структуры, созданной государством для того, чтобы снять риски с кредитных организаций», — говорит Антон Болточко.

Свежий пример — передача проблемных активов с баланса Белагропромбанка на баланс Агентства по управлению активами. В результате избавления от плохих долгов госбанку удалось разблокировать средства, размещенные в резервах, и стать самым прибыльным банком по итогам 2016-го. При этом за кадром остался тот факт, что, отдав агентству необслуживаемые кредиты, госбанк получил на баланс ценные бумаги местных органов власти.





Чтобы такая схема работала, в 2016 году государство для создания Агентства по управлению активами разместило государственных облигаций на 783 млн рублей и облигации местных займов в объеме 1,1 млрд рублей. По данным Минфина, столь масштабные заимствования привели к росту за 2016 год долга сектора государственного управления (правительства и местных органов власти), который на 1 января 2017 года достиг 39,2 млрд рублей, или 41,7% к ВВП.





Иными словами, чтобы расчистить балансы банков от проблемных активов, государство сегодня увеличивает размер госдолга. По сути, долги предприятий, которые не платят по банковским кредитам, конвертируются в государственный (муниципальный) долг.





«Модель, когда за счет увеличения госдолга решаются долговые проблемы корпоративного сектора, существует в Беларуси не первый год. Если долги будут возрастать, платежи по ним будут занимать все большую долю в расходах бюджета страны», — считает Антон Болточко.





К слову, по данным Минфина, за 2010−2016 годы удельный вес платежей по госдолгу в расходах бюджета вырос с 2 до 10%. Продолжение этого тренда, полагают эксперты, формирует предпосылки для возникновения долгового кризиса.





«Госдолг не резиновый. В последние годы проблемы прошлых лет, возникавшие зачастую в связи с неэффективностью госсектора и неспособностью им обслуживать свои финансовые обязательства, решались путем увеличения госдолга. Это прямой путь к возникновению проблем на уровне госфинансов в будущем, если и дальше продолжать идти исключительно этим же путем», — полагает Дмитрий Крук.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...