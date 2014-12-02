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      • "Газпром трансгаз Беларусь", получив убыток, задумался о сокращении персонала

      Раздел: Экономика Дата публикации: Сегодня, 18:15
      (голосов: 1)

      Газпром трансгаз Беларусь

      Дочерняя компания российского «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — зафиксировала в 2016 году чистый убыток и намерена скорректировать ряд затратных статей на ближайшие 2−3 года.       Об этом рассказали несколько информированных источников.

      Как следует из отчетности «Газпром трансгаз Беларусь» за 2016 год, выручка компании составила 6,341 млрд белорусских рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 780 млн рублей. При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 440,1 млн рублей. Годом ранее предприятие показало прибыль в размере 492,4 млн рублей. В сообщении также говорится, что краткосрочная дебиторская задолженность выросла за минувший год с 437,5 млн до 866 млн рублей.

      Белорусская «дочка» «Газпрома» оказалась заложником спора между Минском и Москвой в вопросах цены на газ. Власти Беларуси настаивали на снижении цены с 132 долларов до 73 долларов за 1 тысячу кубометров газа, а белорусские облгазы оплачивали российский газ по цене около 107 долларов. В итоге «Газпром» заявил о необходимости расплатиться по долгам, которые к концу 2016 года достигли 500 млн долларов, а сейчас составляют 726 млн. В отместку власти России сократили поставки беспошлинной нефти в республику с 24 млн т до 18 млн т.

      «На этот год поставлена задача сократить персонал на 10%. Компания планирует скорректировать инвестиции и соцпрограмму. Поэтому среди персонала сейчас есть определенная настороженность», — сказал TUT.BY источник, близкий к белорусской «дочке» «Газпрома». Он подчеркнул, что данная тема обсуждалась до встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 3 апреля в Санкт-Петербурге. На ней, напомним, стороны заявили о достигнутых договоренностях по разрешению нефтегазового конфликта.

      Минск должен выплатить «Газпром трансгаз Беларусь» задолженность в 726 млн долларов. Однако с 2018 года по конец 2019 года Россия предоставит Беларуси скидку в виде понижающего коэффициента к формуле цены на газ. Размер скидки сегодня обсуждался в Москве.

      Как следует из отчетности, среднесписочная численность «Газпром трансгаз Беларусь» на 1 января 2017 года составляла 6526 человек. «Да, говорят, что должны уволить якобы 600 человек на региональном уровне. Но пока это все разговоры», — сказал еще один собеседник.

      Недавно набсовет «Газпром трансгаз Беларусь» утвердил инвестиционную программу компании на 2017 год, а также «принял к сведению» информацию об инвестпрограмме на 2018−2019 годы, говорится в обращении белорусской «дочки» российской газовой монополии.

      «Газпром», став в конце 2010 года 100% собственником «Белтрансгаза» (нынче «Газпром трансгаз Беларусь») объявил о планах инвестировать в развитие газотранспортной системы Беларуси несколько миллиардов долларов. До 2020 года «Газпром» собирался инвестировать до 2,5 млрд долларов в реконструкцию газораспределительных станций и увеличение мощностей подземного хранения газа, говорилось в материалах к рабочему визиту президента РФ Владимира Путина в Беларусь летом 2016 года.

      «Газпром вынужден инвестировать в обновление газотранспортной системы Беларуси. Но я сомневаюсь, что речь будет идти о ранее озвученных объемах, особенно на фоне проходящей информации, что Беларуси будет предоставлена скидка на газ», — сказал информированный собеседник.

      Что касается благотворительной и социальной программы, то ее также может ожидать сокращение. «Они уже стали считать каждую копейку», — сказал TUT.BY один из подрядчиков «Газпром трансгаз Беларусь» в социальной сфере. По его словам, ключевые проекты пока остаются в силе.
      Участники недавнего заседания набсовета компании рассмотрели информацию о реализации соцпрограммы «Газпром — детям в Беларуси». Отмечено, что в 2016 году были открыты многофункциональный учебно-спортивный комплекс в Мозыре и спортивный комплекс в Орше. В настоящее время ведется работа по сооружению физкультурно-оздоровительного комплекса в Осиповичах и многофункциональной спортивной площадки в Кобрине, говорится в сообщении компании.

      В декабре 2016 года была законсервирована стройка «Газпром центр» в Минске. Это также связывали с падением доходов белорусской «дочки» «Газпрома».

      Получить оперативный комментарий в «Газпром трансгаз Беларусь» не удалось.

      «Газпром трансгаз Беларусь» эксплуатирует принадлежащий «Газпрому» белорусский участок магистрального газопровода «Ямал — Европа» протяженностью 575 км линейной части и 5 компрессорных станций. Газотранспортная система Беларуси включает в себя более 7,9 тыс. км газопроводов, 13 компрессорных станций, 3 подземных хранилища газа, 226 газораспределительных станций, 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 7 газоизмерительных станций.
       
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