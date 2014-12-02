"Газпром трансгаз Беларусь", получив убыток, задумался о сокращении персонала

Дочерняя компания российского «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — зафиксировала в 2016 году чистый убыток и намерена скорректировать ряд затратных статей на ближайшие 2−3 года. Об этом рассказали несколько информированных источников.
Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, Беларусь не готова погасить долг за газ, на...
Ряду российских нефтяных компаний велено ограничить поставки моторного топлива в Беларусь. Об этом сообщили два трейдера и подтвердил профильный чиновник. В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных...
29 мая в г. Полоцк Республики Беларусь в рамках старта III этапа Чемпионата России по ралли-рейдам состоялась выставка газомоторной техники, в том числе был продемонстрирован спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер», работающий...
Строительство храмов – дело благое, Богу угодное и людям нужное. На священной земле Полотчины одним православным храмом стало больше. В этом не малая заслуга меценатов. Весомую спонсорскую помощь в возведении церкви...
Госдолг Беларуси к 1 января нынешнего года увеличился до 197,5 триллионов рублей, что на 28,2% больше, нежели было в январе прошлого года. Кроме того, с учётом курсовых разниц он увеличился до 12,6 миллиардов долларов (на...
Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2014 года составил 12,8 миллиардов долларов США, увеличившись с начала 2014 года года на 352,7 миллионов долларов США, или на 2,8% (с учетом курсовых разниц),...
С 1 января 2015 года Беларусь существенно снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть понижается с 277,5...
22 декабря Беларусь во исполнение своих обязательств выплатила по кредиту стэнд-бай Международного валютного фонда выплатила очередной штраф в размере 79,9 млн долларов. Предыдущий раз во исполнение своих обязательств 23...
В октябре-ноябре 2014 белорусы вывезли из России 21,5 тыс. автомобилей, сообщил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. «По самым скромным подсчетам это около 320 миллионов долларов. Это доллары, которые белорусы...
Широкая денежная масса в Республике Беларусь на 1 декабря 2014 года составила 230,4 трлн белорусских рублей, увеличившись за ноябрь 2014 года на 0,9%. По сравнению с началом 2014 года показатель вырос на 19,2%, сообщает...
590 тысяч долларов США выделит Российская Федерация Республике Беларусь на проект ПРООН по содействию вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию (ВТО). Соответствующее распоряжение Правительства Российской...
Республика Беларусь за 9 месяцев 2014 года импортировала 3,7 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет на 31,6% меньше по сравнению с 2013 годом, сообщает Министерстве энергетики Республики Беларусь. Вместе с тем, в...
3 декабря 2014 года начальник главного управления бюджетной политики Минфина Республики Беларусь Юрий Селиверстов в ходе заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ...
1 миллион 140 тысяч долларов, в качестве международной технической помощи, будет выделено Беларуси на реализацию проекта "Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь". ...
Накануне вечером и сегодня утром в СМИ стала появляться информация о том, что проект строительства двухуровневой развязки стоимостью 126 миллионов долларов на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова приостановлен...
По итогам 2014 года торговый оборот товаров и услуг Республики Беларусь и Республики Польши ожидается на уровне свыше 3 млрд. долларов США, заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый на открытии...
1 декабря 2014 года состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Калининградской области Николая Цуканова, на которой обсуждалось, взаимодействие Республики Беларусь и Калининградской...
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко констатирует положительную тенденцию в торговле Республики Беларусь и Санкт-Петербурга. На это Глава государства обратил внимание на встрече 27 ноября с губернатором...
Согласно официальным документам, подписанным представителями компании "Газпром трансгаз Беларусь" и высокостоящими должностными лицами, в старинном городе Полоцк, расположенном на берегу реки Западная Двина, планируется возвести...